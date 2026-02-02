newspaper
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τα αναπάντητα ερωτήματα της απαγωγής και εκτέλεσης του 27χρονου
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 22:16

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τα αναπάντητα ερωτήματα της απαγωγής και εκτέλεσης του 27χρονου

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πληροφορία που θα τους βοηθήσει να σκιαγραφήσουν το προφίλ του θύματος, αλλά και των δραστών ώστε να φτάσουν στα ίχνη τους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου που δολοφονήθηκε πισώπλατα με 10 σφαίρες και κατέληξε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πληροφορία που θα τους βοηθήσει να σκιαγραφήσουν το προφίλ του θύματος, αλλά και των δραστών ώστε να φτάσουν στα ίχνη τους.

Επίσης, παραμένουν άγνωστες αρκετές πληροφορίες σχετικά με την αρπαγή του έξω από το σπίτι του και το γεγονός ότι οι δράστες δεν ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του όσο τον κρατούσαν ζωντανό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του 27χρονου έγινε λίγες ώρες προτού εντοπιστεί η σορός του. Επίσης, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το άψυχο σώμα του 27χρονου διαπίστωσε ότι δέχθηκε 10 πυροβολισμούς, πισώπλατα. Οι 9 από αυτούς ήταν στην πλάτη, ενώ ο ένας είχε το χαρακτήρα της χαριστικής βολής και έγινε από κοντινή απόσταση.

Όλες οι λεπτομέρειες στο μικροσκόπιο

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλες οι λεπτομέρειες και αναμένονται οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τα δεδομένα της στυγερής δολοφονίας. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα «πού, πότε και γιατί έγινε η δολοφονία του 27χρονου» και αν είχε το θύμα ανοιχτούς λογαριασμούς με τους δράστες.

Επίσης, οι αστυνομικοί θα εξετάσουν τη σορό του 27χρονου για ίχνη DNA που ίσως τους οδηγήσουν στους δράστες. Όπως εκτιμούν, για το λόγο αυτό οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν τη σορό του 27χρονου, κάτι που όμως δεν κατάφεραν.

«Ο γιος μου, μου είπε να φύγω για να σωθώ» λέει η μητέρα του

«Δεν έχω μάθει τίποτα, να βρεθεί ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον γιο μου και τίποτα άλλο», ανέφερε ο πατέρας του 27χρονου.

«Είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί… Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», υπογράμμισε η μητέρα του, συμπληρώνοντας ότι ο γιος της φοβόταν εδώ και πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του ανέφερε πως πριν από τρία χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και το αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί επίσης, πως φοβόταν, χωρίς ωστόσο να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

Το χρονικό

Ο 27χρονος Μανώλης, το θύμα της στυγερής δολοφονίας, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος να επιστρέφει σπίτι του λίγο πριν τα ίχνη του εξαφανιστούν.

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 02:00 τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου όταν ξαφνικά δύο μαυροντυμένοι άνδρες, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, τον πλησιάζουν και με τη βία τον επιβιβάζουν στο αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο φαίνεται να κρατάει στα χέρια του όπλο.

Το κινητό του κλείνει, τα ίχνη του χάνονται. Η κοπέλα του, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και δηλώνει την εξαφάνισή του. Το θρίλερ μόλις ξεκινά.

«Στις 02:05 ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, ήταν στο ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Εγώ του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω, δεν ήταν πουθενά», δήλωσε η ίδια.

Τον «γάζωσαν» και τον πέταξαν στο ρέμα

Την Κυριακή, έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση του 27χρονου, άνδρας που έκανε βόλτα με τον σκύλο του σε απόμερη περιοχή της Νέας Περάμου εντοπίζει τη σορό του άτυχου νεαρού.

Έντρομος ειδοποιεί τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να έρχονται αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα που παραπέμπει σε οργανωμένο και ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Το θύμα εντοπίστηκε δεμένο χειροπόδαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ οι δολοφόνοι του είχαν επιχειρήσει να κάψουν τη σορό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε χθες, λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

World
ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο – Το προφίλ του 27χρονου που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν
Ελλάδα 02.02.26

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο - Ποιος ήταν ο 27χρονος που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε την Κυριακή, λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, στη Νέα Πέραμο κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

Σύνταξη
Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
Ελλάδα 02.02.26

Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή

Οι πρώτοι 96 πιστοποιημένοι Ελληνικοί Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs), της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, βασισμένοι στο νέο πρότυπο του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ) S-101, είναι διαθέσιμοι.

Σύνταξη
Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία

Κανένα από τα δείγματα που είχαν ληφθεί από το μοιραίο τρένο στο δυστύχημα των Τεμπών δεν διέθεται τα απαραίτητα επίπεδα πυραντοχής, σύμφωνα με τις μετρήσεις στο εξειδικευμένο εργαστήριο.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ράμμος: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής – Πού εντοπίζει το πρόβλημα
Με φόντο την αναθεώρηση 02.02.26

Παρέμβαση Ράμμου: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης βραχυπρόθεσμης πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Πολλαπλή νοσηρότητα 02.02.26

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 21:35

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Κόσμος 02.02.26

Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
Axios 02.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Πιθανή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν θα συζητήσουν στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παραμένει η στρατιωτική προετοιμασία.

Σύνταξη
