Στη Ζάκυνθο κλιμάκια ΕΑΓΜΕ και ΔΑΕΦΚ για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων-Τι ζήτησε ο Δήμαρχος
Σε πλήρη κινητοποίηση η δημοτική Αρχή της Ζακύνθου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
- Φέτος καταγράφηκαν 40% με 60% περισσότερες κατολισθήσεις σε σχέση με πέρσι - Τι είπε ο Λέκκας
- Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν
- Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
- Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Ξεκίνησε η επιχείρηση αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες κακοκαιρίες στο νησί της Ζακύνθου.
Η δημοτική αρχή, κινητοποίησε άμεσα κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου.
Το κλιμάκιο, με επικεφαλής τον γεωλόγο κ. Παναγιώτη Πάσχο και τον εργοδηγό κ. Παναγιώτη Τσόλκα, πραγματοποίησε κατεπείγουσα αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ξεκινώντας από την Αγία Τριάδα, όπου η κατολίσθηση έπληξε την περιοχη και συνεχίστηκε στην Μπόχαλη όπου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις περιοχες που χρήζουν παρεμβάσεων. Επίσης στον Άγιο Σώστη, την Λιθακιά και το Λαγανα.
Εκεί, ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση οριοθέτηση των κινδύνων και τη λήψη συγκεκριμένων τεχνικών οδηγιών για την ασφαλή απομάκρυνση των υλικών.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξασφάλισε την άμεση κάθοδο στο νησί και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) για τον έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση.
«Να αποκαταστήσουμε πλήρως την ομαλότητα»
«Η ασφάλεια των συμπολιτών μας είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Δεν χάνουμε ούτε λεπτό. Φέραμε αμέσως στο νησί τους πλέον ειδικούς επιστήμονες από την ΕΑΓΜΕ και τη ΔΑΕΦΚ, ώστε κάθε μας κίνηση να είναι τεκμηριωμένη και απόλυτα ασφαλής. Είμαστε παρόντες σε κάθε πληγείσα περιοχή, από την πρώτη στιγμή, και θα παραμείνουμε στο πεδίο μέχρι να θωρακίσουμε τις περιουσίες των Ζακυνθινών και να αποκαταστήσουμε πλήρως την ομαλότητα. Η Ζάκυνθος δεν είναι μόνη της σε αυτή την κρίση» δηλωσε ο Δημαρχος Ζακυνθου Γιωργος Στασινόπουλος.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ζακύνθου
- Στη Ζάκυνθο κλιμάκια ΕΑΓΜΕ και ΔΑΕΦΚ για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων-Τι ζήτησε ο Δήμαρχος
- Συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές του Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη
- Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων στην απόφαση της Εισαγγελίας για τις εκταφές – «Εμπαιγμός και πρόκληση»
- Η διευκρινιστική δήλωση του Πίτερς: «Η χρήση αυτοκόλλητων δεν αρέσει στους παίκτες»
- Ουκρανία: Κυρώσεις κατά του Λευκορώσου προέδρου Λουκασένκο για τη συνδρομή του στον πόλεμο της Ρωσίας
- Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι ‘Ελληνες – Oι Top προορισμοί
- ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης δεκάδων χιλιάδων φαρμάκων
- Ρεκόρ Γκίνες: O μικρότερος κωδικός QR διακρίνεται μόνο με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις