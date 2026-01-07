Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση βραβεύσεων των κορυφαίων αθλητών για το 2025 του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς

Στην ετήσια εκδήλωση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο εντευκτήριο του Ομίλου μετά τον καθαγιασμό των υδάτων στο Μικρολίμανο, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Η εκδήλωση περιελάμβανε τις καθιερωμένες βραβεύσεις των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2025, τιμώντας με τις επιδόσεις και το ήθος τους τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς και την ελληνική ιστιοπλοΐα, σε ένα κλίμα αναγνώρισης και τιμής για τις αγωνιστικές επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε.

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου, Παναγιώτης Ρέππας και Δημήτρης Καρύδης, καθώς και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκος Γέμελος, Γιάννης Χατζηαλέξης και Χαρουτιούν Μαρκαριάν.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου απένειμαν το βραβείο «Ανερχόμενο Ταλέντο 2025» στον αθλητή Άγη – Χρήστο Αγγελόπουλο, για τις εξής σημαντικές διεθνείς διακρίσεις του:

Χάλκινο Μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist (Τουρκία)

Ασημένιο Μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Optimist (Βουλγαρία)

Χρυσό Μετάλλιο στο Hong Kong Race Optimist Week

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο δυναμικούς και ιστορικούς αθλητικούς φορείς της πόλης μας, με ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη του ναυταθλητισμού. Οι αθλητές του ΙΟΠ, τιμούν τον Πειραιά, αποτελούν πρότυπο για τη νέα γενιά και με την προσπάθεια και τις επιτυχίες τους, μας κάνουν όλους περήφανους. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Ομίλου Γιάννη Παπαδημητρίου, τη διοίκηση, τους προπονητές και όλους τους αθλητές και να τους ευχηθώ υγεία και νέες διακρίσεις τη χρονιά που διανύουμε. Η θάλασσα είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας και οι επιτυχίες των αθλητών του ΙΟΠ αποδεικνύουν ότι με συνέπεια, δουλειά και όραμα μπορούν να επιτευχθούν υψηλοί στόχοι. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και ιδιαίτερα τους συλλόγους που αναδεικνύουν την πόλη μας στην Ελλάδα και διεθνώς».

Ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς Γιάννης Παπαδημητρίου, δήλωσε:

«Ο καθαγιασμός των υδάτων στο ιστορικό Μικρολίμανο αποτελεί για τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς μια βαθιά συμβολική στιγμή, που συνδέει την παράδοση, τη ναυτοσύνη και τις αξίες που υπηρετούμε εδώ και δεκαετίες. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους αθλητές και τις αθλήτριές μας, που με αφοσίωση, ήθος και σκληρή δουλειά τιμούν τον Όμιλο και τον ελληνικό αθλητισμό. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους βραβευθέντες για τις επιτυχίες τους κατά το 2025, καθώς και τους προπονητές και τις οικογένειές τους που στέκονται αρωγοί σε αυτή τη διαδρομή. Η παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ολυμπιακού κινήματος μας τιμά ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου μας.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς θα συνεχίσει με συνέπεια και όραμα να επενδύει στη νέα γενιά, να προάγει τον ναυταθλητισμό και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες διακρίσεις και επιτυχίες».

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Πειραιά