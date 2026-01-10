DO’S: Έντονο το κλίμα από το πρωί, άρα πρόσεχε. Έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο κεφάλι σου μεν, κάνε κάποιες διαπραγματεύσεις για αναγκαίες αλλαγές δε. Ναι, κάντο ακόμα κι αν δεν θέλεις! Ωστόσο πρόσεξε το πόσο γουστάρεις τους καυγάδες, γιατί σήμερα αυτό σου το «χόμπι» μπορεί να βγει σε κακό. Δέξου ότι δεν είσαι αλάνθαστος.

DON’TS: Μην αρνείσαι πεισματικά να κάνεις ένα πίσω βήμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί εκεί η φάση είναι έντονη. Μην το κάνεις χειρότερο. Μη δώσεις τελεσίγραφα και μη λειτουργήσεις με τρόπο που ξέρεις ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Μην πεις στους άλλους ποια είναι τα λάθη τους, γιατί κι αυτό σε καυγά οδηγεί!