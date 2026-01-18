Παπασταύρου: «Με τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος»

Για την ενέργεια, τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και την εσωτερική πολιτική σκηνή μίλησε το πρωί της Κυριακής ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο «MEGA Σαββατοκύριακο».

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ συγκεκριμένα, την συνάντηση με τον γιο του Τραμπ, αλλά και για το τι προσδίδει στην Ελλάδα μία τέτοια παρουσία.

«Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα των G20, με την οποία η Ελλάδα συμπληρώνει το 2026, 100 χρόνια συνεργασίας. Έχουμε συνεργασία στο στρατιωτικό τομέα, στον αμυντικό τομέα. Η φρεγάτα «Ύδρα» έκανε ασκήσεις την προηγούμενη εβδομάδα εκεί, πολύ σημαντικό. Αλλά η Σαουδική Αραβία είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας παγκόσμιος παίκτης στο θέμα της ενέργειας. Και η φιλοδοξία της είναι να συνεχίσει να το κάνει αυτό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας κόμβος για να μεταφέρεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Να είναι δηλαδή η Σαουδική Αραβία ένας δεύτερος ενεργειακός διάδρομος. Μετά το διάδρομο, τον κάθετο διάδρομο με το αμερικανικό LNG, άρα η χώρα μας να αξιοποιήσει και με τη Μέση Ανατολή την γεωγραφική θέση που έχει ανάμεσα στις τρεις ηπείρους, αλλά και τις υποδομές που έχει δημιουργήσει. Άρα, έχουμε συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία που είναι προς την υλοποίηση για ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδος. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 περιμένουμε να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και ο σχεδιασμός. Επίσης, η Σαουδική Αραβία θέλει να εξάγει πράσινο υδρογόνο στη Γερμανία, στην Ευρώπη, και εκεί είμαστε πύλη εισόδου. Και τέλος, υπάρχει ο East Med Corridor που είναι ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, το οποίο περνάει και χερσαία απ’ τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, και υποθαλάσσιο. Αυτό θα μας διασυνδέσει με τη Μέση Ανατολή και σε θέματα τηλεπικοινωνιακά και ψηφιακά. Άρα η χώρα μας γίνεται στην πραγματικότητα μια πύλη εισόδου για τη Σαουδική Αραβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό», είπε αρχικά.

Μίλησε και για θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το περίφημο IMO, συν την κοινή στάση για το Net Zero Framework, το μηδενικό καύσιμο:

«Είμαι πάντα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Το αμερικανικό φυσικό αέριο, ο κάθετος διάδρομος τι είναι; Είναι μια υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρώπη είπε, «κάνω απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο». Και ο κάθετος διάδρομος είναι η εναλλακτική λύση. Το πράσινο υδρογόνο είναι ένα έργο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα έργα που ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν. Και στο θέμα της ναυτιλίας προφανώς θα συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αδιέξοδο. Η ενεργειακή μετάβαση στη ναυτιλία είναι σε ένα αδιέξοδο στον IMO. Άρα, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να βρεθεί ένα αμοιβαία αποδεκτό πλαίσιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις άλλες χώρες. Ευρώπη πρώτα, μετά σε συνεννόηση με την Αμερική και με τη Σαουδική Αραβία, οι χώρες οι οποίες έχουν ένα ειδικό ρόλο. Αλλά για εμάς, όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα της ναυτιλίας είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτό επειδή το αδιέξοδο έγινε πριν δύο μήνες, θα περίμενε κανείς μέσα στον επόμενο χρόνο να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά με τους άλλους εταίρους μας».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην συνέχεια στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί το τελευταίο διάστημα και θεωρητικά, ή πρακτικά, μπορεί να αλλάξουν και τη ζωή των πολιτών, όχι μόνο των εταιρειών που εμπλέκονται.

«Εμάς μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Το ζήτημα είναι εάν οι έρευνες των υδρογονανθράκων μας οδηγήσουν σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα – γιατί φυσικό πλούτο έχουμε. Το θέμα είναι, είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα; Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε αυτό σημαίνει περισσότεροι δημόσιοι πόροι για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Και πού βρισκόμαστε; Πέρασε το ελεγκτικό συνέδριο. Ότι στην αρχή του Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελεγκτικού, αυτό ολοκληρώθηκε. Και άρα τώρα, οι τέσσερις συμβάσεις με την Exxon και τη HELLENiQ ENERGY παίρνουν τον δρόμο τους για τη Βουλή και για την υπογραφή. Όσον αφορά στην ExxonMobil, ο στόχος είναι σε 12 μήνες από τώρα, δηλαδή στην αρχή του ’27, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια. Και αυτό πρέπει να μας δημιουργεί σε όλους, ανεξαρτήτως τοποθέτησης, μία συγκρατημένη αισιοδοξία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και τις συμφωνίες που έχουν γίνει: «Έγιναν ήδη πρώτες συμφωνίες του Δεκεμβρίου και αμερικανικό φυσικό αέριο τροφοδότησε την Ουκρανία που υλοποιεί ακριβώς το όραμα της Ελλάδας να είναι ενεργειακός κόμβος. Η ενίσχυση της ενεργειακής μας αυτονομίας και της ενεργειακής μας σημασίας σε αυτή την αλυσίδα, λειτουργεί επιβοηθητικά για εμάς. Η λύση είναι μία όμως: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ενεργειακή αυτάρκεια. Όσον αφορά στις τιμές: Βλέπει κανείς ότι το γεωπολιτικό πλαίσιο έχει μια, είναι μια κινούμενη άμμος. Δεν ξέρεις κάθε μέρα τι νέα αναταραχή θα αντιμετωπίσεις. Για την ώρα, ευτυχώς, τους τελευταίους μήνες έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε επιφυλακή. Όντως, τις τελευταίες μέρες η τιμή έχει αυξηθεί. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση και δεν θα δούμε οποιαδήποτε αύξηση. Αλλά είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε».

Και συνέχισε ο υπουργός: «Το Trump Organization, που είναι η εταιρεία που έχει ιδρύσει η οικογένεια Τραμπ, δραστηριοποιείται έντονα στη Μέση Ανατολή. Στο συνέδριο που πήγα για τα ορυκτά – γιατί και τα ορυκτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία – αυτά που γίνονται στη Γροιλανδία. Γίνονται για δύο λόγους. Ένα θέμα είναι η ασφάλεια και το άλλο είναι τα ορυκτά. Και η πατρίδα μας, εδώ και 5.000 χρόνια, έχει ορυκτά. Κι άλλον τομέα πρέπει να αναπτύξουμε. Όχι μόνο τους υδρογονάνθρακες. Λέω, στο συνέδριο εκεί λοιπόν, παράλληλα υπήρχαν και τα εγκαίνια του Πύργου του Τραμπ. Έργον δέκα δισεκατομμυρίων στο Ριάντ και στην Τζέντα, όπου το Trump Organization εγκαινίασε. Συζητήσαμε το ενδιαφέρον που έχει ο οργανισμός και για την Ευρώπη για δημιουργία επενδύσεων, αυτό το οποίο εκείνοι θα κρίνουν. Νομίζω ότι τη στιγμή που το Trump Organization ενδιαφέρεται να επεκταθεί και στην Ευρώπη μετά τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα, δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, πρέπει να είναι ένας απ’ τους επενδυτικούς προορισμούς που οφείλουν να εξετάσουν. Νομίζω η Αμερική ψηφίζει Ελλάδα, είμαστε στρατηγικός εταίρος. Το είπαν και οι υπουργοί που ήρθαν. Η σημασία είναι ότι η δραστηριότητα που έχει αυτός ο Όμιλος, απ’ τη στιγμή που επεκτείνεται στην Ευρώπη, η χώρα μας πρέπει να είναι μία απ’ τις πρώτες υποψήφιες για να δούμε το Trump Organization στη χώρα μας».

«Η κ. Καρυστιανού θα κριθεί στο πεδίο για τις πολιτικές προτάσεις της»

Στην συνέχεια ο κ. Παπασταύρου σχολίασε το επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και τις δημοσκοπήσεις.

«Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η ισχυρότερη και ανθεκτικότερη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Πάντως είμαστε στη δεύτερη τετραετία στη μέση, τα ποσοστά αυτά τα 29-30 δείχνουν μια ανθεκτική, ισχυρή πολιτική δύναμη. Και το δεύτερο που παρατηρεί κανείς είναι ένα κατακερματισμένο πεδίο, τοπίο, το οποίο αφορά σε όσους αντιδρούν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά, αν έβλεπε κάποιος απ’ το εξωτερικό που δεν ξέρει, θα έβλεπε μία ισχυρή πολιτική δύναμη, και αν του λέγανε ότι είναι στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης θα έλεγε ότι είναι μια ανθεκτική πολιτική δύναμη, και βλέπει ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο όσον αφορά στην αντίδραση. Και αρκετοί αναποφάσιστοι βέβαια. Κι αυτό είναι το μεγάλο «στοίχημα» της κυβέρνησης. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι να μην κοιτάει το ρολόι, να μην κοιτάει το ταμπλό, να κοιτάει να κάνει τη δουλειά της. Γιατί στον έβδομο χρόνο, οι απαιτήσεις των πολιτών, και δικαίως, είναι πολύ υψηλές. Άρα, το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης να συνεχίσει να κάνει δουλειά έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να ‘ναι πιο ασφαλής, να έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη κτλ», σχολίασε.

Και συμπλήρωσε: «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Όλοι έχουμε αυτό το δικαίωμα. Και όλοι, βέβαια, θα πρέπει να κριθούμε γι’ αυτό. Με τις τοποθετήσεις που είδα ότι κάνει, η ίδια η Μαρία Καρυστιανού επιλέγει να μεταφερθεί στο πολιτικό πεδίο. Και εκεί θα κριθεί. Και η κρίση εκεί έχει να κάνει και με τις προτάσεις, και με το πρόγραμμα, και με τα πρόσωπα, και το πώς βλέπεις τα προβλήματα που έχει ο πολίτης. Οπότε εκεί η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί για τις πολιτικές της προτάσεις. Είπα πριν ότι είμαστε σε ένα πεδίο γεωπολιτικό, έντονων ανακατατάξεων. Χρειάζεται να υπάρχει εθνική ενότητα. Εκφράσεις «η πιο διεφθαρμένη», «η πιο έτσι», «η πιο αλλιώς», οι οποίες έρχονται να δημιουργήσουν διχαστικό πνεύμα, αυτό, την συγκεκριμένη στιγμή, και πάντα στην πατρίδα μας, όποτε είχαμε διχαστική, τοξική πολιτική αντιπαράθεση, αυτό μας οδήγησε σε αδιέξοδο. Οπότε εγώ ελπίζω αυτού του είδους η φρασεολογία και αυτού του είδους η τοποθέτηση να είναι η εξαίρεση για την κυρία Καρυστιανού. Γιατί διαφορετικά μας οδηγεί σε καταστάσεις όπου βλέπεις τον άλλον όχι σαν πολιτικό αντίπαλο, αλλά σαν εχθρό».

Τι είπε για την επαναδραστηριοποίηση του Αλέξη Τσίπρα

«Εκείνος θα κρίνει αν θα κάνει το βήμα επανόδου πλήρως στην πολιτική ζωή. Εγώ αυτό το οποίο περιμένω, και νομίζω όλοι οι πολίτες, είναι ένα σχόλιο, γιατί στο βιβλίο δεν το έχει, μία αυτοκριτική, γι’ αυτό που ανέφερα πριν. Για την περίοδο 15-19, όπου ποινικοποιήθηκε, επιχειρήθηκε να ποινικοποιηθεί, το λέω για τη Novartis, για την Κατερίνα Σαββαΐδου, για τη Λένα Στουρνάρα. Το λέω για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ζήσαμε μια περίοδο που η πολιτική αντίπαλη, αντί να τους αντιμετωπίσει πολιτικά, τους αντιμετώπισες ποινικοποιώντας τη δράση τους. Και αυτό, και τις οικογένειές τους. Και αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξανακάνει έναντι κανενός».

Για τη συνάντηση με τους αγρότες

Για την αυριανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες: «Δεν θέλω να προκαταλάβω τη συζήτηση που θα γίνει αύριο. Θέλω μόνο να πω ότι αυτή τη στιγμή, υπάρχει η ανάγκη να προχωρήσει μπροστά η κοινωνία και η οικονομία. Έχει γίνει ένας πολύ σημαντικός διάλογος την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν υπάρξει λύσεις σε θέματα των αγροτών. Και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το ρεύμα, η πρόταση που έχει μπει στο τραπέζι είναι να έχουν οι Έλληνες αγρότες από το φθηνότερο ρεύμα (σ.σ. μεταξύ των Ευρωπαίων). Να πω απ’ τα φθηνότερα; Αν όχι το φθηνότερο. Εγώ θα πω το φθηνότερο, απ’ τα φθηνότερα. Υπάρχει όμως, ένας συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, λελογισμένος. Όλες οι κοινωνικές ομάδες χρειάζονται στήριξη. Επειδή είναι ένα θέμα η κυβέρνηση ζήτησε, να υπάρξει διάλογος και διάλογος δομημένος. Δηλαδή με εκπροσώπους, με αιτήματα και με συζήτηση. Όπως θα γίνει σε οποιοδήποτε θέμα. Δεν θα προκαταλάβω την συνάντηση. Ο πρωθυπουργός ο ίδιος, έδειξε όλη τη διάθεση που είχε, για να μπορέσει να αποκλιμακώσει».

«Η τιμή του ρεύματος, για κάθε νοικοκυριό, και για την οικονομία, είναι η πρώτη προτεραιότητα και για το Υπουργείο μας. Αυτό είναι ένας καθημερινός αγώνας. Βγήκαν πριν τρεις μέρες, την Πέμπτη, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο τρίμηνο του ’25. Έχει μια απόσταση χρονική έξι μηνών. Η Ελλάδα, στο οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα, είναι 19η στην Ευρώπη. Και με την αγοραστική αξία είμαστε κάτω του μέσου όρου. Αυτό δεν το αναφέρω για να πω «καλά είμαστε». Ξεκάθαρα. Έτσι όμως αντίστοιχα, έχουμε το 19ο ακριβότερο ρεύμα. 18 χώρες, σε πρωτεύουσες, πληρώνουν πιο πολύ. Αυτό δεν μας καλύπτει. Ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Όλοι μας πληρώνουμε ένα κομμάτι για να μπορεί να είναι διασυνδεδεμένη η Κρήτη. Έχουμε όμως το ίδιο να κάνουμε και στα Δωδεκάνησα, και στο Βόρειο Αιγαίο. Ανακοινώθηκε απ’ τον ΑΔΜΗΕ ένα φιλόδοξο πλάνο για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όσο επιταχύνουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, πέφτουν οι τιμές. Συγχρόνως, πορτοκαλί τιμολόγιο. Από 1η Φεβρουαρίου», υπογράμμισε κλείνοντας.