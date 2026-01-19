Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους δυο από τους πέντε κατηγορουμένους για το κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές μετά τις απολογίες τους. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι μεταξύ αυτών και το γνωστό μοντέλο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της, χωρίς να έχει ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση των πράξεων. Όπως ανέφερε, ορισμένες φορές οι συνεπιβάτες της ζητούσαν να μεταβούν σε συγκεκριμένα σημεία, επικαλούμενοι ότι είχαν «δουλειά».

Όταν έφταναν, όπως ισχυρίστηκε, διαπίστωνε ότι επρόκειτο για πρατήρια καυσίμων και τότε αντιλαμβανόταν ότι επρόκειτο να διαπραχθεί ληστεία. Τόνισε ότι δεν κατέβηκε ποτέ από το αυτοκίνητο και δεν είχε καμία επαφή με τα καταστήματα-στόχους.

Η 33χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δεν συμφωνούσε με τις ενέργειες των συγκατηγορουμένων της, ωστόσο φοβόταν να αντιδράσει ή να αποχωρήσει, επικαλούμενη τη βίαιη συμπεριφορά του πρώτου κατηγορουμένου. Μάλιστα, ανέφερε πως τον είχε δει να φέρει ασημένιο όπλο, γεγονός που, όπως είπε, ενίσχυσε τον φόβο της.

Υπερασπιστική γραμμή πλήρους άρνησης είχε και ένας 32χρονος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών για περισσότερα από δέκα χρόνια και ότι η σχέση του με το πρώην μοντέλο ήταν αποκλειστικά φιλική.

Διαφορετική στάση κράτησε ο 46χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος στο παρελθόν είχε εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ρέντη.

Ο ίδιος αποδέχθηκε μέρος των κατηγοριών, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του σε πέντε από τις δώδεκα ληστείες που αποδίδονται στην ομάδα.

Ισχυρίστηκε και αυτός ότι είναι χρόνια εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες και ότι προχωρούσε σε ληστείες προκειμένου να εξασφαλίζει χρήματα για τη δόση του.