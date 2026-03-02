magazin
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 02.03.2026]
Ημερήσια 02 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 02.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα κάνε μόνο ό,τι πρέπει να γίνει άμεσα κι άφησε για τις επόμενες μέρες οτιδήποτε μπορεί να περιμένει. Παράλληλα, έλεγξε προσεκτικά το πρόγραμμά σου, καθώς ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έχει ξεφύγει. Προσπάθησε να καθαρίσεις το μυαλό σου, γιατί δεν νομίζω πως θέλεις να κάνεις λάθη ή και να χάσεις σημαντικά ραντεβού.

DON’TS: Θέλεις να εστιάσεις στα συναισθήματά σου και να μάθεις να τα εκφράζεις σωστότερα. Απλά δεν πρέπει να ταραχτείς εξαιτίας αυτού, έτσι; Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς αν το φλερτ δεν πάει καλά (αν είσαι ελεύθερος) ή αν υπάρξουν συνταρακτικές αποκαλύψεις (αν είσαι δεσμευμένος). Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, στα οικονομικά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τη ψυχραιμία σου ακέραιη. Άρα απόφυγε να ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους άλλους, έτσι; Αν πιστεύεις ότι οι φίλοι σου γκρινιάζουν, τότε ίσως πρέπει να τους ακούσεις. Κάνε πράγματα που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Βέβαια για να σου μείνει χρόνος, πρέπει να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις σου.

DON’TS: Υπάρχουν θέματα σχετικά με το σπίτι και την οικογένεια, ναι, αλλά δεν πρέπει να είσαι στην τσίτα εξαιτίας αυτών. Υπάρχουν και πολλά μέτωπα ανοιχτά, ναι, αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να τα «παλέψεις» όλα μαζί. Ούτε και να χαωθείς χρειάζεται! Μην μπεις σε διλήμματα λόγω της έντασης που υπάρχει και μην κάνεις βιαστικές κινήσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Τακτοποίησε άμεσα τα θέματα που υπάρχουν και σχετίζονται με το σπίτι, για να γλιτώσεις τον εαυτό σου από στρες. Πρέπει κάπως να βελτιώσεις και την ψυχολογία σου άλλωστε. Απόφυγε να γίνεις υπερβολικά σκληρός και να μιλήσεις έξω από τα δόντια, όταν αντιληφθείς ότι κάποιοι φίλοι σου δεν σε στηρίζουν έτσι όπως έλεγαν ότι θα κάνουν.

DON’TS: Μην εκνευριστείς εξαιτίας κάποιων συζητήσεων που γίνονται, γιατί η ένταση που θα προκληθεί δεν ξέρω αν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Από εσένα σίγουρα όχι! Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να επηρεαστείς από την απογοήτευση κι από την ένταση που νιώθεις. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος στον χώρο αυτόν, έτσι ώστε να μην εκτεθείς.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Για σήμερα φέρε την αξία σου στο προσκήνιο μεν, απόφυγε να χάσεις την ψυχραιμία σου, αν δεις ότι δεν κάνουν το ίδιο και οι απέναντι δε. Πρέπει να είσαι προσεκτικός γενικώς. Επίσης πρέπει να αποφύγεις και τα μεγάλα λόγια. Εξέτασε προσεκτικά τις απαντήσεις που σου δίνουν ορισμένοι, γιατί ίσως και να σου λένε τελείως βλακείες.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από το άγχος, την πίεση ή από όσα ακούς να λέγονται μέσα στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Δεν είναι και λίγα, να μου πεις! Αλλά πώς θα τα διαχειριστείς ψύχραιμα; Μη γίνεις γκρινιάρης λόγω του ότι υπάρχουν διλήμματα, δεύτερες σκέψεις ή και εντάσεις εντός της παρέας σου. Μην το συζητήσεις άμεσα αυτό.

Λέων

Λέων

DO’S: Πρόσεχε (ιδιαίτερα το πρωί) γιατί τα πράγματα ίσως είναι ζόρικα. Αφού νιώθεις το κλίμα περίεργο, γιατί δεν είσαι πιο προσεκτικός σχετικά με τις αποφάσεις και τις κινήσεις σου; Βρες λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί. Φέρε τα οικονομικά σου στο προσκήνιο, γιατί μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα. Αρκεί να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, έτσι;

DON’TS: Μην αφήσεις τις (υπερβολικές) δεύτερες σκέψεις και τα (επίσης υπερβολικά) διλήμματα που επικρατούν να σε μπερδέψουν. Μην επιχειρήσεις να διαχειριστείς όλα τα θέματα ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει πίεση, ένταση κι ένας μεγάλος εκνευρισμός γύρω σου. Μη ξεσπάς πάνω στα άτομα που είστε κοντά ή πάνω σε κάποιους συναδέλφους σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε μέρος σε διάφορες συζητήσεις μόνο αν δεν πάρεις μαζί και τα νεύρα ή και το πείσμα σου. Πάντως μπορείς να πάρεις κάποια πιο δραστικά μέτρα και να κάνεις τις κινήσεις που θέλεις σήμερα. Ωστόσο εκεί που απαιτείται προσοχή είναι στα οικονομικά σου. Παράλληλα, σταμάτα να γίνεσαι τόσο απόλυτος γενικώς. Ήμαρτον πια!

DON’TS: Μην αφήνεις την ένταση να σε κάνει να χάνεις την συγκέντρωσή σου, γιατί αν θες κάποτε να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει να βάλεις τις σκέψεις σου σε σωστή σειρά. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν διάφορα, τα οποία όμως δεν πρέπει να σε εκνευρίζουν. Μην απογοητευτείς και μην πέσεις ψυχολογικά λόγω των συμπεριφορών των άλλων.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσπάθησε να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά σου, ακόμα κι αν υπάρχουν πολλά που σε χαώνουν εκεί. Όπως ας πούμε η ανούσια βαβούρα. Προχωράμε! Πάρε αποστάσεις χωρίς καν να εξηγήσεις το γιατί, διότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, έτσι; Παρατήρησε τις συμπεριφορές που βλέπεις. Προσπάθησε να κατανοήσεις και τις αλλαγές.

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός ή επιθετικός λόγω του ότι το κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων φίλων είναι έντονο. Μην εκνευριστείς, αν τυχόν γίνουν συζητήσεις οι οποίες αγγίζουν κάποιες πιο ευαίσθητες πλευρές σου. Συμβαίνουν κι αυτά! Μην φλερτάρεις σήμερα, γιατί δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν το έχεις. Πώς το λένε; Συμβαίνουν κι αυτά- ξανά λέω!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αν νιώθεις ότι σου χρειάζεται, προκειμένου να ηρεμήσεις, πάρε αποστάσεις. Ίσως πρέπει να πάρεις αποστάσεις και από κάποιους φίλους σου, καθώς σου μεταφέρουν την δική τους ένταση. Γίνε πιο επιφυλακτικός και φίλτραρε σωστότερα τις δικαιολογίες που ακούς. Ειδικά από τα άτομα που σου κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα ξαφνικά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, το κλίμα είναι έντονο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εσύ δεν μπορείς να διαχειριστείς αποτελεσματικά τα θέματα που υπάρχουν εκεί. Μην μπερδεύεσαι ούτε στα ερωτικά, γιατί εκεί κι αν είναι χάλι η κατάσταση! Μην αφήσεις τις εντάσεις με τους συναδέλφους σου να παραγίνουν μεν. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου με το αμόρε δε.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, για να αποφύγεις τις εντάσεις, πρέπει να φτιάξεις ένα πρόγραμμα και να κινηθείς εντός αυτού. Έτσι δεν θα έχει κανείς λόγο να σου πει το οτιδήποτε. Ωστόσο ίσως χρειαστεί να κάνεις κάποιες συναντήσεις με κάποια άτομα εκεί άμεσα. Πρόσεχε πολύ τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεις τις ιδέες και τις απόψεις σου.

DON’TS: Μη βγάλεις συμπεράσματα βιαστικά κι απότομα, γιατί οι ενδείξεις που έχεις δεν είναι και οι πιο ξεκάθαρες. Μην επηρεαστείς και μην πέσεις ψυχολογικά λόγω των έντονων συναισθημάτων που κουβαλάς. Δε χρειάζεται να κάνεις βιαστικές και γρήγορες κινήσεις, νομίζοντας πως έτσι θα προλάβεις τα γεγονότα. Λάθη θα κάνεις! Σίγουρα!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Τα έντονα συναισθήματα και το άγχος σου λειτουργούν θετικά, θα έλεγα, καθώς μπαίνεις- επιτέλους- σε ένα πρόγραμμα και προετοιμάζεσαι για τα πάντα (σχεδόν)! Παράλληλα, πρέπει να εστιάσεις στις μικρές λεπτομέρειες, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις τον τρόπο να διαχειριστείς τα πάντα – όσο δύσκολο κι αν αποδειχτεί αυτό στο τέλος.

DON’TS: Μη μιλήσεις έξω από τα δόντια και μην πεις πράγματα που δεν αρέσουν στους απέναντι λόγω του ότι εσύ έχεις ένταση. Στα ερωτικά, ας πούμε, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις επιθυμίες σου. Στα οικονομικά, μην ξοδεύεις αλόγιστα, γιατί ενδέχεται να υπάρξουν κάποια ξαφνικά και ανυπολόγιστα έξοδα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Απόφυγε να απαντήσεις με ώμο και απότομο τρόπο στα όσα ακούς. Αν είναι να ασχοληθείς με θέματα οικονομικής φύσεως, τότε πρέπει να είσαι οργανωμένος. Αλλιώς άστο για αύριο (ή και για ποτέ)! Αν υποπτεύεσαι κάτι, τότε απόφυγε να επηρεαστείς από τα όμορφα λόγια που ακούς, καθώς ορισμένοι προσπαθούν να σου χρυσώσουν το χάπι.

DON’TS: Επειδή η φάση είναι λίγο δύσκολη σήμερα, μην την κάνεις χειρότερη με το να γίνεσαι κυκλοθυμικός. Άσε που έτσι δεν μπορείς να εκφράσεις σωστά τα συναισθήματά σου. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου και μην εκνευρίζεσαι λόγω του ότι δέχεσαι μπόλικη ένταση από τους απέναντι. Μην παίρνεις τόσο προσωπικά τα παράπονα που ακούς.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, ακόμα κι αν είναι δύσκολα τα πράγματα. Δώσε λίγη από την προσοχή σου στους απέναντι, καθώς ίσως το έχουν ανάγκη. Το σκέφτηκες αυτό; Ίσως, από την άλλη, να μπορέσουν να σου μιλήσουν ευθέως. Προσοχή κι οργάνωση απαιτούν τα οικονομικά και οι διαπραγματεύσεις.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από τα παρασκηνιακά δρώμενα που αποκαλύπτονται ή από τις συμπεριφορές που βλέπεις. Μην αφήσεις την ένταση να επικρατήσει στις συζητήσεις που κάνεις. Μην είσαι απότομος και μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους άλλους! Μην είσαι ανοργάνωτος γενικώς, αν δεν θέλεις να πέσεις από τα σύννεφα αργότερα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»
Ανατροπές και σασπένς 01.03.26

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας δίνει μια γεύση από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «Maestro»

«Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Σύνταξη
Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026
inTickets 01.03.26

Ημισκούμπρια: Reunion για τα «30 Χρόνια Επιτυχίες» στο Release Athens 2026

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα και μοναδικό live στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.

Σύνταξη
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
Προβλήματα 01.03.26

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Αυτοκτονία 01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
«Όχι μόνο πολιτική» 28.02.26

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George

«Ταξίδι στη μνήμη με το @lovestoryfx...», έγραψε η Σίντι Κρόφορντ στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αναφερόμενη στη νέα δραματική σειρά που αφηγείται τη σχέση μεταξύ του Κένεντι και της αείμνηστης συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
«Πιθανόν και άλλες 02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο