Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 10.01.2026]
Ημερήσια 10 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 10.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Έντονο το κλίμα από το πρωί, άρα πρόσεχε. Έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο κεφάλι σου μεν, κάνε κάποιες διαπραγματεύσεις για αναγκαίες αλλαγές δε. Ναι, κάντο ακόμα κι αν δεν θέλεις! Ωστόσο πρόσεξε το πόσο γουστάρεις τους καυγάδες, γιατί σήμερα αυτό σου το «χόμπι» μπορεί να βγει σε κακό. Δέξου ότι δεν είσαι αλάνθαστος.

DON’TS: Μην αρνείσαι πεισματικά να κάνεις ένα πίσω βήμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί εκεί η φάση είναι έντονη. Μην το κάνεις χειρότερο. Μη δώσεις τελεσίγραφα και μη λειτουργήσεις με τρόπο που ξέρεις ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Μην πεις στους άλλους ποια είναι τα λάθη τους, γιατί κι αυτό σε καυγά οδηγεί!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, be ready, γιατί κάποια ζητήματα ενδέχεται να αποδειχθούν δυσκολότερα απ’ ότι περίμενες. Προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τα πάντα με αισιοδοξία. Έτσι μόνο θα μπορέσεις και να τα βάλεις όλα σε μια σωστή σειρά, αλλά και να τα διαχειριστείς, χωρίς ζόρι και πίεση. Άσε τις πράξεις σου να μιλήσουν για σένα καλύτερα.

DON’TS: Αν τύχει και πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις ή καυγάδες, τότε μην φανείς κολλημένο μυαλό. Εσύ νομίζεις, ότι σε υπερασπίζεσαι, αλλά γίνεσαι απλά πεισματάρης. Το χειρότερο; Δεν το καταλαβαίνεις καν! Επειδή δεν έχεις υπομονή, δεν σημαίνει πως είναι ΟΚ το να κάνεις σχόλια και να λες κακίες, έτσι; Μην προσπαθήσεις να επιβληθείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου, για να εκφραστείς. Βέβαια ίσως πάρεις ένα περίεργο ή αρνητικό feedback, αλλά τι σε νοιάζει; Βασικά σε νοιάζει, αλλά πρέπει να το αγνοήσεις. Διαχειρίσου τα συναισθήματά σου, ώστε να μην σου μπουν εμπόδιο. Απόφυγε την αμεσότητα, όταν επικοινωνείς, γιατί αυτό δεν θα σε βοηθήσει και πολύ.

DON’TS: Μην αντιδράς έντονα, γιατί αυτό δείχνει ότι δε δέχεσαι όσα ακούς. Μην τα μεταφράζεις όλα ως απόρριψη, γιατί δεν είναι, απλά εσύ μεγεθύνεις τις καταστάσεις. Υπάρχει λόγος; Ίσως κάποιοι θέλουν να σε βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι πάλι μάλλον θέλουν να καυγαδίσουν. Μην τους κάνεις την χάρη! Δεν πάει καλά το πράγμα στον έρωτα σήμερα…

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάμε πάλι από την αρχή οι αλλαγές και σήμερα. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, έτσι; Μπορείς, πάντως, να υπερασπιστείς τα δικά σου άτομα ή τις απόψεις σου μέσω καβγάδων, καθώς αυτός είναι ένας τρόπος να ξεσπάσεις την ένταση που έχεις μαζέψει μέσα σου. Πρόσεξε την γκρίνια και τα παράπονα, γιατί αυτά δεν σε βοηθούν και πολύ.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις κάποιες αποστάσεις από αυτό το περιβάλλον. Έστω για λίγο. Μην σπαταλάς την ενέργειά σου όπου να’ ναι, όταν εκκρεμεί η διαδικασία του problem- solving. Δεν είναι και λίγα τα μέτωπα που έχεις ανοιχτά. Μην αρνείσαι να συμβιβαστείς.

Λέων

Λέων

DO’S: Όσο πιο νωρίς καταλάβεις πως η επικοινωνία σήμερα δεν πάει καλά, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσεις να προσαρμοστείς και να βρεις άλλους τρόπους να καλμάρεις την ένταση. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, πρέπει κάπως να συνεννοηθείς, ώστε να βγουν οι δουλειές. Προσπάθησε να προσαρμοστείς λίγο, γιατί οι απαιτήσεις είναι υψηλές.

DON’TS: Αν είσαι σε φάση συζητήσεων για κάτι καινούργιο, στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις σημαντικές λεπτομέρειες που λαμβάνεις. Πρέπει να είσαι συγκεκριμένος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου. Το να πάρεις το αμάξι και να τρέχεις, για να ξεσπάσεις, δεν είναι λύση! Μην τσακωθείς με συγγενείς.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πρόσεχε πολύ, γιατί το κλίμα είναι αρκετά έντονο σήμερα. Βάλε τα θέλω σου σε προτεραιότητα μεν, απόφυγε να τα διεκδικήσεις με τρόπο αλλοπρόσαλλο κι έντονο δε. Στα ερωτικά, βασικά, έχεις το ελεύθερο. Στα επαγγελματικά, όμως, όχι. Εκεί το πράγμα θέλει μικρά και προσεγμένα βήματα. Το ίδιο, βέβαια, απαιτούν και τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην αφήνεις την υπερένταση που νιώθεις, να σε κάνει να ερμηνεύεις όλα όσα ακούς με έναν απόλυτο τρόπο. Μη βιάζεσαι να προδικάσεις καταστάσεις. Μην απογοητευτείς, αν η δημιουργικότητά σου δεν αποδώσει ακριβώς όπως θα ήθελες. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι μέρες! Τι να κάνουμε; Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις γενικώς.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αν καταλάβεις από νωρίς ότι η μέρα είναι έντονη, τότε θα μπορέσεις να την διαχειριστείς κατάλληλα. Εγώ ξέρω, όμως, ότι δεν ψήνεσαι να βάλεις νερό στο κρασί σου σήμερα, οπότε σε συμβουλεύω να πάρεις αποστάσεις. Στα επαγγελματικά, μπορείς να δουλέψεις και λίγο πιο ατομικά. Κάνε δυναμικά βήματα μπροστά μεν, χωρίς φωνές δε.

DON’TS: Το ότι σήμερα τα συναισθήματά σου είναι ιδιαίτερα έντονα και φουντωμένα, θα έλεγα, δεν σημαίνει πως πρέπει να τα βάλεις οδηγό και να πορευτείς βάσει αυτών, σωστά; Μη μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι, επηρεαζόμενος από την απογοήτευση και την εσωτερικευμενή ένταση που υπάρχει. Μην χρησιμοποιήσεις μεγάλα λόγια.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις αποστάσεις σε μεγάλο βαθμό σήμερα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να ανακαλύψεις τα ύπουλα παιχνίδια που παίζονται πίσω από την πλάτη σου. Η αλήθεια είναι πως εδώ και καιρό το έχεις καταλάβει, απλά ίσως τώρα να βρεις τον τρόπο να το αποδείξεις κιόλας. Παίξε τα χαρτιά σου μεν, παρασκηνιακά δε.

DON’TS: Μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο μία (έντονη) μέρα σαν και την σημερινή, γιατί αυτός μπορεί να είναι ο λόγος, για να ξεσπάσουν καυγάδες από το πουθενά. Μη γίνεσαι υπερβολικός και πεισματάρης, γιατί δίνεις στους άλλους να καταλάβουν, ούτε ψήνεσαι για καυγά. Που γι’ αυτό ψήνεσαι, αλλά μη νομίζεις πως έτσι θα ξεθυμάνεις. Εγώ απλά λέω!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επειδή σήμερα δεν το έχεις και πολύ με τη διαχείριση του χρόνου, σου προτείνω να βάλεις προτεραιότητες και να δεις τι μπορεί- και πρέπει- να γίνει πρώτο και τι μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Προσπάθησε να συζητήσεις με ηρεμία τα θέματα που πίστευες ότι έχεις λύσει, αλλά μάντεψε! Πρόσεχε το πως διεκδικείς κάτι καλύτερο, στα οικονομικά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένταση, αλλά δεν πρέπει να γίνεις υπερβολικός, νομίζοντας πως έτσι θα τα προλάβεις όλα. Ούτε καν! Μη βιάζεσαι γενικώς. Μην επιτρέπεις στα ερωτικά σου να επηρεάζουν την απόδοσή σου στα επαγγελματικά ή και γενικότερα στην καθημερινότητά σου. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου για ψύλλου πήδημα!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα σε θέλω προσεκτικό σχεδόν σε ό,τι κι αν κάνεις. Γιατί; Γιατί οι εξελίξεις που θα δεις μπορεί να διαφέρουν κατά πάρα πολύ από αυτό που εσύ περίμενες. Άρα μήπως να ψάξεις να βρεις εναλλακτικές λύσεις; Στα επαγγελματικά, πρέπει και να ακούς τι σου προτείνουν ορισμένοι συνάδελφοι, αλλά και να κάνεις και κάνα βήμα πίσω, έτσι;

DON’TS: Μην αρνείσαι να συνεργαστείς με την πρόφαση, ότι υπάρχει έντονο και απαιτητικό κλίμα. Χώνεψέ το και προχωρά! Όχου πια! Μην απογοητευτείς. Αν απογοητευτείς, τότε μην προκαλέσεις καβγάδες. Δεν είναι αυτή η λύση! Μην συγκεντρώσεις όλες τις υποχρεώσεις πάνω σου, νομίζοντας πως έτσι θα αποδείξεις κάτι. Απλά θα κουραστείς!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα η μέρα σε καλεί να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Και αυτό γιατί υπάρχει αρκετή ένταση στην ατμόσφαιρα. Εσύ, όμως, μπορείς να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να δεις τα πάντα πιο καθαρά. Πρέπει και να κατανοήσεις καλά τα όσα σου λέγονται, είτε μιλάμε για μια απλή άποψη είτε για συμβουλή. Ακολούθα και καμία όμως!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει πολλή κούραση, υπάρχουν και πολλές απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι λόγος, όμως, για να κάνεις ξεσπάσματα, να χάνεις την υπομονή σου ή να μη δίνεις εξηγήσεις σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά. Μην αφήσεις την απογοήτευσή σου να σε ωθήσει στο να κάνεις ξαφνικές αλλαγές. Μην είσαι ανοργάνωτος

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επειδή υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, σου προτείνω να πάρεις τον χώρο και τον χρόνο σου, ώστε να μπορέσεις να το διαχειριστείς όλο αυτό. Ειδικά αν πρέπει να πάρεις θέση και να πεις τη γνώμη σου ή να απαντήσεις σε περίεργα ερωτήματα. Βάλε όρια, καθώς αυτό θα περιορίσει και τα νεύρα σου. Σταμάτα να κάνεις δεύτερες σκέψεις.

DON’TS: Μην αφήνεις την καχυποψία να σε κάνει και αναποφάσιστο. Μην παρασυρθείς από την υπερβολή και την παρορμητικότητά σου. Μη βιάζεσαι να τελειώσεις συζητήσεις που ανοίγουν μέσα στη μέρα, γιατί αυτό μάλλον θα δώσει λάθος και αρνητικές εντυπώσεις στους απέναντι. Μην πάρεις αποφάσεις στα οικονομικά, όντας αφηρημένος.

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του
Fizz 09.01.26

Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του

Ο Νίκος Βέρτης αποφεύγει να αναφέρεται στην προσωπική ζωή του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με την σύντροφό του, Εμμανουέλα Κουκλινού.

Σύνταξη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style
Λίστα 08.01.26

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες κατακτά το στέμμα της πιο σπάταλης γαλαζοαίμαστης με κάθε νέο της ρούχο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.473 ευρώ γράφει η έκθεση της UFO No More

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Σύνταξη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
