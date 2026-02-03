newspaper
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Νέα Πέραμος: «Το θύμα γνώριζε τους δράστες» – Η ομηρία, οι 10 σφαίρες και τα αναπάντητα ερωτήματα
03 Φεβρουαρίου 2026, 14:16

Νέα Πέραμος: «Το θύμα γνώριζε τους δράστες» – Η ομηρία, οι 10 σφαίρες και τα αναπάντητα ερωτήματα

Άρπαξαν τον 27χρονο κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες και τον πέταξαν σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε την Κυριακή νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει  ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που εκτέλεσαν πισώπλατα τον 27χρονο.

«Τον κατέβασαν στο σημείο όπου το ρέμα είναι πιο κοντά στον δρόμο, για να μην χάσουν χρόνο και χωρίς να τους δει κανείς. Τον πήγαν εκεί για να τον σκοτώσουν»

Οι δράστες τον απήγαγαν έξω από το σπίτι του, στην Ελευσίνα, την περασμένη Δευτέρα και τον κράτησαν ζωντανό για τουλάχιστον 6 μέρες, προτού τον σκοτώσουν την περασμένη Κυριακή, λίγες ώρες πριν η σορός του βρεθεί από διερχόμενο περιπατητή.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα είχε δεχτεί δέκα πυροβολισμούς –εννέα στην πλάτη και έναν στο κεφάλι. Επιπλέον, εντοπίστηκαν σημάδια βασανισμού, όπως εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Οι Αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα κίνητρα της αρπαγής και της εκτέλεσης: Οικονομικές διαφορές, εκβιασμός, απόκρυψη πληροφοριών ή προσωπικές διαφορές.

Το θύμα γνώριζε τους δράστες

Την εκτίμηση ότι η δολοφονία του 27χρονου δεν παραπέμπει σε συμβόλαιο θανάτου αλλά σε προσωπικές και πιθανότατα οικονομικές διαφορές, εξέφρασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, μιλώντας στο ΕΡΤnews εκφέροντας την άποψη ότι «το θύμα γνώριζε τους δράστες και οι δράστες γνώριζαν το θύμα».

Μιλώντας για την εκτέλεση του νεαρού με δέκα σφαίρες ο κ. Καλλιακμάνης τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα -σφαίρα στο κεφάλι και στην πλάτη- έγινε με σκοπό να κρύψουν τα ίχνη τους εκτιμώντας «ότι ήταν γνωστοί». Παράλληλα, όπως δήλωσε οι εκτελεστές που τον είχαν απαγάγει «από την αρχή είχαν κανονίσει να τον σκοτώσουν».

«Τον πήγαν εκεί για να τον σκοτώσουν»

«Τον κατέβασαν στο σημείο όπου το ρέμα είναι πιο κοντά στον δρόμο, για να μην χάσουν χρόνο και χωρίς να τους δει κανείς. Τον πήγαν εκεί για να τον σκοτώσουν», ανέφερε, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να επρόκειτο για κάτι τυχαίο ή για πυροβολισμό που «ξέφυγε». Ενώ όσον αφορά τα ιατροδικαστικά ευρήματα στο πρόσωπο του θύματος δήλωσε ότι οι απαγωγείς τον πίεζαν για κάτι.

Περιγράφοντας το σημείο στο όρος Κανδήλι της Νέας Περάμου, όπου βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος ως μια εντελώς ερημική περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες, ο κ. Καλλιακμάνης δήλωσε ότι το πτώμα θα μπορούσε να παραμείνει εκεί για μήνες, αν δεν είχε εντοπιστεί τυχαία από πολίτη που περπατούσε στην περιοχή με τον σκύλο του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες είχαν μαζί τους και εύφλεκτο υλικό για να κάψουν τη σορό προσθέτοντας ότι το είχαν προσχεδιάσει. Αναφορικά για το ποιο ήταν το κτήριο όπου το θύμα τελούσε υπό κράτηση για έξι μέρες προτού δολοφονηθεί σχολίασε ότι στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε η σορός του υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτήρια.

«Στο σημείο που βρέθηκε δεν πιάνει ούτε κινητό τηλέφωνο. Οι δράστες δεν πήραν τηλέφωνα μαζί τους» σημείωσε εκτιμώντας ότι η δολοφονία έγινε βράδυ προκειμένου να καλυφθούν τα ίχνη τους. «Για 25 λεπτά από την Ελευσίνα μέχρι το σημείο όπου έγινε η δολοφονία δεν υπάρχουν κάμερες. Είναι μέσα στο δάσος», συμπλήρωσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Αναφορικά για τους δύο κάλυκες που βρέθηκαν εκτίμησε ότι παρασύρθηκαν από τη βροχή και δεν μπόρεσαν να τους περισυνελλέξουν οι δράστες του στυγερού εγκλήματος.

Οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες στρέφονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον του θύματος με ένα από τα επικρατέστερα σενάρια να είναι ότι κάτι πήγε στραβά σε μια απόπειρα εκφοβισμού.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι και οι σχέσεις που διατηρούσε ο 27χρονος με έναν 59χρονο επιχειρηματία που είχε βρεθεί νεκρός, πριν από δύο χρόνια, στη Μάνδρα και οι δράστες είχαν κάψει τότε το αυτοκίνητό του για να σβήσουν τυχόν ίχνη τους.

Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο να πρόκειται για «αρπαγή τίγρη», όπου ο στόχος ήταν μία γρήγορη απαγωγή για ποσό λύτρων, η οποία όμως απέτυχε και κατέληξε στη δολοφονία.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την αρπαγή του 27χρονου έξω από το σπίτι του, οι απαγωγείς δεν επικοινώνησαν ποτέ με δικούς του ανθρώπους, ούτε εξέφρασαν κάποια απαίτηση. Αντίθετα κράτησαν αιχμάλωτο έξι μέρες τον 27χρονο, στη συνέχεια τον σκότωσαν και μετά επιχείρησαν να τον κάψουν.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση, ψάχνουν επίσης και το μέρος το οποίο κρατούσαν τον 27χρονο πριν τον πυροβολήσουν 10 φορές.

Παράλληλα, σαρώνουν τόσο την γειτονιά του 27χρονου όσο και την περιοχή γύρω από το ρέμα που εντοπίστηκε η σορος του, αναζητώντας κάμερες ασφαλειας που ενδεχόμενος θα τους δείξουν το δρομολόγιο των δραστών.

Υπενθυμίζεται πως ο 27χρονος δεν είχε ποινικό παρελθόν, όμως υπάρχουν αναφορές στην ΕΛ.ΑΣ., ότι μετά από διάρρηξη που φέρεται να είχε γίνει σε σπίτι συγγενικού του προσώπου στην Ελευσίνα, είχε αρχίσει να εκφράζει ανησυχία προς τους δικούς του ανθρώπους.

Τα ευρήματα των ιατροδικαστών

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 27χρονος που δεν είχε απασχολήσει ποτέ για ποινική υπόθεση την αστυνομία, δέχτηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς από μικρή απόσταση, 1 – 1,5 μέτρο. Το θύμα ήταν γονατισμένο και ο εκτελεστής τον πυροβόλησε πισώπλατα. Μία από τις βολίδες τον βρήκε στο κεφάλι και εννέα στην αριστερή πλευρά της πλάτης, με δύο από τις σφαίρες να έχουν πλήξει την καρδιά του.

Ο θάνατος του 27χρονου προσδιορίζεται χρονικά βραδινές ώρες του Σαββάτου ή ξημερώματα της Κυριακής, όπου και βρέθηκε νεκρός.

Παράλληλα, ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει εκχυμώσεις στα χείλη και στην περιοχή ανάμεσα στα φρύδια, ευρήματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση του νεαρού άντρα.

