Η σημασία της αγροτικής οδοποιίας για τους δήμους με πρωτογενή παραγωγή
Η αγροτική οδοποιία στον Δήμο Σερβίων αποδεικνύεται καθοριστική, κρατώντας τους δρόμους ανοικτούς και την πρόσβαση στην πρωτογενή παραγωγή εφικτή.
- Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
- «Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
- Πώς τα διαζύγια επηρεάζουν την στεγαστική κρίση – Αποκαλυπτικά στοιχεία
- «Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές
Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτησή του, ο Δήμος Σερβίων υπογραμμίζει τη σημασία της αγροτικής οδοποιίας, επισημαίνοντας ότι «όταν ο καιρός δυσκολεύει και τα χωράφια γίνονται δύσβατα», η ύπαρξη λειτουργικού αγροτικού δικτύου είναι καθοριστική για την καθημερινότητα των παραγωγών. Όπως αναφέρει, η αγροτική οδοποιία «κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τη δουλειά» και διασφαλίζει τη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
Η ανάρτηση του Δήμου Σερβιών αναφέρει ακριβώς: «Όταν ο καιρός δυσκολεύει και τα χωράφια γίνονται δύσβατα, η αγροτική οδοποιία στον Δήμο Σερβίων αποδεικνύεται καθοριστική.
Κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς τη δουλειά, προστατεύει τη σοδειά και τον κόπο των ανθρώπων και διασφαλίζει ότι η ζωή στο χωράφι συνεχίζεται, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Γι’ αυτό η αγροτική οδοποιία είναι σημαντική».
Η ανάγκη για χρηματοδοτικά εργαλεία
Με αφορμή την ανάρτηση του Δήμου Σερβιών, αναδεικνύεται η ανάγκη για επαρκείς χρηματοδοτήσεις, ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν σταθερό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Η διατήρηση και αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου απαιτεί σχεδιασμό και πόρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα.
Η αγροτική οδοποιία, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί απλώς τεχνικό έργο, αλλά βασική υποδομή για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και της ζωής στην ύπαιθρο του Δήμου Σερβίων. Μια πολύ σωστή επισήμανση του Δήμου Σερβιών την οποία και τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης έχουν αναδείξει ζητώντας χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα οδοποιίας.
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/servia.gov.gr
- Προκρίθηκε στους «16» της Ντόχα η Σάκκαρη
- Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
- Πώς ο εγκέφαλος επιδεινώνει τις βλάβες μετά το έμφραγμα – Ελπίδα για νέες θεραπείες
- Η γη της ελιάς: Ένταση και ανατροπές
- The day after
- Το νέο HELLO! είναι αφιερωμένο στον έρωτα
- Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως 13 Φεβρουαρίου
- «Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις