Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ

Μέσα σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και εορταστικής διάθεσης πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες «Η ΑΡΓΩ», με την παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο οποίος έδωσε το «παρών» στηρίζοντας έμπρακτα το σημαντικό κοινωνικό έργο του Σωματείου.

Η εκδήλωση διεξήχθη σε εορταστικό κλίμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), με τη συμμετοχή της Διοίκησης του Σωματείου «Η ΑΡΓΩ», των ωφελούμενων, των οικογενειών τους, των εργαζομένων και φίλων του Σωματείου.

Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές με τους νέους και τις νέες του Σωματείου, συνομίλησε με τις οικογένειές τους και συνεχάρη τη διοίκηση και το προσωπικό για την αφοσίωση και την πολυετή προσφορά τους στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκε επίσης, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης.

Κοινωνική συνοχή

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες «Η ΑΡΓΩ» γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων με χαμόγελα, χαρούμενα πρόσωπα και ζεστασιά. Είναι μια γιορτή που υπενθυμίζει σε όλους μας τη σημασία της αγάπης, της φροντίδας και της αλληλεγγύης. Από την ίδρυσή του το 1985, το Σωματείο προσφέρει με συνέπεια υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης και φιλοξενίας σε νέους και ενήλικες με αναπηρία.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία, το Σωματείο «Η ΑΡΓΩ» φροντίζει, κατά κύριο λόγο, άτομα που προέρχονται από οικογένειες Ελλήνων ναυτικών, χωρίς να αποκλείει ωστόσο και άλλους προστατευόμενους, υπηρετώντας στην πράξη τις αξίες της ισότητας, της αποδοχής και της κοινωνικής συνοχής.

Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο έργο του Σωματείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη στήριξη των οικογενειών και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Το μήνυμα των Χριστουγέννων μάς υπενθυμίζει ότι, η αλληλεγγύη και η προσφορά είναι θεμέλια μιας κοινωνίας με σεβασμό και ανθρωπιά για όλους.

Εύχομαι καλά Χριστούγεννα με υγεία, ευημερία και πρόοδο».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πειραιά