Αγρίνιο: Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή – Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπίσμό γυναίκας ηλικίας περίπου 60 ετών που την αναζητούσε η οικογένειά της από χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Ζελίχοβο) στο Αγρίνιο.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εξαφανίστηκε από την οικία της, με τον σύζυγό της να κινητοποιείται και να ενημερώνει τις Αρχές.

Σε ρέμα της περιοχής

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας ενώ συνέδραμε και δύναμη της ΟΣμηΕΑ (drone) Δυτικής Ελλάδος.

Δυστυχώς, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής από μέλη της τελευταίας, τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Κυριακή 1/3.

«Φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.