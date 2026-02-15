Λουτσέσκου: «Περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου»

Ο ΠΑΟΚ έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) με την ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μιλά μετά το παιχνίδι για το αποτέλεσμα. Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν την ομάδα του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ περήφανος για τους παίκτες του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το παιχνίδι: «Τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε δώσει τέσσερα ντέρμπι, με τρεις παίκτες στη θέση 10 να είναι τραυματίες, έναν εξτρέμ εκτός και τον Μεϊτέ να έχει πρόβλημα που δεν του επιτρέπει να αγωνίζεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι αντίπαλοι έχουν μεγαλύτερη φρεσκάδα, με ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα.

Οι ποδοσφαιριστές μου δεν τα παρατάνε ποτέ. Ξεκινήσαμε καλά με ένταση, κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, χάσαμε το πέναλτι. Σε τέτοια παιχνίδια, μια λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Είχε κάποιες στιγμές η ΑΕΚ, είχαμε και εμείς την φάση με τον Καμαρά».

Για τους επιβαρυμένους παίκτες που τα έδωσαν όλα στο τέλος: «Είμαι περήφανος για την προσπάθεια τους και την δουλειά τους. Είμαστε μια ομάδα με ενδιαφέρουσα ροή στο παιχνίδι της, αλλά όταν υπάρχουν απουσίες, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα».

Μιχαηλίδης: «Δεν μας ικανοποιεί το τελικό σκορ»

«Ήταν ένα παιχνίδι με πολλές μονομαχίες, οι δύο ομάδες δεν έπαιξαν πολύ καλά ποιοτικά. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Παίζουμε πολλά παιχνίδια, αλλά έχουμε συνηθίσει, γιατί παίζουμε χρόνια στην Ευρώπη. θέλαμε τη νίκη, δεν είμαστε χαρούμενοι από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά κοιτάμε μπροστά. Δεν μου άρεσε η εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο.

Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, κυρίως στην άμυνα, κάποια στιγμή βάζουμε γκολ και κάποιες άλλες όχι, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες και για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Στο τέλος των παιχνιδιών υπάρχει κούραση, σήμερα δεν φάνηκε αν κάποιος είναι κουρασμένος. Από αύριο κοιτάμε το παιχνίδι με τη Θέλτα. Αν κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και τη δουλειά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα», ανέφερε από την πλευρά του ο Μιχαηλίδης.