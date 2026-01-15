Πεζοδρομείται σημαντικό τμήμα στην Καλαμπάκα

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τον Δήμο Μετεώρων εργασίες για την ανάπλαση περιοχής του κέντρου της Καλαμπάκας, με τη δημιουργία νέου πεζόδρομου που ξεκινά από το βόρειο τμήμα της Πλατείας Δημουλά και καταλήγει στην παλαιά πόλη.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης, λειτουργικής και φιλικής προς τον πεζό πόλης, δημιουργώντας μια νέα ενοποιημένη περιπατητική διαδρομή εντός του αστικού ιστού. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη δημιουργία πεζοδρομίων στο Δημοτικό Πάρκο Καλαμπάκας «Χρ. Σινάνης», οι οποίες βελτιώνουν την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την άνετη μετακίνηση των πεζών.

Η αφετηρία στην Καλαμπάκα του νέου πεζοδρόμου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Πλατείας Δημουλά, όπου πραγματοποιείται επίστρωση με κυβόλιθους ορθογωνικής διατομής 10×20 εκ., με στόχο τη δημιουργία ενοποιημένης εικόνας μεταξύ των τμημάτων της πλατείας που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 65 και Ο.Τ. 84.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Δήμος, η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει ως έχει, ωστόσο η διαμόρφωση λιθόστρωτου οδοστρώματος, με διατήρηση της υψομετρίας των κρασπέδων σε ύψος 0,05 μ., λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράνομη στάθμευση και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια των πεζών.

Προτεραιότητα στον πεζό

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος μεταξύ άλλων επισήμανε: «Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις δημιουργούμε έναν σύγχρονο δημόσιο χώρο που δίνει προτεραιότητα στον πεζό, ενισχύει την ασφάλεια, περιορίζει την άναρχη κυκλοφορία και προωθεί ένα πιο βιώσιμο και ανθρώπινο μοντέλο μετακίνησης. Ο αναβαθμισμένος φωτισμός αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού, καθώς βελτιώνει τη λειτουργικότητα και την αίσθηση ασφάλειας στην περιοχή».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Μετεώρων