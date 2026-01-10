Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα, Σάββατο, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Μώραλης συνομίλησε με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλία Κλάππα και τα μέλη του Συλλόγου, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος αλλά και απόψεις για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και για θέματα που σχετίζονται με την πόλη του Πειραιά.

Στην εκδήλωση, από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν, επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τζεφεράκος, οι αντιδήμαρχοι Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, Δημήτρης Καρύδης, Κυριακή Μπουρδάκου, οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι Ελίνα Βερυκάκη και Γιώργος Βίτσας, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πειραιά» Νίκος Αμπατιέλος κ.α.

«Το 2026 θα παραδοθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά»

«Με μεγάλη μου χαρά παρευρέθηκα στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ενός ιστορικού θεσμικού φορέα που υπηρετεί με συνέπεια τη Δικαιοσύνη και υποστηρίζει με αποφασιστικότητα τους δικηγόρους της πόλης μας», τόνισε ο Γιάννης Μώραλης.

Ο δήμαρχος Πειραιά υπογράμμισε πως «το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τον Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς θα παραδοθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ένα εμβληματικό έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, για όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και τους πολίτες που εξυπηρετούνται καθημερινά.

«Το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις συνθήκες εργασίας των δικαστικών και δικηγορικών λειτουργών και θα ενισχύσει τη θεσμική εικόνα του Πειραιά ως σύγχρονου και δυναμικού μητροπολιτικού κέντρου», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα έργα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της πόλης μας και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Ο Γιάννης Μώραλης συνεχάρη «τον πρόεδρο κ. Κλάππα για την πρόσφατη επανεκλογή του, όπως και τα μέλη του Δ.Σ., αλλά και το σύνολο των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για το έργο τους» και τους ευχήθηκε «καλή δύναμη στη συνέχιση του σημαντικού τους ρόλου».