Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ για κατάθεση η σύντροφος του 27χρονου που δολοφονήθηκε – «Ξέρει πάρα πολλά» λέει ο πατέρας του

Στη ΓΑΔΑ και στο τμήμα Ανθρωποκτονιών μετέβη το απόγευμα της Τρίτης η σύντροφος του 27χρονου που έπεσε θύμα απαγωγής και στη συνέχεια βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο.

Η νεαρή γυναίκα, αλβανικής καταγωγής είναι η αυτή που κατήγγειλε την εξαφάνιση του συντρόφου της στην Αστυνομία.

Οι έρευνες για τους δράστες

Όπως επισημαίνεται από αστυνομικές πηγές η κοπέλα δεν εξετάζεται ως εμπλεκόμενη στην υπόθεση. Η κατάθεσή της φορά στοιχεία και πληροφορίες που μπορεί να δώσει και να βοηθήσουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Για κατάθεση θα κληθούν να καταθέσουν – αν δεν το έχουν κάνει ήδη – και άλλα μέλη της οικογένειας του 27χρονου.

Τι λέει ο πατέρας του 27χρονου

Πάντως πολλά ερωτήματα προκαλούνται από τα όσα υποστηρίζει ο πατέρας του 27χρονου. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή Live News, και τόνισε ότι η σύντροφός του γιου του και η μητέρα του γνωρίζουν ποιος και γιατί δολοφόνησε το παιδί του, ενώ αποκάλυψε ότι ο γιος του ήταν κάπου μπλεγμένος.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου, από που έγινε το έγκλημα. Εννοώ όλη την οικογένεια. Ήξεραν ότι ο γιος μου κινδύνευε. Το είχε πει και η μητέρα του γιου μου ότι “πάω να μείνω στην Κρήτη γιατί κινδυνεύω”. Να μου πει από που κινδύνευε, χωρίς να έχει επαφή με την Κρήτη. Είμαι πατέρας, πρέπει να μάθω. Η πρώην σύζυγός μου έχει φύγει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια και τόσο είχε να μιλήσει με τον γιο μου. Το παιδί μου έλεγε ότι κινδύνευε πλαγίως, εδώ και πολύ καιρό χωρίς να μου πει τι εννοεί. Έλεγε “κινδυνεύει η μάνα μου”. Αυτοί ξέρουν. Θα τα βρει η ασφάλεια. Εγώ δεν ξέρω ποιος έκανε το έγκλημα, όμως η οικογένεια ξέρει τι δουλειά έκανε το παιδί μου. Εγώ δεν γνωρίζω. Ήξερα ότι έχει μαγαζί και έβρισκε άτομα για δουλειά. Ξέρω ότι είχε κακές παρέες και του φώναζα ότι θα φάει το κεφάλι του με αυτά που κάνει αλλά δεν έπαιρνε χαμπάρι», είπε αρχικά ο πατέρας του θύματος.