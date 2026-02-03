«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να οδηγηθεί στη φυλακή», υπογράμμισε ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός από δέκα σφαίρες στη Νέα Πέραμο, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν σύντομα.

Όπως τόνισε ο πατέρας του 27χρονου, ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

«Εγώ θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να πάει μέσα, φυλακή. Όποιος το έχει κάνει, τέτοια αποβράσματα δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Το κράτος πρέπει κάτι να κάνει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη» σημείωσε μιλώντας στο MEGA.

Σχετικά με την πορεία των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση της αρπαγής και της δολοφονίας του 27χρονου, ο πατέρας του θύματος υπογράμμισε ότι «η αστυνομία κάνει τη δουλειά της».

«Οι πινακίδες, η Ασφάλεια λέει ότι ήταν κλεμμένες από Θεσσαλονίκη, από ό,τι λέει η Ασφάλεια. Η Αστυνομία ψάχνει να βρει τον δολοφόνο και θα βρεθεί ο δολοφόνος. Αυτοί που το έχουν κάνει θα βρεθούνε, σύντομα θα βρεθούνε. Το πιστεύω ότι θα βρεθούνε σύντομα» συμπλήρωσε.

«Πυρά» κατά της πρώην συζύγου

Ο πατέρας υποστήριξε επίσης ότι η οικογένεια της πρώην συζύγου του και μητέρας του θύματος γνώριζε για τους κινδύνους που αντιμετώπιζε ο 27χρονος.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι που σκότωσαν το παιδί μου και θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου γιατί ξέρουν από πού προέρχεται το έγκλημα. Όλη η οικογένεια ξέρουν ότι ο Μανώλης κινδύνευε» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Αυτή σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κρήτη που δεν έχει καμία επικοινωνία με την Κρήτη. Να μου πει από πού κινδύνευε».

«Η οικογένεια ξέρουν αλλά δεν ανοίγουν το στόμα τους. Αυτό θα το βρουν η Ασφάλεια, είμαι στη διάθεσή τους», σημείωσε.

«Τι ήξερε;»

Ο πατέρας του 27χρονου υπογράμμισε επίσης ότι για να τον βασάνιζαν επί μέρες οι απαγωγείς, τότε πιθανόν να ήθελαν να του αποσπάσουν πληροφορίες για κάτι.

«Με ενδιαφέρει ποιος σκότωσε τον γιο μου και γιατί τον σκότωσε και γιατί τον βασάνισε. Για να τον βασανίσανε κάτι ήξερε. Τι ήξερε;».

«Ξέρει πάρα πολλά η οικογένεια από εκεί, η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου ξέρουν τι έχει γίνει. Ξέρουν ο Μανώλης γιατί πήγε άδικα στο χώμα», επεσήμανε, καταλήγοντας: «Οι φονιάδες θα βρεθούν αλλά θέλω να πάθουν τα ίδια».

«Τον υποψιαζόμουν, αλλά…»

«Ξέρω ότι είχε κακές παρέες. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες. (…) Του λέω ‘Μανώλη αυτά τα πράγματα που κάνεις θα το φας το κεφάλι σου’. Δεν έπαιρνε χαμπάρι» σημείωσε ο πατέρας του 27χρονου, αποκαλύπτοντας μια επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος πρόσφατα.

«Εγώ δέχτηκα μία επίθεση πριν 2,5 μήνες. Μου έκαψαν τα αυτοκίνητά μου. Υποψιαζόμουν τον γιο μου αλλά ήταν 50–50. ‘Καπάκι’ έγινε αυτό. (…) Αν προέχεται αυτό το κάψιμο με αυτό που έγινε τώρα, αυτό θα το βρει η Ασφάλεια» τόνισε.

«Δεν γνωρίζω αν δεχόταν απειλές»

Όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, επισημαίνοντας ότι αυτά είναι ζητήματα που διερευνά η Ασφάλεια. Ακόμη, τόνισε πως ο ίδιος και η οικογένεια δεν είχαν αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό, καθώς οι τελευταίες συναντήσεις τους ήταν απολύτως φυσιολογικές και χωρίς εντάσεις.

«Δεν υπάρχει ο γιος μου στη ζωή να μου πει αν δεχόταν απειλές ή αν δεν δεχόταν, αυτό το ξέρει η Ασφάλεια και θα το βρει η Ασφάλεια. Εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες τέτοιες ή το γνωρίζουν οι συγγενείς, οι στενοί που τον αγαπούσαν, εννοώ η μάνα του, όλο το σόι από εκεί. Το σόι που τον αγαπάει και κάνει πως τον αγαπάει να μου πει, αν είχε εχθρούς ή δεν είχε. Εννοείται ότι είχα σχέσεις, με τον γιο μου δεν θα είχα σχέσεις;», είπε και συνέχισε:

«Εγώ τελευταία φορά τον είχα δει σε ένα δικαστήριο που είχαμε για μία υπόθεση του πατέρα μου, τον είχα δει πρόσφατα και είχαμε μιλήσει, δεν είχα δει κάποιο σημάδι, ήταν όλα εντάξει. Και η κόρη μου τον είχε δει, είχε έρθει μία βόλτα από εδώ, τον είχε δει, είχαν μιλήσει, είχαν αγκαλιαστεί, είχαν φιληθεί, τα πάντα, όλα κομπλέ, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Δεν μου είπε τίποτα το παιδί, ούτε σε εμένα, ούτε στην κόρη μου. Η κόρη μου ακόμα δεν το έχει αντιληφθεί, ότι ο αδελφός της είναι αυτός, νομίζει ότι είναι ψέματα. Ακόμα και χθες μου έλεγε ‘μήπως δεν είναι αυτός; Μήπως είναι… Πλάκα μας κάνουν;’».

«Τον είχα δει λίγες μέρες πριν το κακό»

«Πρόσφατα, πριν γίνει το κακό, που τον πήρανε, τρεις ημέρες πριν, τον είχα δει στα παλιά δικαστήρια της Αλεξάνδρας. Δεν είχαμε καμιά αντιδικία. Μάρτυρες ήμασταν και οι δύο για τον πατέρα μου, μάρτυρες, ούτε κατηγορούμενοι. Μάρτυρες σε ένα δικαστήριο για τον πατέρα μου. Εγώ δεν γνωρίζω αν ενοχλούσε κάποιον. Εγώ ξέρω ότι είχε ένα μαγαζί ευρέσεως, που έβρισκε εργάτες. Αυτό γνωρίζω εγώ, αυτήν τη δουλειά ξέρω το παιδί ότι έκανε, τίποτα παραπάνω δεν ξέρω».

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος, ο φονιάς του παιδιού μου που τον βασανίσανε, θέλω να περάσουν τα ίδια ακριβώς. Να περάσουν τα ίδια ακριβώς και χειρότερα ακόμα. Εγώ δουλεύω από 11 χρονών παιδί. Έχω δουλέψει σε βενζινάδικο, έχω δουλέψει σε φορτηγό δημοσίας και έχω δύο φορτηγά δημοσίας, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή όποιος έχει οικονομική επιφάνεια τον σκοτώνουμε; Τα έχω ξαναπεράσει, έχω χάσει και αδελφό έτσι, το 1999. Ξαναζώ το δράμα. Σκότωσε τον αδελφό μου, η νύφη μου», είπε.