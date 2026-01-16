Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά και μετά από λίγο εντοπίστηκε η 88χρονη στην καμπίνα της χωρίς τις αισθήσεις της
Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι μια γυναίκα στο πλοίο Blue Star Chios π0υ εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ρόδος.
Συγκεκριμένα τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, για την έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι του Λαυρίου, του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Chios, κατά παρέκκλιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του, προκειμένου να αποβιβάσει μία 88χρονη επιβάτιδα (υπήκοο Αλβανίας), η οποία εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, εντός της καμπίνας της και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, η ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά και απέπλευσε προς την συνέχιση του δρομολογίου του για τους λιμένες της Θήρας, Ηρακλείου, Σητείας, Κάσου, Κάρπαθου και Ρόδου.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
