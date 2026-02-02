Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον εκτέλεσαν με δέκα πισώπλατους πυροβολισμούς

Με 10 σφαίρες έβαλαν τέλος στη ζωή του 27χρονου οι δράστες, οι οποίοι τον εγκατέλειψαν αφού τον πυρπόλησαν σε ρέμα στο βουνό της Νέας Περάμου.

Το θύμα όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, φέρει 10 τραύματα από σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Σε βάρος του θύματος είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Ο τρόπος που αυτό το έγκλημα έγινε και η κατάληξή του θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει όμως και μένος σε βάρος του θύματος.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της αρπαγής και ανθρωποκτονίας, σε βάρος του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε τυχαία χθες (01/02) από περιπατητή σε ερημική περιοχή και εντός ρέματος στο όρος Κανδήλι, προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, στη Νέα Πέραμο.

Ένα τατουάζ που έφερε το θύμα οδήγησε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 27χρονο, ωστόσο εκκρεμεί η επίσημη ταυτοποίησή του.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πριν ακριβώς από μία εβδομάδα ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη. Οι αξιωματικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.