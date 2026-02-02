Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση δολοφονίας 27χρονου που είχε απαχθεί πριν από μία εβδομάδα στην Ελευσίνα και το πτώμα βρέθηκε την Κυριακή το μεσημέρι (1/2) από περαστικό, σε ρέμα της Νέας Περάμου.

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε την Κυριακή σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το υλικό από την συγκεκριμένη κάμερα ενώ από την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος διαπίστωσαν πως το Ι.Χ με το οποίο έγινε η αρπαγή του 27χρονου, είχε κλαπεί από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Διασύνδεση με τη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα

Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της άγριας δολοφονίας. Το θύμα προέρχεται από εύπορη οικογένεια, ωστόσο δεν υπήρξε επικοινωνία με τους δικούς του για να ζητήσουν λύτρα.

Ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει και η δολοφονία του, αλλά και η αρπαγή από το σπίτι του, δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές ανάμεσα στον 27χρονο και στους δράστες.

Οι έρευνες πλέον στρέφονται στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος και εξετάζεται και διασύνδεση με μία δολοφονία που είχε γίνει πριν από περίπου δύο χρόνια στην περιοχή της Μάνδρας με παρόμοιο τρόπο καθώς και τότε θύμα ήταν ένας επιχειρηματίας.

Ο 27χρονος δραστηριοποιούνταν στον χώρο της διαχείρισης προσωπικού, ενώ και ο άνδρας που δολοφονήθηκε στη Μάνδρα, δραστηριοποιούνταν επίσης στον συγκεκριμένο κλάδο. Και σε εκείνη την περίπτωση ο άνδρας είχε απαχθεί από το σπίτι του στην Μάνδρα. Τότε οι δράστες είχαν κάψει και το πτώμα του σε ένα κρυφό σημείο στην περιοχή της Μάνδρας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, ο 27χρονος δολοφονήθηκε και στη συνέχεια οι δράστες μετέφεραν το πτώμα σε απόμερο σημείο κοντά σε ρέμα στη Νέα Πέραμο όπου προσπάθησαν να το κάψουν, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συλλέγουν στοιχεία και εκτιμούν ότι δράστες οδήγησαν το θύμα σε συγκεκριμένο σημείο, τον πυροβόλησαν πολλές φορές και στη συνέχεια άφησαν τη σορό του.

Μάλιστα, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο χώρο, εντόπισαν δυο κάλυκες από πιστόλι διαμέτρου εννέα χιλιοστών. Η πρώτη εικόνα από τη ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι το θύμα έπεσε νεκρό έπειτα από πολλές σφαίρες που δέχτηκε σε ολόκληρο το σώμα του