Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 09:30
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 03 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

«Είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί… Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν»

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών ο άτυχος νεαρός που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα από περιπατητή σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, είχε χάσει τη ζωή του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία και βρέθηκε. Γεγονός που φανερώνει ότι ο 27χρονος παρέμεινε στα χέρια των απαγωγέων του έξι ημέρες, προτού εκτελεστεί -πισώπλατα- με δέκα σφαίρες.

Το θύμα, που είχε απαχθεί τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου από αγνώστους έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, εντοπίστηκε δεμένο χειροπόδαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά και να τον κάψουν για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να δώσει στις Αρχές την ταυτότητα τους καθώς βρέθηκαν εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια, στο λαιμό αλλά και στο δεξί του αυτί, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε δεχτεί και χτυπήματα, κάτι που φανερώνει ότι πιθανότατα βασανίστηκε.

Αναπάντητα ερωτήματα

Το θύμα με καταγωγή από την Κρήτη, διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού στον Ασπρόπυργο και προέρχονταν από εύπορη οικογένεια.

Οι αρχές εξετάζουν εάν πίσω από την εκτέλεση του κρύβονται οικονομικές διαφορές ή αν ο 27χρονος γνώριζε πράγματα και θέλησαν να του κλείσουν το στόμα.

Δεν αποκλείεται να του ασκήθηκαν πιέσεις ή και βία, προκειμένου να αποκαλύψει πληροφορίες ή να παραδώσει χρήματα.

Ακόμα περισσότερο περιπλέκει την υπόθεση το γεγονός ότι κατά την πολυήμερη κράτησή του, οι δράστες δεν ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του για την απελευθέρωσή του.

Το μεγάλο ερώτημα είναι επίσης πού τον κρατούσαν οι απαγωγείς όλο αυτό το διάστημα, πριν τον μεταφέρουν ζωντανό ή νεκρό στο απόμερο σημείο, στη Νέα Πέραμο, όπου εντοπίστηκε τυχαία.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν μέσα από καταθέσεις από κοντινά άτομα του θύματος, να βρουν την άκρη του νήματος αυτής της στυγερής δολοφονίας. Παράλληλα, σαρώνουν τόσο την γειτονιά του 27χρονου όσο και την περιοχή γύρω από το ρέμα που εντοπίστηκε η σορός του, αναζητώντας κάμερες ασφαλείας που ενδεχόμενος θα τους δείξουν το δρομολόγιο των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του 27χρονου έγινε λίγες ώρες προτού εντοπιστεί η σορός του. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το άψυχο σώμα του 27χρονου διαπίστωσε ότι δέχθηκε 10 πυροβολισμούς, πισώπλατα. Οι 9 από αυτούς ήταν στην πλάτη και ένας στο κεφάλι.

Η δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και οι σχέσεις που διατηρούσε ο 27χρονος με έναν 59χρονο επιχειρηματία που είχε βρεθεί νεκρός, πριν από δύο χρόνια, στη Μάνδρα και οι δράστες είχαν κάψει τότε το αυτοκίνητό του για να σβήσουν τυχόν ίχνη τους.

Με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί και να τον γνώριζε, οπότε μοιραία οι αστυνομικοί ερευνούν και πιθανή σύνδεση, χωρίς απαραίτητα να περιορίζουν εκεί την έρευνά τους, αλλά στρέφονται και γενικά στις επαφές και στις οικονομικές δραστηριότητες του θύματος.

«Ο γιος μου, μου είπε να φύγω για να σωθώ» λέει η μητέρα του

«Δεν έχω μάθει τίποτα, να βρεθεί ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον γιο μου και τίποτα άλλο», ανέφερε ο πατέρας του 27χρονου.

«Είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί… Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», υπογράμμισε η μητέρα του, συμπληρώνοντας ότι ο γιος της φοβόταν εδώ και πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του ανέφερε πως πριν από τρία χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και το αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί επίσης, πως φοβόταν, χωρίς ωστόσο να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

Το προφίλ του 27χρονου

Ο 27χρονος έμενε στο σπίτι της συντρόφου του, στην Ελευσίνα. Κάτοικοι στη γειτονιά τον έβλεπαν σπάνια.

Σύμφωνα με το MEGA, το θύμα δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Μεγάλωσε κοντά στον παππού του και προσπάθησε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος από μικρή ηλικία. Η μητέρα του έμενε στην Κρήτη.

«Ήταν το καλύτερο παιδί, αυτό μπορώ να πω εγώ», λέει φίλη του.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η μητέρα του 27χρονου ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού της. Η ίδια φέρεται να είπε πως δεν είχε διαισθανθεί ότι κινδύνευε το παιδί της.

Η οικογένεια του 27χρονου ήταν ευκατάστατη. Ο ίδιος κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα με ένα ακριβό αυτοκίνητο και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Είχε αρραβωνιαστεί την κοπέλα με την οποία συζούσε στην Ελευσίνα και παλαιότερα είχε παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τοπικό σύλλογο.

Ο παππούς του είχε οικονομική δυνατότητα, ενώ ο πατέρας του ήταν μεταφορέας.

Στην πρώτη του ανάρτηση για το 2026, έστελνε ευχές σε φίλους και συγγενείς και προσπαθούσε να δώσει το στίγμα των δικών του προθέσεων για την χρονιά που ξεκινούσε.

«Το 2026 ξεκινά με στόχους, συνέπεια και όρεξη για εξέλιξη. Με σταθερά βήματα, καθαρή σκέψη και πίστη στη δουλειά μας, συνεχίζουμε να χτίζουμε κάτι καλύτερο κάθε μέρα. Για να επιτευχθούν όλα αυτά όμως ο κρίκος είναι ο ‘Ανθρώπινος Παράγοντας’. Υγεία, πρόοδος και δημιουργία σε όλους!».

