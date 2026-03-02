Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 02.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα κάνε μόνο ό,τι πρέπει να γίνει άμεσα κι άφησε για τις επόμενες μέρες οτιδήποτε μπορεί να περιμένει. Παράλληλα, έλεγξε προσεκτικά το πρόγραμμά σου, καθώς ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έχει ξεφύγει. Προσπάθησε να καθαρίσεις το μυαλό σου, γιατί δεν νομίζω πως θέλεις να κάνεις λάθη ή και να χάσεις σημαντικά ραντεβού.
DON’TS: Θέλεις να εστιάσεις στα συναισθήματά σου και να μάθεις να τα εκφράζεις σωστότερα. Απλά δεν πρέπει να ταραχτείς εξαιτίας αυτού, έτσι; Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς αν το φλερτ δεν πάει καλά (αν είσαι ελεύθερος) ή αν υπάρξουν συνταρακτικές αποκαλύψεις (αν είσαι δεσμευμένος). Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, στα οικονομικά.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τη ψυχραιμία σου ακέραιη. Άρα απόφυγε να ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους άλλους, έτσι; Αν πιστεύεις ότι οι φίλοι σου γκρινιάζουν, τότε ίσως πρέπει να τους ακούσεις. Κάνε πράγματα που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Βέβαια για να σου μείνει χρόνος, πρέπει να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις σου.
DON’TS: Υπάρχουν θέματα σχετικά με το σπίτι και την οικογένεια, ναι, αλλά δεν πρέπει να είσαι στην τσίτα εξαιτίας αυτών. Υπάρχουν και πολλά μέτωπα ανοιχτά, ναι, αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να τα «παλέψεις» όλα μαζί. Ούτε και να χαωθείς χρειάζεται! Μην μπεις σε διλήμματα λόγω της έντασης που υπάρχει και μην κάνεις βιαστικές κινήσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Τακτοποίησε άμεσα τα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με το σπίτι, για να γλιτώσεις τον εαυτό σου από στρες. Πρέπει κάπως να βελτιώσεις και την ψυχολογία σου άλλωστε. Απόφυγε να γίνεις υπερβολικά σκληρός και να μιλήσεις έξω από τα δόντια, όταν αντιληφθείς ότι κάποιοι φίλοι σου δεν σε στηρίζουν έτσι όπως έλεγαν ότι θα κάνουν.
DON’TS: Μην εκνευριστείς εξαιτίας κάποιων συζητήσεων που γίνονται, γιατί η ένταση που θα προκληθεί δεν ξέρω αν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Από εσένα σίγουρα όχι! Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να επηρεαστείς από την απογοήτευση κι από την ένταση που νιώθεις. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος στον χώρο αυτόν, έτσι ώστε να μην εκτεθείς.
Καρκίνος
DO’S: Για σήμερα φέρε την αξία σου στο προσκήνιο μεν, απόφυγε να χάσεις την ψυχραιμία σου, αν δεις ότι δεν κάνουν το ίδιο και οι απέναντι δε. Πρέπει να είσαι προσεκτικός γενικώς. Επίσης πρέπει να αποφύγεις και τα μεγάλα λόγια. Εξέτασε προσεκτικά τις απαντήσεις που σου δίνουν ορισμένοι, γιατί ίσως και να σου λένε τελείως βλακείες.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από το άγχος, την πίεση ή από όσα ακούς να λέγονται μέσα στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Δεν είναι και λίγα, να μου πεις! Αλλά πώς θα τα διαχειριστείς ψύχραιμα; Μη γίνεις γκρινιάρης λόγω του ότι υπάρχουν διλήμματα, δεύτερες σκέψεις ή και εντάσεις εντός της παρέας σου. Μην το συζητήσεις άμεσα αυτό.
Λέων
DO’S: Πρόσεχε (ιδιαίτερα το πρωί) γιατί τα πράγματα ίσως είναι ζόρικα. Αφού νιώθεις το κλίμα περίεργο, γιατί δεν είσαι πιο προσεκτικός σχετικά με τις αποφάσεις και τις κινήσεις σου; Βρες λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί. Φέρε τα οικονομικά σου στο προσκήνιο, γιατί μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα. Αρκεί να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, έτσι;
DON’TS: Μην αφήσεις τις (υπερβολικές) δεύτερες σκέψεις και τα (επίσης υπερβολικά) διλήμματα που επικρατούν να σε μπερδέψουν. Μην επιχειρήσεις να διαχειριστείς όλα τα θέματα ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει πίεση, ένταση κι ένας μεγάλος εκνευρισμός γύρω σου. Μη ξεσπάς πάνω στα άτομα που είστε κοντά ή πάνω σε κάποιους συναδέλφους σου.
Παρθένος
DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις μόνο αν δεν πάρεις μαζί και τα νεύρα ή και το πείσμα σου. Πάντως μπορείς να πάρεις κάποια πιο δραστικά μέτρα και να κάνεις τις κινήσεις που θέλεις σήμερα. Ωστόσο εκεί που απαιτείται προσοχή είναι στα οικονομικά σου. Παράλληλα, σταμάτα να γίνεσαι τόσο απόλυτος γενικώς. Ήμαρτον πια!
DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση να σε κάνει να χάνεις την συγκέντρωσή σου, γιατί αν θες κάποτε να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει να βάλεις τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν διάφορα, τα οποία όμως δεν πρέπει να σε εκνευρίζουν. Μην απογοητευτείς και μην πέσεις ψυχολογικά λόγω των συμπεριφορών των άλλων.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά σου, ακόμα κι αν υπάρχουν πολλά που σε χαώνουν εκεί. Όπως ας πούμε η ανούσια βαβούρα. Προχωράμε! Πάρε αποστάσεις χωρίς καν να εξηγήσεις το γιατί, διότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, έτσι; Παρατήρησε τις συμπεριφορές που βλέπεις. Προσπάθησε να κατανοήσεις και τις αλλαγές.
DON’TS: Μη γίνεις νευρικός ή επιθετικός λόγω του ότι το κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων φίλων είναι έντονο. Μην εκνευριστείς, αν τυχόν γίνουν συζητήσεις οι οποίες αγγίζουν κάποιες πιο ευαίσθητες πλευρές σου. Συμβαίνουν κι αυτά! Μην φλερτάρεις σήμερα, γιατί δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν το έχεις. Πώς το λένε; Συμβαίνουν κι αυτά- ξανά λέω!
Σκορπιός
DO’S: Αν νιώθεις ότι σου χρειάζεται, προκειμένου να ηρεμήσεις, πάρε αποστάσεις. Ίσως πρέπει να πάρεις αποστάσεις και από κάποιους φίλους σου, καθώς σου μεταφέρουν την δική τους ένταση. Γίνε πιο επιφυλακτικός και φίλτραρε σωστότερα τις δικαιολογίες που ακούς. Ειδικά από τα άτομα που σου κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα ξαφνικά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, το κλίμα είναι έντονο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εσύ δεν μπορείς να διαχειριστείς αποτελεσματικά τα θέματα που υπάρχουν εκεί. Μην μπερδεύεσαι ούτε στα ερωτικά, γιατί εκεί κι αν είναι χάλι η κατάσταση! Μην αφήσεις τις εντάσεις με τους συναδέλφους σου να παραγίνουν μεν. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου με το αμόρε δε.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, για να αποφύγεις τις εντάσεις, πρέπει να φτιάξεις ένα πρόγραμμα και να κινηθείς εντός αυτού. Έτσι δεν θα έχει κανείς λόγο να σου πει το οτιδήποτε. Ωστόσο ίσως χρειαστεί να κάνεις κάποιες συναντήσεις με κάποια άτομα εκεί άμεσα. Πρόσεχε πολύ τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεις τις ιδέες και τις απόψεις σου.
DON’TS: Μη βγάλεις συμπεράσματα βιαστικά κι απότομα, γιατί οι ενδείξεις που έχεις δεν είναι και οι πιο ξεκάθαρες. Μην επηρεαστείς και μην πέσεις ψυχολογικά λόγω των έντονων συναισθημάτων που κουβαλάς. Δε χρειάζεται να κάνεις βιαστικές και γρήγορες κινήσεις, νομίζοντας πως έτσι θα προλάβεις τα γεγονότα. Λάθη θα κάνεις! Σίγουρα!
Αιγόκερως
DO’S: Τα έντονα συναισθήματα και το άγχος σου λειτουργούν θετικά, θα έλεγα, καθώς μπαίνεις- επιτέλους- σε ένα πρόγραμμα και προετοιμάζεσαι για τα πάντα (σχεδόν)! Παράλληλα, πρέπει να εστιάσεις στις μικρές λεπτομέρειες, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις τον τρόπο να διαχειριστείς τα πάντα – όσο δύσκολο κι αν αποδειχτεί αυτό στο τέλος.
DON’TS: Μη μιλήσεις έξω από τα δόντια και μην πεις πράγματα που δεν αρέσουν στους απέναντι λόγω του ότι εσύ έχεις ένταση. Στα ερωτικά, ας πούμε, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις επιθυμίες σου. Στα οικονομικά, μην ξοδεύεις αλόγιστα, γιατί ενδέχεται να υπάρξουν κάποια ξαφνικά και ανυπολόγιστα έξοδα.
Υδροχόος
DO’S: Απόφυγε να απαντήσεις με ώμο και απότομο τρόπο στα όσα ακούς. Αν είναι να ασχοληθείς με θέματα οικονομικής φύσεως, τότε πρέπει να είσαι οργανωμένος. Αλλιώς άστο για αύριο (ή και για ποτέ)! Αν υποπτεύεσαι κάτι, τότε απόφυγε να επηρεαστείς από τα όμορφα λόγια που ακούς, καθώς ορισμένοι προσπαθούν να σου χρυσώσουν το χάπι.
DON’TS: Επειδή η φάση είναι λίγο δύσκολη σήμερα, μην την κάνεις χειρότερη με το να γίνεσαι κυκλοθυμικός. Άσε που έτσι δεν μπορείς να εκφράσεις σωστά τα συναισθήματά σου. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου και μην εκνευρίζεσαι λόγω του ότι δέχεσαι μπόλικη ένταση από τους απέναντι. Μην παίρνεις τόσο προσωπικά τα παράπονα που ακούς.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, ακόμα κι αν είναι δύσκολα τα πράγματα. Δώσε λίγη από την προσοχή σου στους απέναντι, καθώς ίσως το έχουν ανάγκη. Το σκέφτηκες αυτό; Ίσως, από την άλλη, να μπορέσουν να σου μιλήσουν ευθέως. Προσοχή κι οργάνωση απαιτούν τα οικονομικά και οι διαπραγματεύσεις.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από τα παρασκηνιακά δρώμενα που αποκαλύπτονται ή από τις συμπεριφορές που βλέπεις. Μην αφήσεις την ένταση να επικρατήσει στις συζητήσεις που κάνεις. Μην είσαι απότομος και μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους άλλους! Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς, αν δεν θέλεις να πέσεις από τα σύννεφα αργότερα.
