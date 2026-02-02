Απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου που δολοφονήθηκε πισώπλατα με 10 σφαίρες και κατέληξε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πληροφορία που θα τους βοηθήσει να σκιαγραφήσουν το προφίλ του θύματος, αλλά και των δραστών ώστε να φτάσουν στα ίχνη τους.

Επίσης, παραμένουν άγνωστες αρκετές πληροφορίες σχετικά με την αρπαγή του έξω από το σπίτι του και το γεγονός ότι οι δράστες δεν ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του όσο τον κρατούσαν ζωντανό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του 27χρονου έγινε λίγες ώρες προτού εντοπιστεί η σορός του. Επίσης, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το άψυχο σώμα του 27χρονου διαπίστωσε ότι δέχθηκε 10 πυροβολισμούς, πισώπλατα. Οι 9 από αυτούς ήταν στην πλάτη, ενώ ο ένας είχε το χαρακτήρα της χαριστικής βολής και έγινε από κοντινή απόσταση.

Όλες οι λεπτομέρειες στο μικροσκόπιο

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλες οι λεπτομέρειες και αναμένονται οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τα δεδομένα της στυγερής δολοφονίας. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα «πού, πότε και γιατί έγινε η δολοφονία του 27χρονου» και αν είχε το θύμα ανοιχτούς λογαριασμούς με τους δράστες.

Επίσης, οι αστυνομικοί θα εξετάσουν τη σορό του 27χρονου για ίχνη DNA που ίσως τους οδηγήσουν στους δράστες. Όπως εκτιμούν, για το λόγο αυτό οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν τη σορό του 27χρονου, κάτι που όμως δεν κατάφεραν.

«Ο γιος μου, μου είπε να φύγω για να σωθώ» λέει η μητέρα του

«Δεν έχω μάθει τίποτα, να βρεθεί ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον γιο μου και τίποτα άλλο», ανέφερε ο πατέρας του 27χρονου.

«Είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί… Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», υπογράμμισε η μητέρα του, συμπληρώνοντας ότι ο γιος της φοβόταν εδώ και πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του ανέφερε πως πριν από τρία χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και το αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί επίσης, πως φοβόταν, χωρίς ωστόσο να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

Το χρονικό

Ο 27χρονος Μανώλης, το θύμα της στυγερής δολοφονίας, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος να επιστρέφει σπίτι του λίγο πριν τα ίχνη του εξαφανιστούν.

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 02:00 τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου όταν ξαφνικά δύο μαυροντυμένοι άνδρες, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, τον πλησιάζουν και με τη βία τον επιβιβάζουν στο αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο φαίνεται να κρατάει στα χέρια του όπλο.

Το κινητό του κλείνει, τα ίχνη του χάνονται. Η κοπέλα του, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και δηλώνει την εξαφάνισή του. Το θρίλερ μόλις ξεκινά.

«Στις 02:05 ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, ήταν στο ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Εγώ του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω, δεν ήταν πουθενά», δήλωσε η ίδια.

Τον «γάζωσαν» και τον πέταξαν στο ρέμα

Την Κυριακή, έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση του 27χρονου, άνδρας που έκανε βόλτα με τον σκύλο του σε απόμερη περιοχή της Νέας Περάμου εντοπίζει τη σορό του άτυχου νεαρού.

Έντρομος ειδοποιεί τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να έρχονται αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα που παραπέμπει σε οργανωμένο και ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Το θύμα εντοπίστηκε δεμένο χειροπόδαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ οι δολοφόνοι του είχαν επιχειρήσει να κάψουν τη σορό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε χθες, λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.