Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο διαμέρισμά της
Οι συνθήκες του θανάτου της άτυχης γυναίκας στα Χανιά διερευνώνται από την αστυνομία ενώ τα αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν έπειτα από την διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο κέντρο των Χανίων.
Η γυναίκα πέθανε αιφνιδίως στο διαμέρισμά της στην οδό Σφακίων και Βολουδάκηδων το βράδυ της Πέμπτης λίγο μετά τις 20:00.
Εξετάζονται τα αίτια θανάτου
Σύμφωνα με το zarpanews.gr η 65χρονη γυναίκα Βουλγαρικής καταγωγής βρέθηκε από τον σπιτονοικοκύρη του σπιτιού της το βράδυ της Πέμπτης χωρίς τις αισθήσεις της οπότε και ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά.
Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από την αστυνομία ενώ τα αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν έπειτα από την διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής.
- Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο διαμέρισμά της
- Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
- Γαλλία: Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
- Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
- Ζέλσον: «Θέλουμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ για να είμαστε πιο ψηλά στη βαθμολογία»
- Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
- Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
- Γιατί το Ρολόι της Αποκάλυψης έχει ξεπεράσει τη χρησιμότητά του;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις