newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 08:36
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 09:26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Spotlight

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση δολοφονίας 27χρονου που είχε απαχθεί πριν από μία εβδομάδα στην Ελευσίνα και το πτώμα βρέθηκε την Κυριακή το μεσημέρι (1/2) από περαστικό, σε ρέμα της Νέας Περάμου.

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε την Κυριακή σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το υλικό από την συγκεκριμένη κάμερα ενώ από την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος διαπίστωσαν πως το Ι.Χ με το οποίο έγινε η αρπαγή του 27χρονου, είχε κλαπεί από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Διασύνδεση με τη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα

Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της άγριας δολοφονίας. Το θύμα προέρχεται από εύπορη οικογένεια, ωστόσο δεν υπήρξε επικοινωνία με τους δικούς του για να ζητήσουν λύτρα.

Ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει και η δολοφονία του, αλλά και η αρπαγή από το σπίτι του, δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές ανάμεσα στον 27χρονο και στους δράστες.

Οι έρευνες πλέον στρέφονται στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος και εξετάζεται και διασύνδεση με μία δολοφονία που είχε γίνει πριν από περίπου δύο χρόνια στην περιοχή της Μάνδρας με παρόμοιο τρόπο καθώς και τότε θύμα ήταν ένας επιχειρηματίας.

Ο 27χρονος δραστηριοποιούνταν στον χώρο της διαχείρισης προσωπικού, ενώ και ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Μάνδρα, δραστηριοποιούνταν επίσης στον συγκεκριμένο κλάδο. Και σε εκείνη την περίπτωση ο άνδρας είχε απαχθεί από το σπίτι του στην Μάνδρα. Τότε οι δράστες είχαν κάψει και το πτώμα του σε ένα κρυφό σημείο στην περιοχή της Μάνδρας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο 27χρονος δολοφονήθηκε και στη συνέχεια οι δράστες μετέφεραν το πτώμα σε απόμερο σημείο κοντά σε ρέμα στη Νέα Πέραμο όπου προσπάθησαν να το κάψουν, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συλλέγουν στοιχεία και εκτιμούν ότι δράστες οδήγησαν το θύμα σε συγκεκριμένο σημείο, τον πυροβόλησαν πολλές φορές και στη συνέχεια άφησαν τη σορό του.

Μάλιστα, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο χώρο, εντόπισαν δυο κάλυκες από πιστόλι διαμέτρου εννέα χιλιοστών. Η πρώτη εικόνα από τη ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι το θύμα έπεσε νεκρό έπειτα από πολλές σφαίρες που δέχτηκε σε ολόκληρο το σώμα του

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

Κάθετος Διάδρομος: Πιέσεις ΗΠΑ για άρση των εμποδίων στη μεταφορά LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Πόνος στον αυχένα; 3 +1 απλές κινήσεις που ανακουφίζουν

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Ηράκλειο Κρήτης 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Νέο έκτακτο από ΕΜΥ 01.02.26 Upd: 23:24

Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Αντίδραση 01.02.26 Upd: 21:30

Έρχεται απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπουργείο Εργασίας, ενώ συλλαλητήριο για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων
Χιόνι και βροχές 01.02.26

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κεντρική Μακεδονία. Αλυσίδες χρειάζονται σε αρκετά σημεία λόγω χιονόπτωσης, ενώ έχουν πλημμυρίσει και πολλοί δρόμοι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
Θρύλος 02.02.26

Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις

Η Μάργκο Ρόμπι καθήλωσε τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας να φορέσει ένα από τα πιο θρυλικά κοσμήματα στην ιστορία του κινηματογράφου: το διαμάντι Taj Mahal της Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Υπήρχε λόγος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση

Ο κ. Μητσοτάκης, ανοίγει το θέμα, επιχειρώντας να αλλάξει την ατζέντα - Στο στόχαστρο του Μαξίμου δημόσια πανεπιστήμια και μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Αλλαγές και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο