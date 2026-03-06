newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο διαμέρισμά της
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 21:45

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο διαμέρισμά της

Οι συνθήκες του θανάτου της άτυχης γυναίκας στα Χανιά διερευνώνται από την αστυνομία ενώ τα αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν έπειτα από την διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο κέντρο των Χανίων.

Η γυναίκα πέθανε αιφνιδίως στο διαμέρισμά της στην οδό Σφακίων και Βολουδάκηδων το βράδυ της Πέμπτης λίγο μετά τις 20:00.

Εξετάζονται τα αίτια θανάτου

Σύμφωνα με το zarpanews.gr η 65χρονη γυναίκα Βουλγαρικής καταγωγής βρέθηκε από τον σπιτονοικοκύρη του σπιτιού της το βράδυ της Πέμπτης χωρίς τις αισθήσεις της οπότε και ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά.

Οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται από την αστυνομία ενώ τα αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν έπειτα από την διαδικασία νεκροψίας- νεκροτομής.

World
Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Κόσμος
ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

ΗΠΑ: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 4 με 6 εβδομάδες -Επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη

Επαναπατρισμός: Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επέστρεψαν – «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν - «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής - Τι λένε ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για όσα βίωσαν μετά την κλιμάκωση της σύρραξης στην περιοχή

Σύνταξη
Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
Αναμένοντας την άνοιξη 06.03.26

Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους

Σύνταξη
Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
Μπάσκετ 06.03.26

Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Ο νέο CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο βρίσκεται στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μίλησε δια διάφορα θέματα της διοργανώσεις. Τι είπε για το Final-4 της Αθήνας

Σύνταξη
Γαλλία: Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Μητροκτόνοι 06.03.26

Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της

Τα δύο αδέλφια από την Γαλλία, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν, μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος, ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή και ότι «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα», κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου

Σύνταξη
Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
Financial Times 06.03.26

Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά

Έχει προκαλέσει την οργή του MAGA κινήματος και οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Ο ίδιος όμως λέει ότι «δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε έγκλημα» μόνο «για να αποφύγουμε τα αντίποινα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Ραντεβού με την ιστορία 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 06.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Μπάσκετ 06.03.26

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο
Τεράστιο κόστος 06.03.26

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργηθεί σημεία συμφόρησης που κανένας προγραμματισμός δεν μπορεί να διορθώσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Ντάνιελ Ποντένσε και την πιθανή συμμετοχή του στο μεγάλο παιχνίδι.

Σύνταξη
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
