Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με τις εξελίξεις τις τελευταίες ώρες να είναι ραγδαίες.

Η μητέρα του 27χρονου, μιλώντας στο MEGA ζήτησε να μάθει γιατί δολοφόνησαν το παιδί της. «Περίμενα να μου πουν ‘στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου’. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;» ανέφερε.

Όπως σημείωσε, περίμενε αρκετές ημέρες μια επικοινωνία, ένα σημάδι ότι το παιδί της ήταν ζωντανό, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα» τόνισε.

Ψάχνει το «γιατί», την ώρα που τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή σοκάρουν. Οι άγνωστοι που τον κρατούσαν επί 6 μέρες, την περασμένη Κυριακή τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες πισώπλατα. Η τελευταία μάλιστα ήταν η χαριστική, στο πίσω μέρος του κρανίου του.

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε» πρόσθεσε η μητέρα του 27χρονου.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, οι δράστες που μία ώρα πριν τον εκτελέσουν τού έδωσαν τροφή, επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά, θέλοντας να σβήσουν οποιαδήποτε ίχνη υπήρχαν στα χέρια του: αποτυπώματα, τυχόν DNA στα νύχια και σημάδια από δέσιμο.

Στην Ασφάλεια για κατέθεση η σύντροφός του

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, έξι ημέρες μετά την αρπαγή του. Σύμφωνα με την κατάθεση της συντρόφου του, πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, προτού πέσει στα χέρια των δραστών.

Κάτι που όπως φαίνεται από κάμερες ασφαλείας δεν συνέβη ποτέ, μιας και ο 27χρονος μπήκε στο όχημα των απαγωγέων του πριν προλάβει να φτάσει στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

<br />

Η αρραβωνιαστικιά του 27χρονου, το μεσημέρι πέρασε το κατώφλι του τμήματος Ανθρωποκτονιών για κατάθεση. Οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν γνώριζε από ποιους κινδύνευε ο 27χρονος και αν της είχε εκμυστηρευτεί κάτι.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου: Πότε οι εκτελεστές πήραν την απόφαση να βάψουν τα χέρια τους με αίμα; Πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου;

Κινδύνευε ή όχι;

Η μητέρα του, παρότι πριν από τρία χρόνια μετακόμισε στην Κρήτη έπειτα από παραίνεση του γιου της, μετά από δύο διαρρήξεις που έγιναν σε σπίτια της οικογένειας, λέει στο MEGA πως ο γιος της δεν ένιωθε να απειλείται.

«Ένα παιδί που φοβάται θα μας έλεγε, σε εμένα, στον αδελφό, στον πατριό του, κάτι. Αυτός τίποτα» υποστήριξε, όμως ο πατέρας του 27χρονου, δίνει διαφορετική εκδοχή.

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει ‘κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω’. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω ‘Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας στο κεφάλι σου’» σημείωσε μιλώντας στο MEGA.

Τον Δεκέμβριο άνοιξε εταιρία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε βγει ζωντανός από τροχαίο στο οποίο είχε σκοτωθεί ένας από τους καλύτερους φίλους του.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναλύουν καρέ καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στα οποία έχει καταγραφεί η πορεία του αυτοκινήτου των κακοποιών που έφερε πλαστές πινακίδες. Ψάχνουν το κρησφύγετο, εκεί όπου κρατούσαν τον 27χρονο τις τελευταίες ημέρες. Προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής τους.

Εκτός από το αυτοκίνητο, ούτε το κινητό του θύματος έχει εντοπιστεί. Οι δράστες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κατέστρεψαν και το πέταξαν.

Ψάχνουν το δρομολόγιο διαφυγής για να εντοπίσουν το κρησφύγετο

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου ψάχνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή που βρίσκεται το σπίτι του θύματος για να εντοπίσουν περισσότερα στοιχεία των δραστών.

Αν και ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ότι οι απαγωγείς είναι και αυτοί που εκτέλεσαν τον νεαρό άνδρα έξι ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής τους, με σκοπό να εντοπίσουν και το σημείο όπου κρατούσαν για έξι 24ωρα τον 27χρονο.