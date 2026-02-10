Η σημασία της αγροτικής οδοποιίας για τους δήμους με πρωτογενή παραγωγή

Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτησή του, ο Δήμος Σερβίων υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής οδοποιίας, επισημαίνοντας ότι «όταν ο καιρός δυσκολεύει και τα χωράφια γίνονται δύσβατα», η ύπαρξη λειτουργικού αγροτικού δικτύου είναι καθοριστική για την καθημερινότητα των παραγωγών. Όπως αναφέρει, η αγροτική οδοποιία «κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τη δουλειά» και διασφαλίζει τη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

Η ανάρτηση του Δήμου Σερβιών αναφέρει ακριβώς: «Όταν ο καιρός δυσκολεύει και τα χωράφια γίνονται δύσβατα, η αγροτική οδοποιία στον Δήμο Σερβίων αποδεικνύεται καθοριστική.

Κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τη δουλειά, προστατεύει τη σοδειά και τον κόπο των ανθρώπων και διασφαλίζει ότι η ζωή στο χωράφι συνεχίζεται, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Γι’ αυτό η αγροτική οδοποιία είναι σημαντική».

Η ανάγκη για χρηματοδοτικά εργαλεία

Με αφορμή την ανάρτηση του Δήμου Σερβιών, αναδεικνύεται η ανάγκη για επαρκείς χρηματοδοτήσεις, ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν σταθερό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Η διατήρηση και αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου απαιτεί σχεδιασμό και πόρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα.

Η αγροτική οδοποιία, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί απλώς τεχνικό έργο, αλλά βασική υποδομή για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και της ζωής στην ύπαιθρο του Δήμου Σερβίων. Μια πολύ σωστή επισήμανση του Δήμου Σερβιών την οποία και τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης έχουν αναδείξει ζητώντας χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα οδοποιίας.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/servia.gov.gr