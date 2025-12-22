newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ
Αυτοδιοίκηση 22 Δεκεμβρίου 2025 | 12:07

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ

Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο έργο του Σωματείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη στήριξη των οικογενειών και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού κοινωνικού περιβάλλοντος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Spotlight

Μέσα σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και εορταστικής διάθεσης πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες «Η ΑΡΓΩ», με την παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο οποίος έδωσε το «παρών» στηρίζοντας έμπρακτα το σημαντικό κοινωνικό έργο του Σωματείου.

Η εκδήλωση διεξήχθη σε εορταστικό κλίμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), με τη συμμετοχή της Διοίκησης του Σωματείου «Η ΑΡΓΩ», των ωφελούμενων, των οικογενειών τους, των εργαζομένων και φίλων του Σωματείου.

Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές με τους νέους και τις νέες του Σωματείου, συνομίλησε με τις οικογένειές τους και συνεχάρη τη διοίκηση και το προσωπικό για την αφοσίωση και την πολυετή προσφορά τους στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.

Από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκε επίσης, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης.

Κοινωνική συνοχή

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες «Η ΑΡΓΩ» γέμισε την αίθουσα εκδηλώσεων με χαμόγελα, χαρούμενα πρόσωπα και ζεστασιά. Είναι μια γιορτή που υπενθυμίζει σε όλους μας τη σημασία της αγάπης, της φροντίδας και της αλληλεγγύης. Από την ίδρυσή του το 1985, το Σωματείο προσφέρει με συνέπεια υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης και φιλοξενίας σε νέους και ενήλικες με αναπηρία.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία, το Σωματείο «Η ΑΡΓΩ» φροντίζει, κατά κύριο λόγο, άτομα που προέρχονται από οικογένειες Ελλήνων ναυτικών, χωρίς να αποκλείει ωστόσο και άλλους προστατευόμενους, υπηρετώντας στην πράξη τις αξίες της ισότητας, της αποδοχής και της κοινωνικής συνοχής.

Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο έργο του Σωματείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη στήριξη των οικογενειών και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Το μήνυμα των Χριστουγέννων μάς υπενθυμίζει ότι, η αλληλεγγύη και η προσφορά είναι θεμέλια μιας κοινωνίας με σεβασμό και ανθρωπιά για όλους.

Εύχομαι καλά Χριστούγεννα με υγεία, ευημερία και πρόοδο».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πειραιά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας
Αιθαλομίχλη 22.12.25

Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας

Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωματίδια, θα διεκδικήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύνταξη
Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
Επιστημονικός βραχίονας 22.12.25

Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, στην επετειακή εκδήλωση των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές
Στο Γαλάτσι 21.12.25

Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές

«Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου», γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για το πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας στο Γαλάτσι. Τι ανέφερε για όσους αντέδρασαν

Σύνταξη
H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά
Φόρος τιμής 19.12.25

H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά

«Δυναμικός και ιδιαίτερα διεκδικητικός, υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του» αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες
Τοπικές υποθέσεις 19.12.25

Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες

«Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές στις οποίες δεν συμμετέχουν ούτε στον σχεδιασμό ούτε στη χρηματοδότηση» αναφέρει η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της.

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Επικίνδυνη τάση 22.12.25

Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Σύνταξη
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις
Διενεργείται προανάκριση 22.12.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Τρεις συλλήψεις

Τα παράνομα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες των μελών φτάνουν τις 200.000 ευρώ - Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο