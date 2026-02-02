newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον εκτέλεσαν με δέκα πισώπλατους πυροβολισμούς
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 15:55

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον εκτέλεσαν με δέκα πισώπλατους πυροβολισμούς

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση για την εκτέλεση του 27χρονου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Spotlight

Με 10 σφαίρες έβαλαν τέλος στη ζωή του 27χρονου οι δράστες, οι οποίοι τον εγκατέλειψαν αφού τον πυρπόλησαν σε ρέμα στο βουνό της Νέας Περάμου.

Το θύμα όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε στην Ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, φέρει 10 τραύματα από σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Σε βάρος του θύματος είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Ο τρόπος που αυτό το έγκλημα έγινε και η κατάληξή του θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει όμως και μένος σε βάρος του θύματος.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της αρπαγής και ανθρωποκτονίας, σε βάρος του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε τυχαία χθες (01/02) από περιπατητή σε ερημική περιοχή και εντός ρέματος στο όρος Κανδήλι, προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, στη Νέα Πέραμο.

Ένα τατουάζ που έφερε το θύμα οδήγησε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 27χρονο, ωστόσο εκκρεμεί η επίσημη ταυτοποίησή του.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πριν ακριβώς από μία εβδομάδα ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη. Οι αξιωματικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Kρυπτονομίσματα
Bitcoin: Μετά τι βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Bitcoin: Μετά τι βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»
Εργατικό δυστύχημα 02.02.26

Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»

Το έδαφος στη Βιολάντα είναι εμποτισμένο με προπάνιο, σημειώνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Το γιορτινό σκηνικό που στήθηκε την Κυριακή (1/2) στο κατάμεστο Nick Galis Hall, η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει πως ο Άρης είναι στον σωστό δρόμο για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
Παρουσία Σαμαρά 02.02.26

«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» - Καρφιά Καραμανλή σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Σύνταξη
Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

Σύνταξη
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
Αυτοδιοίκηση 02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο