Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 14:00

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Spotlight

Την οργή του για το «ροκάνισμα χρόνου» στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, εξέφρασε μιλώντας στο «Χαμογέλα και Πάλι!», ο Χρήστος Κωνσταντινίδης σύζυγος θύματος και από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας. Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι η Μαρία Καρυστιανού, θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί.

«Η Μαρία Καρυστιανού δέχθηκε το χειροκρότημα του κόσμου, στις πλατείες και όλη την δράση που έχει κάνει, με την κίνηση όμως αυτή (σ.σ. των σχεδίων δημιουργίας κόμματος) θα υποστεί και τον όποιο «λιθοβολισμό» από κάποιους φορείς. Τώρα όσον αφορά στην διαδικασία στην απάντηση της Καρυστιανού στα χτυπήματα που δέχεται, νομίζω ότι μόνη της το επέλεξε, δεν είναι γνώστης κανένας, των κινήσεων που έχει κάνει. Και ήταν και στο άτυπο του συλλόγου, ότι όποιος μπλέξει με το κόμμα, δεν θα έχει συμμετοχή σε αυτό. Κακώς περιμένει η κ. Καρυστιανού το διοικητικό συμβούλιο να της κάνει πρόταση, θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί. Και από την αρχή έπρεπε να το κάνει. Είχε συζητηθεί ότι όποιος άγγιζε το πολιτικό κομμάτι θα είχε από μόνος του παραιτηθεί», είπε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Οργή για το «ροκάνισμα χρόνου» στη δίκη

«Χθες στη δίκη είχαμε και άλλα παρατράγουδα. Είχαμε – και γι’ αυτό εκφράστηκε και η Μ. Καρυστιανού – το ροκάνισμα του χρόνου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που είναι και νομικός υπεράσπισης δύο οικογενειών. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι αυτή, που για πολλοστή φορά ροκανίζει τον χρόνο και μένουμε στα διαδικαστικά, αντί να ξεκινήσει η δίκη για να πιάσουμε τους κατηγορουμένους. Είναι η πολλοστή φορά που της είχα κάνει επισήμανση να μην μακρηγορεί και να μην τραβάει την όλη ιστορία. Πάντα θα υπάρχουν προφάσεις ώστε να καθυστερεί η δίκη και να μην φτάσουμε στα αίτια και στον στόχο. Αυτοί που δολοφονούν, κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν στο εδώλιο», σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης.

«Κατέθεσα υπόμνημα στην Ευρωπαία εισαγγελέα και την κ. Παπανδρέου (του Ελληνικού Γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Αθήνα) σύμφωνα με το οποίο, οι εκταφές θα δείξουν το παράνομο φορτίο. Άρα έχει αρμοδιότητα η ευρωπαία εισαγγελέας. Η σύμβαση 717 ήταν οικονομική κακουργηματική απιστία, κατηγορήθηκε ο Σπίρτζης για αυτό και για παράβαση καθήκοντος ο Καραμανλής, ενημέρωσα την κ. Παπανδρέου ότι κακώς δεν ασκήθηκε δίωξη σε όσους θα έπρεπε και δεν χτυπούν στο άρθρο 86. Μπορούσε κανονικά να ασκήσει δίωξη η κ. Κοβέσι. Γι’ αυτά ακριβώς ενημέρωσα την κ. Πόπη Παπανδρέου. […]», συνέχισε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Για τις εκταφές

Σχετικά με το αίτημα των συγγενών για τις εκταφές, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε: «Έχει γίνει μήνυση για τους ιατροδικαστές για παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση. Οι απολογίες των υπόπτων λένε ότι ρίχνουν την ευθύνη στην προανακριτική, δηλαδή στην τροχαία Λάρισας. Εδώ όμως ψεύδεται για πολλοστή φορά η Ρουμπίνη Λεονταρή και η Κούση, ο Κραββαρίτης δεν έχει απολογηθεί ακόμα. Και λένε ότι είχαν ενημερωθεί από τον Θεμελή Παντελή τον προϊστάμενο της ομάδας αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών οι οποίοι τους είπαν ότι υπάρχει κάποιο απόρρητο σχέδιο – δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα – είχαν πλήρη ενημέρωση και το υπ. Δικαιοσύνης και όλοι οι φορείς.

Και ενεργοποιείται αυτόματα όταν έχουμε πάνω από 30 θύματα, και πρέπει να έχουμε νεκροτομείο στο σημείο του συμβάντος. Οπότε κακώς ψεύδονται όλοι αυτοί.

Συνεχίζουν να συμμετέχουν και οι δικαστές σε αυτό το παίγνιο που γίνεται και την συγκάλυψη από την κυβέρνηση και την δικαιοσύνη, γι΄αυτό μηνύθηκαν και ο ειδικός εφέτης ανακριτής. Δεν υπάρχει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ καθώς αναφέρει ότι το 3ο στάδιο της φωτιάς κάηκαν οι άνθρωποι διότι κυλούσε υλικό που σε δεύτερο χρόνο αναφλέχθηκε κάτω από το κυλικείο και το 2ο βαγόνι. Αυτό δεν ενσωματώθηκε στο κριτήριο θέσπισμα. Δεν μας έχουν δώσει απάντηση στο τι έκαψε τους 27 ανθρώπους».

«Για ακόμη μια φορά συγκάλυψη»

«Οι δικοί μας πραγματογνώμονες θα έχουν συμμετοχή στο να βλέπουν και να κατευθύνουν όχι στο να πάρουν δείγματα. Δεν θα στείλουμε σε κανέναν φορέα εξωτερικού αλλά μόνο στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένα ερευνητικό κέντρο και πανεπιστήμιο που να μπορεί να βεβαιώσει με σαφήνεια τι ακριβώς θα κανει με τις εξετάσεις που θα λάβει. Για ακόμη μία φορά συγκάλυψη. Θεωρώ ότι υπάρχουν κατασκευασμένες πραγματογνωμοσύνες, κατασκευασμένα κατηγορητήρια, και κατασκευασμένες δίκες.

Ζητώ από όλους τους συγγενείς να μηνύσουν τους ιατροδικαστές που ενώ είχε ζητήσει και ο Ψαρόπουλος και η Καρυστιανού, να υπάρχει τεχνικός σύμβουλος την ώρα που γινόταν η νεκροψία την 2η μέρα, κι απορρίφθηκε το αίτημα από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών που αντικατέστησε η κ. Παπαϊωάννου, και ο οποίος ήταν αυτός που δεν περιφρούρησε τον τόπο του εγκλήματος. Θα πρέπει να μηνυθούν σύσσωμοι.

Η αιτία θανάτου δεν είναι η φωτιά αλλά η δηλητηρίαση που υπέστησαν τα σώματα, διότι οι αναθυμιάσεις που υπήρχαν από τα λιμνάζοντα καύσιμα, ήταν αυτά που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εν ζωή ανθρώπων, ήταν αυτό που τους κράτησε εγκλωβισμένους και δεν μπορούσαν να φύγουν. Άρα δεν ήταν η πυρόσφαιρα και το θέμα της σύγκρουσης.

Θέλουμε να μηνύσουμε τους πραγματικά δολοφόνους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, Μητσοτάκης, Καραμανλής, Σπίρτζης, Χρυσοχοΐδης και υπουργοί που δεν ολοκλήρωσαν την σύμβαση 717 όπως και το θέμα του εμπρησμού, το οποίο στοιχειοθετείται από το πόρισμα της διεύθυνσης αναγνώρισης εγκλημάτων του Πυροσβεστικού. Αυτό μας λέει ότι έγινε εμπρησμός στο σημείο και αυτό στοιχειοθετεί ενδεχόμενο δόλο. Όλοι οι συγγενείς έχουν ενημερωθεί για τις μηνύσεις που έχουμε υποβάλει».

«Ας δικαιωθούμε πρώτα για την δολοφονία των ανθρώπων μας»

«Είμαι δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού εάν με καλέσει. Όχι στο κόμμα της, δίπλα της για οτιδήποτε θέλει. Γι’ αυτό ίδρυσα τον Σύλλογο. Γιατί δεν μηνύει το Κοινοβούλιο; […] Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη αλλά θα πρέπει να το αποδείξει για να τους εμπιστευόμαστε, υπάρχουν καλοί δικαστές και εισαγγελείς. Να πράξει τα αυτονόητα διότι υπάρχει αυτόφωρη διαδικασία. Ψάξαμε να βρούμε τα αδικήματα που δεν χτυπούν στο άρθρο 86. Ποια είναι; ο σφετερισμός και η κατάχρηση εξουσίας που έγινε στο πεδίο με εντολή Μαξίμου από τον Τριαντόπουλο κατά των δικαστικών λειτουργών και ο Τριαντόπουλος τώρα δεν είναι για τα ανωτέρω αδικήματα αλλά για παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι αδικήματα της τακτικής δικαιοσύνης. Η κάθαρση γίνεται με δικόγραφα […]», σχολίασε συμπληρωματικά ο κ. Κωνσταντινίδης.

«Ας δικαιωθούμε πρώτα για την δολοφονία των ανθρώπων μας, και ας προχωρούσε μετά η Μαρία Καρυστιανού στη δημιουργία κόμματος. Θεωρώ ότι η ένωση (σ.σ. των συγγενών) δεν υπήρχε από την αρχή. Αν δεν υπήρχε ένωση δεν υπάρχει διάσπαση. Τον σύλλογο τον ίδρυσε η κόρη μου με τον γιο μου και βρέθηκε η Μαρία στον δρόμο με άλλα 2-3 πρόσωπα. Αυτός ήταν ο στόχος και σκοπός. Δυστυχώς πιθανώς κάποιες σκοπιμότητες δεν το άφησαν να εξελιχθεί έτσι και είδαμε ότι από λίγους ανθρώπους καρπώθηκε με την δράση του ο καθένας. Εγώ αποχώρησα από τον Σύλλογο. Για μένα το κάλεσμα στις 28/2 ισχύει. Αυτό όμως που φέρνει αποτέλεσμα είναι τα δικόγραφα, καμία πλατεία. Δεν δέχομαι την δημιουργία κάποιου κόμματος», είπε κλείνοντας.

