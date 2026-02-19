newspaper
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Κρήτη: Βρέθηκε ο 52χρονος που είχε εξαφανιστεί στα Χανιά
Ελλάδα 19 Φεβρουαρίου 2026, 17:47

Κρήτη: Βρέθηκε ο 52χρονος που είχε εξαφανιστεί στα Χανιά

Είχε φύγει με το αυτοκίνητό του από το σπίτι χωρίς να πάρει το κινητό του και χωρίς να δώσει κάποιο σημείο ζωής

Σύνταξη
Spotlight

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 52χρονου άνδρα που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το πρωί της περασμένης Τετάρτης στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 52χρονος εντοπίστηκε με το αυτοκίνητό του από αστυνομικούς στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Ο ίδιος αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα υγείας και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξατάσεις.

Υπενθυμίζεται πως η σύζυγός του το βράδυ της Τετάρτης ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή του καθώς είχε φύγει με το αυτοκίνητό του από το σπίτι του χωρίς να πάρει το κινητό  του και χωρίς να δώσει κάποιο σημείο ζωής.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Τράπεζες
CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα
Αποκαλυπτική έρευνα 19.02.26

Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα – Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερεργασίας με 72 ώρες την εβδομάδα

Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 72 ώρες την εβδομάδα, διπλάσιο χρόνο από τον μέσο ευρωπαίο εργαζόμενο και 24ωρες περισσότερες από το ανώτατο νόμιμο όριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων – «Εμπαιγμό» καταγγέλλουν οι συγγενείς, που προχωρούν σε προσφυγές
«Μας προκαλούν» 19.02.26

Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες εκταφές θυμάτων – «Εμπαιγμό» καταγγέλλουν οι συγγενείς, που προχωρούν σε προσφυγές

Οι συγγενείς των θυμάτων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργαστήρια ικανά να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές και βιοχημικές αναλύσεις που απαιτούνται.

Σύνταξη
Κιβωτός του Κόσμου: Ο πάτερ Αντώνιος ζητεί τη βοήθεια του κόσμου μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
Η δήλωσή του 19.02.26

Κιβωτός του Κόσμου: Ο πάτερ Αντώνιος ζητεί τη βοήθεια του κόσμου μετά την ποινή που του επιβλήθηκε

Η τελική ποινή στον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, ορίστηκε σε 9 χρόνια και 6 μήνες με εκτιτέα εκ του νόμου τα 8 έτη. Ορίστηκε να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Νέα βλάβη σε ραντάρ – Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
«Δεν συγκινείται κανείς» 19.02.26

Νέα βλάβη σε ραντάρ του «Ελ. Βενιζέλος» - Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» αναφέρουν οι ελεγκτές μετά το πρόβλημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών
Ελλάδα 19.02.26

Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
Είναι προφυλακισμένος 19.02.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη

Για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.02.26

Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)

Ειδικά μηχανήματα, πλήθος εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και ένα τζετ με το οποίο ταξίδεψε απευθείας από την Ιταλία πίσω στις ΗΠΑ, ήταν όσα περιελάμβανε η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο σπίτι της.

Σύνταξη
«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου
«Για τις επιζώσες παντού» 19.02.26

«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
Κόσμος 19.02.26

«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Μια νέα έρευνα σε 27.000 άτομα που ζουν σε ολόκληρη την ΕΕ αποκαλύπτει βαθιές ανισότητες στα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις
Παγκόσμιος συναγερμός 19.02.26

Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ τόνισε πως το Παρίσι εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης

Σύνταξη
Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο – Οι θέσεις του, δείτε χάρτη
Ανάλυση CNN 19.02.26

Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο το Ιράν - Οι θέσεις του, δείτε χάρτη

Πώς εξελίχθηκαν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Πού σταθμεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις - Η Τεχεράνη οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
«Από παιδί» 19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έχασε και αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς
Αθλητισμός & Σπορ 19.02.26

Έχασε και αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε απέναντι στον κάτοχο του τίτλου, Αντρέι Ρούμπλεφ, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ 6-3, 7-6(2) και αποκλείστηκε στον προημιτελικό του Qatar Open.

Σύνταξη
Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόντρες στη Βουλή για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ο Γεωργιάδης θέλει να κάνει στημένες φιέστες με τις δυνάμεις καταστολής»

Η επίθεση των ΜΑΤ σε υγειονομικούς με αφορμή τη «θερμή» υποδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας έγινε αντικείμενο πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη
Πολιτική 19.02.26

Κουτσούμπας: Από τη μία οι αθάνατοι κι από την άλλη οι εγκληματίες που φτύνει η ανθρωπότητα είναι τα δύο άκρα – Το «καρφί» σε Γεωργιάδη

Δριμύτατη κριτική άσκησε ο Κουτσούμπας στην κυβέρνηση για την πολιτική προστασία, τη Γάζα, την εργασιακή ασφάλεια, αλλά και τη θεωρεία των δύο άκρων.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 19.02.26

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Ολυμπιακός, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη
ΚΕΕΛΠΝΟ 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Πολάκη

«Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»
O καλύτερος κακός 19.02.26

Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο Πίτερ Γκριν πέθανε από ακούσιο αυτοπυροβολισμό που προκάλεσε μοιραία αιμορραγία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία
Ληξιπρόθεσμα χρέη 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση γεμίζει με «φέσια» την οικονομία

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;», ρωτάει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο – Σοκαριστικό βίντεο
Στις ΗΠΑ 19.02.26

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα και δύο παιδιά έξω από νηπιαγωγείο - Σοκαριστικό βίντεο

Στα πλάνα του βίντεο φαίνεται η μητέρα να βγαίνει από το νηπιαγωγείο του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ κρατώντας τα δύο παιδιά τους και δευτερόλεπτα μετά το SUV να πέφτει επάνω τους

Σύνταξη
Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Φάμελλος στο ΜΠΛΟΚ 15: Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη πατρίδα

Το ΜΠΛΟΚ 15, στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, τόπο μαρτυρίου την περίοδο της ναζιστικής Κατοχής, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

