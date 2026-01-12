Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.
Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών της διαπεριφερειακής, διαδημοτικής ορειβατικής διαδρομής Αγράφων με τίτλο «Μονοπάτι των Προσκυνητών», ενός έργου που στοχεύει στην ενίσχυση του ήπιου και πεζοπορικού τουρισμού, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στα ορεινά χωριά.
Στην προγραμματική σύμβαση συμμετέχουν μεταξύ άλλων, από πλευράς Δήμων, ο Δήμος Αγράφων, ο Δήμος Αργιθέας και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα.
Το «Μονοπάτι των Προσκυνητών», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Δήμος Αγράφων, «αποτελεί μια ενιαία πεζοπορική – ορειβατική διαδρομή συνολικού μήκους περίπου 100–110 χιλιομέτρων, με δυνατότητα τμηματικής ή κυκλικής διάσχισης. Η όδευση της διαδρομής ξεκινά από την Καρίτσα Δολοπών και την Ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής, διέρχεται από την Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς και καταλήγει μέσω του Ασπρορέματος στην Ιερά Μονή Παναγίας Στάνας, αναδεικνύοντας παράλληλα το Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων (Καραμανώλη), περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χωριά της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων και της Αργιθέας.
«Το μονοπάτι των προσκυνητών»
Το έργο έχει θεματικό χαρακτήρα (πολιτιστικό – θρησκευτικό) και απευθύνεται σε πεζοπόρους αρχάριου και μετρίου επιπέδου, αξιοποιώντας μονοπάτια μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Μέσα από τις προβλεπόμενες μελέτες θα σχεδιαστούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της βατότητας, της ασφάλειας και της σήμανσης, ώστε η διαδρομή να καταστεί πλήρως λειτουργική και προσβάσιμη».
Ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Το «Μονοπάτι των Προσκυνητών» είναι για εμάς κάτι πολύ περισσότερο από μια πεζοπορική διαδρομή. Είναι μια γέφυρα που ενώνει την πίστη, την ιστορία και τον φυσικό πλούτο των Αγράφων, αναδεικνύοντας την ταυτότητα του τόπου μας».
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αγράφων
