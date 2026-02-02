Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άνδρα που έπεσε θύμα απαγωγής λίγες μέρες νωρίτερα έξω από το σπίτι της συντρόφου στην Ελευσίνα.

Ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τα βίντεο με τις στιγμές πριν από την αρπαγή του 27χρονου, ενώ εξετάζεται εάν η δολοφονία του πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή για απαγωγή και εκτέλεση από άτομα με τα οποία είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε χθες, λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

«Βρέθηκε το άτομο που είχε απαχθεί από 4 άτομα και είχε δηλωθεί η αρπαγή του από την σύντροφο του, γαζωμένος κυριολεκτικά στο σώμα και στο κεφάλι, με πάνω από 7 σφαίρες, δεμένος χειροπόδαρα και σε ύπτια θέση», είπε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν τη σορό του 27χρονου, ωστόσο δεν το κατάφεραν καθώς εκείνη την ημέρα έβρεχε.

Το χρονικό

Όλα ξεκινούν στις 2 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Ο άνδρας φαίνεται να προχωρά αμέριμνος, φορώντας μια φόρμα και ένα μπλε φούτερ με κουκούλα. Έχει το κινητό στα χέρια, ενώ δεν είναι σαφές αν μιλά ή όχι σε αυτό.

Ο 27χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στις 2:01 και στρίβει στο στενό για να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στις 2.02 φτάνει ένα σκουρόχρωμο μπλε ΙΧ. Πρόκειται για το όχημα με το οποίο έγινε η αρπαγή, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Από το παρκαρισμένο όχημα στη γωνία θα βγει ένας άντρας και μετά άλλος ένας. Ο ένας εκ των δύο φαίνεται να κρατάει στο χέρι του όπλο ή μαχαίρι. Το θύμα μπαίνει στο αυτοκίνητο, το οποίο φεύγει αμέσως με ταχύτητα.

Το προφίλ του 27χρονου

Ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μία εργολαβική εταιρεία και έμενε στο σπίτι της συντρόφου του, στην Ελευσίνα. Κάτοικοι στη γειτονιά τον έβλεπαν σπάνια.

Σύμφωνα με το MEGA, το θύμα δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Μεγάλωσε κοντά στον παππού του και προσπάθησε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος από μικρή ηλικία. Η μητέρα του έμενε στην Κρήτη.

«Ήταν το καλύτερο παιδί, αυτό μπορώ να πω εγώ», λέει φίλη του.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η μητέρα του 27χρονου ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού της. Η ίδια φέρεται να είπε πως δεν είχε διασθανθεί ότι κινδύνευε το παιδί της.

Η οικογένεια του 27χρονου ήταν ευκατάστατη. Ο ίδιος κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα με ένα ακριβό αυτοκίνητο και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Είχε αρραβωνιαστεί την κοπέλα με την οποία συζούσε στην Ελευσίνα και παλαιότερα είχε παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τοπικό σύλλογο.

Ο παππούς του είχε οικονομική δυνατότητα, ενώ του πατέρας του ήταν μεταφορέας.

Στην πρώτη του ανάρτηση για το 2026, έστελνε ευχές σε φίλους και συγγενείς και προσπαθούσε να δώσει το στίγμα των δικών του προθέσεων για την χρονιά που ξεκινούσε.

«Το 2026 ξεκινά με στόχους, συνέπεια και όρεξη για εξέλιξη. Με σταθερά βήματα, καθαρή σκέψη και πίστη στη δουλειά μας, συνεχίζουμε να χτίζουμε κάτι καλύτερο κάθε μέρα. Για να επιτευχθούν όλα αυτά όμως ο κρίκος είναι ο ‘Ανθρώπινος Παράγοντας’. Υγεία, πρόοδος και δημιουργία σε όλους!».