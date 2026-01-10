Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 10.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Έντονο το κλίμα από το πρωί, άρα πρόσεχε. Έχεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο κεφάλι σου μεν, κάνε κάποιες διαπραγματεύσεις για αναγκαίες αλλαγές δε. Ναι, κάντο ακόμα κι αν δεν θέλεις! Ωστόσο πρόσεξε το πόσο γουστάρεις τους καυγάδες, γιατί σήμερα αυτό σου το «χόμπι» μπορεί να βγει σε κακό. Δέξου ότι δεν είσαι αλάνθαστος.
DON’TS: Μην αρνείσαι πεισματικά να κάνεις ένα πίσω βήμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί εκεί η φάση είναι έντονη. Μην το κάνεις χειρότερο. Μη δώσεις τελεσίγραφα και μη λειτουργήσεις με τρόπο που ξέρεις ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Μην πεις στους άλλους ποια είναι τα λάθη τους, γιατί κι αυτό σε καυγά οδηγεί!
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, be ready, γιατί κάποια ζητήματα ενδέχεται να αποδειχθούν δυσκολότερα απ’ ότι περίμενες. Προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τα πάντα με αισιοδοξία. Έτσι μόνο θα μπορέσεις και να τα βάλεις όλα σε μια σωστή σειρά, αλλά και να τα διαχειριστείς, χωρίς ζόρι και πίεση. Άσε τις πράξεις σου να μιλήσουν για σένα καλύτερα.
DON’TS: Αν τύχει και πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις ή καυγάδες, τότε μην φανείς κολλημένο μυαλό. Εσύ νομίζεις, ότι σε υπερασπίζεσαι, αλλά γίνεσαι απλά πεισματάρης. Το χειρότερο; Δεν το καταλαβαίνεις καν! Επειδή δεν έχεις υπομονή, δεν σημαίνει πως είναι ΟΚ το να κάνεις σχόλια και να λες κακίες, έτσι; Μην προσπαθήσεις να επιβληθείς.
Δίδυμοι
DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου, για να εκφραστείς. Βέβαια ίσως πάρεις ένα περίεργο ή αρνητικό feedback, αλλά τι σε νοιάζει; Βασικά σε νοιάζει, αλλά πρέπει να το αγνοήσεις. Διαχειρίσου τα συναισθήματά σου, ώστε να μην σου μπουν εμπόδιο. Απόφυγε την αμεσότητα, όταν επικοινωνείς, γιατί αυτό δεν θα σε βοηθήσει και πολύ.
DON’TS: Μην αντιδράς έντονα, γιατί αυτό δείχνει ότι δε δέχεσαι όσα ακούς. Μην τα μεταφράζεις όλα ως απόρριψη, γιατί δεν είναι, απλά εσύ μεγεθύνεις τις καταστάσεις. Υπάρχει λόγος; Ίσως κάποιοι θέλουν να σε βοηθήσουν. Κάποιοι άλλοι πάλι μάλλον θέλουν να καυγαδίσουν. Μην τους κάνεις την χάρη! Δεν πάει καλά το πράγμα στον έρωτα σήμερα…
Καρκίνος
DO’S: Πάμε πάλι από την αρχή οι αλλαγές και σήμερα. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, έτσι; Μπορείς, πάντως, να υπερασπιστείς τα δικά σου άτομα ή τις απόψεις σου μέσω καβγάδων, καθώς αυτός είναι ένας τρόπος να ξεσπάσεις την ένταση που έχεις μαζέψει μέσα σου. Πρόσεξε την γκρίνια και τα παράπονα, γιατί αυτά δεν σε βοηθούν και πολύ.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις κάποιες αποστάσεις από αυτό το περιβάλλον. Έστω για λίγο. Μην σπαταλάς την ενέργειά σου όπου να’ ναι, όταν εκκρεμεί η διαδικασία του problem- solving. Δεν είναι και λίγα τα μέτωπα που έχεις ανοιχτά. Μην αρνείσαι να συμβιβαστείς.
Λέων
DO’S: Όσο πιο νωρίς καταλάβεις πως η επικοινωνία σήμερα δεν πάει καλά, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσεις να προσαρμοστείς και να βρεις άλλους τρόπους να καλμάρεις την ένταση. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, πρέπει κάπως να συνεννοηθείς, ώστε να βγουν οι δουλειές. Προσπάθησε να προσαρμοστείς λίγο, γιατί οι απαιτήσεις είναι υψηλές.
DON’TS: Αν είσαι σε φάση συζητήσεων για κάτι καινούργιο, στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις σημαντικές λεπτομέρειες που λαμβάνεις. Πρέπει να είσαι συγκεκριμένος στις διαπραγματεύσεις που κάνεις. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου. Το να πάρεις το αμάξι και να τρέχεις, για να ξεσπάσεις, δεν είναι λύση! Μην τσακωθείς με συγγενείς.
Παρθένος
DO’S: Πρόσεχε πολύ, γιατί το κλίμα είναι αρκετά έντονο σήμερα. Βάλε τα θέλω σου σε προτεραιότητα μεν, απόφυγε να τα διεκδικήσεις με τρόπο αλλοπρόσαλλο κι έντονο δε. Στα ερωτικά, βασικά, έχεις το ελεύθερο. Στα επαγγελματικά, όμως, όχι. Εκεί το πράγμα θέλει μικρά και προσεγμένα βήματα. Το ίδιο, βέβαια, απαιτούν και τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην αφήνεις την υπερένταση που νιώθεις, να σε κάνει να ερμηνεύεις όλα όσα ακούς με έναν απόλυτο τρόπο. Μη βιάζεσαι να προδικάσεις καταστάσεις. Μην απογοητευτείς, αν η δημιουργικότητά σου δεν αποδώσει ακριβώς όπως θα ήθελες. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι μέρες! Τι να κάνουμε; Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις γενικώς.
Ζυγός
DO’S: Αν καταλάβεις από νωρίς ότι η μέρα είναι έντονη, τότε θα μπορέσεις να την διαχειριστείς κατάλληλα. Εγώ ξέρω, όμως, ότι δεν ψήνεσαι να βάλεις νερό στο κρασί σου σήμερα, οπότε σε συμβουλεύω να πάρεις αποστάσεις. Στα επαγγελματικά, μπορείς να δουλέψεις και λίγο πιο ατομικά. Κάνε δυναμικά βήματα μπροστά μεν, χωρίς φωνές δε.
DON’TS: Το ότι σήμερα τα συναισθήματά σου είναι ιδιαίτερα έντονα και φουντωμένα, θα έλεγα, δεν σημαίνει πως πρέπει να τα βάλεις οδηγό και να πορευτείς βάσει αυτών, σωστά; Μη μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι, επηρεαζόμενος από την απογοήτευση και την εσωτερικευμενή ένταση που υπάρχει. Μην χρησιμοποιήσεις μεγάλα λόγια.
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις αποστάσεις σε μεγάλο βαθμό σήμερα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να ανακαλύψεις τα ύπουλα παιχνίδια που παίζονται πίσω από την πλάτη σου. Η αλήθεια είναι πως εδώ και καιρό το έχεις καταλάβει, απλά ίσως τώρα να βρεις τον τρόπο να το αποδείξεις κιόλας. Παίξε τα χαρτιά σου μεν, παρασκηνιακά δε.
DON’TS: Μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο μία (έντονη) μέρα σαν και την σημερινή, γιατί αυτός μπορεί να είναι ο λόγος, για να ξεσπάσουν καυγάδες από το πουθενά. Μη γίνεσαι υπερβολικός και πεισματάρης, γιατί δίνεις στους άλλους να καταλάβουν, ούτε ψήνεσαι για καυγά. Που γι’ αυτό ψήνεσαι, αλλά μη νομίζεις πως έτσι θα ξεθυμάνεις. Εγώ απλά λέω!
Τοξότης
DO’S: Επειδή σήμερα δεν το έχεις και πολύ με τη διαχείριση του χρόνου, σου προτείνω να βάλεις προτεραιότητες και να δεις τι μπορεί- και πρέπει- να γίνει πρώτο και τι μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα. Προσπάθησε να συζητήσεις με ηρεμία τα θέματα που πίστευες ότι έχεις λύσει, αλλά μάντεψε! Πρόσεχε το πως διεκδικείς κάτι καλύτερο, στα οικονομικά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένταση, αλλά δεν πρέπει να γίνεις υπερβολικός, νομίζοντας πως έτσι θα τα προλάβεις όλα. Ούτε καν! Μη βιάζεσαι γενικώς. Μην επιτρέπεις στα ερωτικά σου να επηρεάζουν την απόδοσή σου στα επαγγελματικά ή και γενικότερα στην καθημερινότητά σου. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου για ψύλλου πήδημα!
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα σε θέλω προσεκτικό σχεδόν σε ό,τι κι αν κάνεις. Γιατί; Γιατί οι εξελίξεις που θα δεις μπορεί να διαφέρουν κατά πάρα πολύ από αυτό που εσύ περίμενες. Άρα μήπως να ψάξεις να βρεις εναλλακτικές λύσεις; Στα επαγγελματικά, πρέπει και να ακούς τι σου προτείνουν ορισμένοι συνάδελφοι, αλλά και να κάνεις και κάνα βήμα πίσω, έτσι;
DON’TS: Μην αρνείσαι να συνεργαστείς με την πρόφαση, ότι υπάρχει έντονο και απαιτητικό κλίμα. Χώνεψέ το και προχωρά! Όχου πια! Μην απογοητευτείς. Αν απογοητευτείς, τότε μην προκαλέσεις καβγάδες. Δεν είναι αυτή η λύση! Μην συγκεντρώσεις όλες τις υποχρεώσεις πάνω σου, νομίζοντας πως έτσι θα αποδείξεις κάτι. Απλά θα κουραστείς!
Υδροχόος
DO’S: Σήμερα η μέρα σε καλεί να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Και αυτό γιατί υπάρχει αρκετή ένταση στην ατμόσφαιρα. Εσύ, όμως, μπορείς να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να δεις τα πάντα πιο καθαρά. Πρέπει και να κατανοήσεις καλά τα όσα σου λέγονται, είτε μιλάμε για μια απλή άποψη είτε για συμβουλή. Ακολούθα και καμία όμως!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει πολλή κούραση, υπάρχουν και πολλές απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι λόγος, όμως, για να κάνεις ξεσπάσματα, να χάνεις την υπομονή σου ή να μη δίνεις εξηγήσεις σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά. Μην αφήσεις την απογοήτευσή σου να σε ωθήσει στο να κάνεις ξαφνικές αλλαγές. Μην είσαι ανοργάνωτος
Ιχθύες
DO’S: Επειδή υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, σου προτείνω να πάρεις τον χώρο και τον χρόνο σου, ώστε να μπορέσεις να το διαχειριστείς όλο αυτό. Ειδικά αν πρέπει να πάρεις θέση και να πεις τη γνώμη σου ή να απαντήσεις σε περίεργα ερωτήματα. Βάλε όρια, καθώς αυτό θα περιορίσει και τα νεύρα σου. Σταμάτα να κάνεις δεύτερες σκέψεις.
DON’TS: Μην αφήνεις την καχυποψία να σε κάνει και αναποφάσιστο. Μην παρασυρθείς από την υπερβολή και την παρορμητικότητά σου. Μη βιάζεσαι να τελειώσεις συζητήσεις που ανοίγουν μέσα στη μέρα, γιατί αυτό μάλλον θα δώσει λάθος και αρνητικές εντυπώσεις στους απέναντι. Μην πάρεις αποφάσεις στα οικονομικά, όντας αφηρημένος.
