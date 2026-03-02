DO’S: Σήμερα κάνε μόνο ό,τι πρέπει να γίνει άμεσα κι άφησε για τις επόμενες μέρες οτιδήποτε μπορεί να περιμένει. Παράλληλα, έλεγξε προσεκτικά το πρόγραμμά σου, καθώς ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έχει ξεφύγει. Προσπάθησε να καθαρίσεις το μυαλό σου, γιατί δεν νομίζω πως θέλεις να κάνεις λάθη ή και να χάσεις σημαντικά ραντεβού.

DON’TS: Θέλεις να εστιάσεις στα συναισθήματά σου και να μάθεις να τα εκφράζεις σωστότερα. Απλά δεν πρέπει να ταραχτείς εξαιτίας αυτού, έτσι; Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς αν το φλερτ δεν πάει καλά (αν είσαι ελεύθερος) ή αν υπάρξουν συνταρακτικές αποκαλύψεις (αν είσαι δεσμευμένος). Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, στα οικονομικά.