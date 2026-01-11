Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι
Ο Ιρανός σέντερ φορ έχει ήδη 13 γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού και όλα δείχνουν ότι η πρόβλεψη για 20 γκολ θα δικαιωθεί
Ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου με 2-0 και ο Μεχντί Ταρέμι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του λιμανιού, καθώς ο Ιρανός σέντερ φορ είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Ελλάδος ενώ πέτυχε το 2-00 με εξαιρετικό πλασέ.
Ο 33χρονος στράικερ ήταν δίχως άλλο εντυπωσιακός και στο Περιστέρι «καθαρίζοντας» το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και πρέπει εδώ να τονίσουμε, πως η πρόβλεψη που είχαν κάνει οι συμπαίκτες του στο Ρέντη, στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη, είναι πολύ πιθανό να δικαιωθεί.
Η παρουσία του Ταρέμι στις προπονήσεις, η ποιότητα που έχει και η ευχέρεια με την οποία σκόραρε από τις πρώτες κιόλας προπονήσεις, είχε ενθουσιάσει τους συμπαίκτες του.
Δεν είναι τυχαίο πως είχαμε καταγράψει την αίσθηση που είχαν όλοι τότε στο Ρέντη, ότι ο Ταρέμι μπορεί να φτάσει εύκολα τα 20 γκολ στην πρώτη το σεζόν με την φανέλα των πειραιωτών.
Αυτή η πρόβλεψη, αυτή η εκτίμηση αν προτιμάτε δεν έγινε τυχαία και φυσικά ο διεθνής επιθετικός δείχνει πως είναι σε καλό δρόμο για να δικαιώσει τους συμπαίκτες του αλλά και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας του.
Ο Ιρανός στράικερ έχει πετύχει μέχρι στιγμής 13 γκολ με τα ερυθρόλευκα και δείχνει πως είναι σε καλή κατάσταση για να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τα 20 γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού στην πρώτη του σεζόν με την φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδος.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν δει από την… πρώτη κιόλας προπόνηση στο Ρέντη, την εξαιρετική ικανότητα που έχει στο σκοράρισμα ο Ταρέμι και η τέχνη του γκολτζή δεν… ξεχνιέται. Όλοι άλλωστε γνωρίζουν τι έχει πετύχει στην καριέρα του ο διεθνής σέντερ φορ και πολύ απλά κάνει και φέτος, αυτό που ξέρει όσοι λίγοι σέντερ φορ στην Ευρώπη.
Θα πρέπει μάλιστα να σταθούμε και σε μια σημαντική παράμετρο που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ταρέμι βγαίνει μπροστά και σε μια περίοδο που ο Ελ Κααμπί είναι στην Εθνική ομάδα το Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής κι αυτό μετράει πολύ γιατί ο Ολυμπιακός βρίσκει στο πρόσωπο του Ιρανού την λύση στο σκοράρισμα, τώρα που λείπει ο Μαροκινός.
Ο προπονητής λοιπόν των «ερυθρόλευκων» έχει κάθε λόγο να χαμογελά, βλέποντας τον πολύπειρο φορ να βρίσκει δίχτυα αλλά και να μοιράζει γκολ σε συμπαίκτες του.
Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι ο Ταρέμι δικαιώνει όσους είχαν καταλάβει από πολύ νωρίς ότι είναι σε θέση να προσφέρει πολλά γκολ στους πρωταθλητές Ελλάδος και φυσικά το ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς.
