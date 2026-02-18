Στη Ζάκυνθο κλιμάκια ΕΑΓΜΕ και ΔΑΕΦΚ για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων-Τι ζήτησε ο Δήμαρχος

Ξεκίνησε η επιχείρηση αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες κακοκαιρίες στο νησί της Ζακύνθου.

Η δημοτική αρχή, κινητοποίησε άμεσα κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου.

Το κλιμάκιο, με επικεφαλής τον γεωλόγο κ. Παναγιώτη Πάσχο και τον εργοδηγό κ. Παναγιώτη Τσόλκα, πραγματοποίησε κατεπείγουσα αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ξεκινώντας από την Αγία Τριάδα, όπου η κατολίσθηση έπληξε την περιοχη και συνεχίστηκε στην Μπόχαλη όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις περιοχες που χρήζουν παρεμβάσεων. Επίσης στον Άγιο Σώστη, την Λιθακιά και το Λαγανα.

Εκεί, ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση οριοθέτηση των κινδύνων και τη λήψη συγκεκριμένων τεχνικών οδηγιών για την ασφαλή απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξασφάλισε την άμεση κάθοδο στο νησί και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) για τον έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση.

«Να αποκαταστήσουμε πλήρως την ομαλότητα»

«Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό. Φέραμε αμέσως στο νησί τους πλέον ειδικούς επιστήμονες από την ΕΑΓΜΕ και τη ΔΑΕΦΚ, ώστε κάθε μας κίνηση να είναι τεκμηριωμένη και απόλυτα ασφαλής. Είμαστε παρόντες σε κάθε πληγείσα περιοχή, από την πρώτη στιγμή, και θα παραμείνουμε στο πεδίο μέχρι να θωρακίσουμε τις περιουσίες των Ζακυνθινών και να αποκαταστήσουμε πλήρως την ομαλότητα. Η Ζάκυνθος δεν είναι μόνη της σε αυτή την κρίση» δηλωσε ο Δημαρχος Ζακυνθου Γιωργος Στασινόπουλος.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ζακύνθου