Αγρίνιο: Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή – Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί
Ελλάδα 01 Μαρτίου 2026, 18:11

Αγρίνιο: Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή – Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής να έχει πέσει σε ένα ρέμα στην περιοχή Ζελίχοβο στο Αγρίνιο

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Τραγική κατάληξη  είχαν οι έρευνες για τον εντοπίσμό γυναίκας ηλικίας περίπου 60 ετών που την αναζητούσε η οικογένειά της από χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (Ζελίχοβο) στο Αγρίνιο.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εξαφανίστηκε από την οικία της, με τον σύζυγό της να κινητοποιείται και να ενημερώνει τις Αρχές.

Σε ρέμα της περιοχής

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας ενώ συνέδραμε και δύναμη της ΟΣμηΕΑ (drone) Δυτικής Ελλάδος.

Δυστυχώς, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής από μέλη της τελευταίας, τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Κυριακή 1/3.

«Φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Κόσμος
Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους Ιρανούς – Το Ισραήλ καλεί 100.000 εφέδρους

inWellness
inTown
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
Καταγγελίες 01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της
Δεν ξεχνάμε 01.03.26

«Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» - Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη

«Κάναμε το τρισάγιο στο τόπο του εγκλήματος και κλαίγαμε όλοι μαζί - Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, να είμαστε δυνατοί μέχρι τη δίκη», δήλωσε η μητέρα της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύνταξη
Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο – Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
Τα στοιχεία 01.03.26

Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο - Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη

Πληρωμένα εισιτήρια που μετατρέπονται σε «χρέος μεταφοράς», εξάρτηση από διακινητές, υποχρεωτική παραμονή και οικονομική ομηρία συνθέτουν την εικόνα του φαινομένου trafficking

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι
On Field 01.03.26

Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Πρεστιάνι

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ήταν ξεκάθαρος για το μέλλον του Πρεστιάνι στο Ντα Λουζ, αν ο Αργεντίνος κριθεί ένοχος για ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΠΑΟΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Αστέρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1: Σπουδαία ανατροπή για τους «Κόκκινους Διάβολους» που ανέβηκαν στην 3η θέση

Η Κρίσταλ Πάλας την άγχωσε, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε το δρόμο για την ανατροπή και για ακόμη μια νίκη που την ανέβασε στην 3η θέση της Premier League. Νίκη της Μπράιτον επί της Φόρεστ, έχασε και από τη Φούλαμ η Τότεναμ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»
«Άργησαν» 01.03.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

Σύνταξη
Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0: Οι ορεξάτοι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0: Οι ορεξάτοι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο

Αχτύπητη παραμένει η Στουτγκάρδη στην έδρα της που έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην ουραγό Βόλφσμπουργκ. Δυο γκολ ο Τζέιμι Λεβέλινγκ. Ο Κουλεριάκης έπαιξε σε όλο το ματς.

Σύνταξη
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
Ανατροπές και σασπένς 01.03.26

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι

LIVE: Άρσεναλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τσέλσι για την 28η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

