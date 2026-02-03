newspaper
Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03 Φεβρουαρίου 2026, 22:30

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Spotlight

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις προσωπικές σχέσεις του 27χρονου και του οικογενειακού του περιβάλλοντος επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας του νεαρού βρέθηκε νεκρός με δέκα σφαίρες στη Νέα Πέραμο έξι ημέρες μετά την απαγωγή του έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Η υπόθεση λαμβάνει χαρακτηριστικά αστυνομικού θρίλερ και μυστηρίου με γεγονότα που παραπέμπουν σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Η επιχείρηση με τα μεγάλα κέρδη

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο 27χρονος λειτουργούσε μια επιχείρηση εύρεσης εργατικού δυναμικού για εργοστάσια και εταιρείες. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα επικερδής ωστόσο κατά καιρούς είχε ερευνηθεί από την Αστυνομία για πιθανή εισφοροδιαφυγή ή άλλες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.

Επίσης είχε γίνει έρευνα αν κάποια από τα άτομα που έστελνε σε διάφορες επιχειρήσεις για εργασία, έδιναν πληροφορίες σε συμμορίες διαρρηκτών προκειμένου να εισβάλουν εύκολα στις εγκαταστάσεις τους και να τις κλέβουν.

Η δολοφονία στην Μάνδρα

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η συγκεκριμένη επιχείρηση του 27χρονου θεωρείται από την Αστυνομία ως συνέχεια της ίδιας επιχείρησης που είχε ένας γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής που δολοφονήθηκε με καλάσνικοφ στην Μάνδρα τον Φεβρουάριο του 2024.

Συνέταιρος εκείνου του επιχειρηματία ήταν ένας Αλβανός ο οποίος μάλιστα είχε θεωρηθεί ύποπτος για τη δολοφονία.

Δύο μήνες μετά τη δολοφονία, τον Απρίλιο του 2024 ο Αλβανός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Κανελλοπούλου στην Ελευσίνα.

Νεκρός σε τροχαίο ο βασικός ύποπτος, φίλος του 27χρονου

Ο 31χρονος που οδηγούσε σκοτώθηκε, ενώ ο 25χρονος συνοδηγός, αν και βαριά τραυματισμένος σώθηκε. Ο συνοδηγός εκείνου του μοιραίου οχήματος ήταν ο 27χρονος που βρέθηκε δολοφονημένος  την περασμένη Κυριακή στη Νέα Πέραμο.

Η Αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει το πάζλ και να διαπιστώσει πώς σχετίζονται αυτά τα τρία πρόσωπα που έχασαν τη ζωή τους, είτε από εγκληματική ενέργεια είτε από δυστύχημα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο 27χρονος μετά το τροχαίο δυστύχημα συνέχισε τη δραστηριότητα που είχε αναλάβει ο Αλβανός πλέον μόνος του μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Μάνδρα.

Η νέα εταιρεία στα ίδια γραφεία

Μάλιστα πριν μερικούς μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025 ο 27χρονος άνοιξε και επίσημα εταιρεία παροχής εργατικού προσωπικού στα ίδια γραφεία στον Ασπρόπυργο.

Μάλιστα ο 27χρονος στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης είχε αρχίσει αν συνεργάζεται με μια ομάδα αλλοδαπών που είναι σε διαμάχη με άλλη ομάδα αλλοδαπών που συνεργαζόταν απο παλαιότερα.

«Γνωρίζει η οικογένεια», λέει ο πατέρας

Στο επίκεντρο της Αστυνομικής έρευνες βρίσκεται και το οικογενειακό περιβάλλον του 27χρονου. Οι γονείς του είναι διαζευγμένοι και ο νεαρός δεν είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα του.

Ο πατέρας μιλώντας στο MEGA και στο Live News υποστήριξε ότι η οικογένεια του 27χρονου – αναφέροντας τη μητέρα του και τη σύντροφό του – γνωρίζουν πολλά για το τι συνέβη και δολοφονήθηκε ο γιος του.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι πριν λίγο καιρό είχε δεχθεί εμπρηστική επίθεση και του είχαν κάψει δύο οχήματα. Μάλιστα όπως είπε τότε υποπτευόταν τον ίδιο του τον γιο ότι βρισκόταν πίσω από εκείνη την επίθεση. «Τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρος» όπως λέει μετά τη δολοφονία του 27χρονου.

Όπως λέει ο ίδιος:

«Ξέρω ότι είχε κακές παρέες. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες. (…) Του λέω ‘Μανώλη αυτά τα πράγματα που κάνεις θα το φας το κεφάλι σου’. Δεν έπαιρνε χαμπάρι».

«Εγώ δέχτηκα μία επίθεση πριν 2μιση μήνες, μου έκαψαν τα αυτοκίνητά μου. Υποψιαζόμουν τον γιο μου αλλά ήταν 50 – 50. ‘Καπάκι’ έγινε αυτό. (…) Αν προέρχεται αυτό το κάψιμο με αυτό που έγινε τώρα, αυτό θα το βρει η Ασφάλεια», υπογραμμίζει, τονίζοντας:

«Με ενδιαφέρει ποιος σκότωσε τον γιο μου και γιατί τον σκότωσε και γιατί τον βασάνισε. Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε. Τι ήξερε;».

«Ξέρει πάρα πολλά η οικογένεια από εκεί, η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου ξέρουν τι έχει γίνει. Ξέρουν ο Μανώλης γιατί πήγε άδικα στο χώμα», επισημαίνει, καταλήγοντας:

«Οι φονιάδες θα βρεθούν αλλά θέλω να πάθουν τα ίδια».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

