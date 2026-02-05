Εισαγγελική παρέμβαση για την πλημμύρα στην Αγιά – Έρευνα για κακοτεχνίες

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλημμύρα στα παράλια του Δήμου Αγιάς, που προκλήθηκε από την κακοκαιρία της Κυριακής, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου.

Η παρέμβαση του εισαγγελέα έρχεται μετά τη δήλωση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, στο in ότι τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στα παράλια, και ειδικά στον Αγιόκαμπο, όπου πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, οφείλονται σε κακοτεχνίες.

«Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» είχε πει χαρακτηριστικά στο in ο κ. Κουρέτας.

Συγκεκριμένα έκανε λόγο για ένα πρόβλημα εστιασμένο σε συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που πλημμύρισε η περιοχή είναι το ρέμα Πουρί το οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της πλημμύρας

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση τέλεσης των εγκλημάτων της παραβίασης των κανόνων της οικοδομικής και της πλημμύρας από αμέλεια.

Επίσης τονίζει πως επιβάλλεται άμεσα η διενέργεια αυτοψίας από τα οικεία αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή ειδικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων επισημαίνοντας τη λήψη φωτογραφιών κατά τη διενέργεια της αυτοψίας και την κατάρτιση απεικονίσεων προκειμένου να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια της πλημμύρας.