Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Λουτσέσκου: «Όταν λείπω από τον πάγκο, τα πάμε καλά» – Τι είπε για την κατάσταση του Κωνσταντέλια
Europa League 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:29

Λουτσέσκου: «Όταν λείπω από τον πάγκο, τα πάμε καλά» – Τι είπε για την κατάσταση του Κωνσταντέλια

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Θέλτα (19/2, 19:45) για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Θέλτα (19/2, 19:45) για τα play offs του Europa League και τόνισε πως για να κάνει η ομάδα του το πρώτο βήμα πρόκρισης, θα πρέπει να δώσουν οι παίκτες του το 150%.

Παράλληλα, ο Λουτσέσκου σχολίασε το γεγονός πως δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας λόγω της τιμωρίας του, τη σχέση του με τον Τάισον, αλλά και την κατάσταση των τραυματιών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου

Για το απαιτητικό πρόγραμμα και το κρίσιμο παιχνίδι με την Θέλτα: «Δεν είναι το τελευταίο δύσκολο παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόγραμμα και το ένιωσα από την αρχή της χρονιάς έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Με κάποιο τρόπο καταφέραμε να προσαρμοστούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ισορροπημένοι, να προετοιμαζόμαστε με το σωστό τρόπο και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα μπορούσα να σας πω ότι μας κόστισαν ενέργεια τα τελευταία παιχνίδια, ξεκινώντας τα ματς από τις 6 Γενάρη. Πολλοί παίκτες παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια κι αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι είναι εκτός τώρα. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι και είμαστε σε αυτές τις διοργανώσεις ακόμη. Παλεύουμε με πίστη. Είναι ένας από τους λόγους που νιώθουν δυνατοί ότι παρόλο τις συνθήκες των αγώνων. Ήμασταν στεναχωρημένοι που δεν κερδίσαμε, ενώ ο αντίπαλος ήταν χαρούμενος για τον βαθμό που πήραν. Αυτό μας δείχνει ότι ανεξαρτήτως των καταστάσεων, είμαστε εκεί. Τα δυνατά γκρουπ πρέπει να δείχνουν δυνατές».

Για το πόσο έχει αλλάξει η Θέλτα στα μάτια συγκριτικά με το ματς της League Phase: «Πέρασε πολύς καιρός από εκείνη τη στιγμή. Ήταν δύσκολη περίπτωση. Εμείς επιστρέψαμε από το Βίγκο, παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Ήταν απαγορευμένο να χάσουμε το παιχνίδι. Είχαμε δύο μέρες για να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Η στρατηγική ήταν διαφορετική. Εμείς βελτιωθούμε πολύ σε αυτοπεποίθηση, σε νοοτροπία. Την ίδια στιγμή η Θέλτα ανέβηκε σε βαθμολογία στην Ισπανία. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε κάθε λεπτομέρεια, να έχουμε υπομονή. Το ξαναείπα, έχουμε να παίξουμε πολλά παιχνίδια και πρέπει να έχουμε υπομονή, να είμαστε ήρεμοι, να ξέρουμε πότε θα θυσιάσουμε, πότε θα περάσουμε τις δυσκολίες την ώρα του αγώνα, να είμαστε δυνατοί σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι παρά τις απουσίες, πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να τα δώσουμε όλα σε όλους τους τομείς, να σκεφτόμαστε έξυπνα, γιατί αυτό το παιχνίδι θα χρειαστεί το 150% για να έρθει καλό αποτέλεσμα».

Για το γεγονός ότι θα λείπει από τον πάγκο: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Η ιστορία δείχνει ότι τα καταφέρνουμε καλά. Κάθε αγώνας είναι διαφορετική ιστορία. Εκείνη την εποχή είχαμε δεχθεί πολλή αδικία. Ήταν δική μου ευθύνη, δεν το διαχειρίστηκα καλά. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα παίξει με καρδιά και μυαλό. Είναι έτοιμη για τέτοια παιχνίδια».

Για τις ελληνικές ομάδες και το γεγονός ότι παίζουν ακόμη στην Ευρώπη: «Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν λίγες ομάδες που παίζουν σε τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχουν πολλές. Η μία θα περάσει στην Ευρώπη, αλλά έμεινε πίσω στο πρωτάθλημα. Μπορεί η άλλη να είναι εκτός Κυπέλλου στη χώρα της. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι δύσκολο. Δεν έχουμε την υψηλότερη ποιότητα, αλλά υπάρχουν και κάποιες που έχουν. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν κλειστά και το παλεύουν. Το συναισθηματικό κομμάτι είναι μεγάλο συγκριτικά με άλλες χώρες. Η αντιπαλότητα δημιουργεί μεγάλη πίεση, από αγώνα σε αγώνα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Αν κάνει λάθος είναι σαν να ήρθε το τέλος του κόσμου. Μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε καλά και έχουμε την εμπειρία από τη χρονιά που πήγαμε στα προημιτελικά του Conference League. Όπως έχω πει, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο, αλλά είναι ωραία διαδικασία».

Για τη σχέση του με τον Τάισον: «Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να συζητάμε κάτι ιδιαίτερο; Μιλάμε γενικά, για τη σεζόν, για τις προσωπικές μας στιγμές. Φυσιολογικά πράγματα. Είναι 38 ετών, μερικές φορές πρέπει να μείνει εκτός. Είναι έτοιμος ψυχολογικά, τα στατιστικά του είναι υψηλά. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικά με αυτόν. Έχουμε ένα δυνατό δεσμό, αλλά αυτό το έχω και με άλλους παίκτες».

Για τα όσα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ με τη Θέλτα: «Και τότε η Θέλτα έπαιζε καλά, με πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαν να κερδίσουν εύκολα, ούτε έχαναν. Ήταν δύσκολο να παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντί της. Τώρα έχουν μαζέψει περισσότερους βαθμούς, έχουν κερδίσει πολλά, είναι στη ζώνη της Ευρώπης για την επόμενη χρονιά. Κάθε παιχνίδι έχει τις ιδιαιτερότητές του, ο χειρισμός του παιχνιδιού, τις καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, την ψυχολογία. Πρέπει να έχεις τη θέληση για να παλεύεις, να μην παραδίνεσαι και να μην τα παρατάς. Κι εμείς έχουμε περάσει δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε στην πλάτη την εμπειρία των όσων περάσαμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Δεν μπορώ να σας πω πότε θα επιστρέψουν. Μεϊτέ και Κωνσταντέλιας ίσως χρειαστούν δύο εβδομάδες. Περίπυο 3-4 εβδομάδες Ντεσπόντοφ και Πέλκας. Αν τους έχουμε πριν τη διακοπή, θα είναι τέλεια. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να γίνει κάποια δουλειά από το ιατρικό σταφ. Πρέπει να επανέλθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς να χάσουν τη δύναμή τους, γιατί θα ενταχθούν κατευθείαν. Κάποιοι που παίζουμε πολύ, πρέπει να ξεκουραστούν. Πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά, γιατί είμαστε ομάδα που παίζει ανά τρεις ημέρες».

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
