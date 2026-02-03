Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο Πέραμα – Την βρήκε η μητέρα της με αίματα στο πρόσωπο

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά τον εντοπισμό μιας 40χρονης γυναίκας, χωρίς τις αισθήσεις της το πρωί της Τετάρτης, στο σπίτι της στο Πέραμα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μια 40χρονη, η οποία φέρεται να ήταν χρήστρια ναρκωτικών. Για κακή της τύχη την εντόπισε η μητέρα της, χωρίς να ανταποκρίνεται, μέσα στο σπίτι, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο σύντροφός της, επίσης χρήστης ναρκωτικών.

Στον χώρο κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου της, καθώς η γυναίκα έφερε αίματα στο πρόσωπο γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 40χρονη γυναίκα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να γίνουν γνωστά τις προσεχείς ημέρες.