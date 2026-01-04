Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [04.01 – 10.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Κάνε αυτά που κώλωνες να κάνεις το προηγούμενο διάστημα, εκμεταλλευόμενος τη δυναμική σου διάθεση. Βγες και πέρνα καλά, εκμεταλλευόμενος και την κοινωνική σου διάθεση. Νιώθεις εξωστρεφής, αυτό φαίνεται και προσελκύει κόσμο και κοσμάκη γύρω σου! Άρα απόλαυσέ το για όσο κρατήσει! Ασχολήσου και με πιο δημιουργικά πράγματα.
DON’TS: Μην ξοδεύεις την ενέργειά σου σε άτομα- καταστάσεις που δεν πρέπει. Μην χαωθείς ανάμεσα σε αυτά που θες εσύ και σε αυτά που θέλει η οικογένεια. Με προσπάθεια και διάθεση όλα γίνονται! Μην αφήσεις τις πιέσεις που δέχεσαι να σε κάνουν να χάσεις την ψυχραιμία σου ή να αντιδράσεις υπερβολικά. Μην αφήνεις τίποτα να σε παρασύρει.
Ταύρος
DO’S: Στρέψε το βλέμμα σου σε νέες κατευθύνεις, καθώς αυτό είναι το μόνο που σε ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Μπορείς να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, απλά με σύνεση και στα έξοδα, αλλά και στις υποχρεώσεις που θα πρέπει να έχεις διεκπεραιώσει προτού φύγεις, αν φύγεις! Αν υπάρχουν πλάνα ή εκκρεμότητες σχετικά με τον νόμο, τότε δες τα!
DON’TS: Μην ξοδεύεις αλόγιστα την ενέργειά σου, γιατί θα την χάσεις και θα κλαις. Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο με τον οποίο συζητάς με τους κοντινούς σου ανθρώπους. Το ότι είστε κοντά, δεν σημαίνει πως έχεις το ακαταλόγιστο, έτσι; Μην επιβάλλεις τις απόψεις σου. Μην υπόσχεσαι κάτι, απλά για να το κάνεις.
Δίδυμοι
DO’S: Έχεις ευκαιρίες τόσο για να χαλαρώσεις, όσο και για να ανανεωθείς. Επικεντρώσου στα ερωτικά σου θέματα. Όχι μόνο σε αυτά, δηλαδή, αλλά και σε αυτά που σε απασχολούν γενικότερα. Αν εκκρεμούν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως στις οποίες μπλέκονται κι άλλα άτομα, τότε κάνε κάτι για αυτά. Κρίμα δεν είναι να εκτεθείς;
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε «στριμώξει» στα κουτάκια του ή να σε πιέσει. Μην παρασύρεσαι από την ένταση που επικρατεί. Κοινώς μη γίνεις κι εσύ έντονος. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου. Μη ζητάς παραπάνω πράγματα από αυτά που σου δίνουν οι άλλοι, γιατί μάλλον τόσα μπορούν, τόσα κάνουν, σωστά; Μην παίζεις παιχνίδια εξουσίας.
Καρκίνος
DO’S: Καλό θα ήταν να κάνεις τον απολογισμό σου όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς έχει χαθεί η μπάλα κάπου εκεί. Επικοινώνησε την σκέψη σου με τον τρόπο που εσύ θέλεις – και να είναι ευγενικός – και σταμάτα να αγχώνεσαι για το αν ταιριάζει με αυτό που οι άλλοι έχουν στο μυαλό τους. Σταμάτα να είσαι τόσο υπερβολικός!
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να περιορίσει το αίσθημα της ελευθερίας που θες να νιώθεις. Όταν λέω κανέναν αναφέρομαι και στο άλλο σου μισό, αλλά και σε κάποιους συναδέλφους που τείνουν να χώνουν τη μύτη τους στις δουλειές σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πατήσει τα όρια σου. Μην κινείσαι στα άκρα. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου.
Λέων
DO’S: Καλό θα ήταν να μάθεις πως η παρορμητικότητά σου δεν σε βοηθάει και πολύ. Κάτσε και σκέψου, λοιπόν, τρόπους, για να την περιορίσεις. Μάθε να σε κάνεις κουμάντο, με λίγα λόγια. Κλείσε τις εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές και διευθέτησε τις καινούργιες υποχρεώσεις που συνεχώς προκύπτουν. Άντε μπας και πάρεις καμιά ανάσα!
DON’TS: Μην αναλαμβάνεις ευθύνες που ξέρεις εξαρχής ότι δεν μπορείς πρακτικά να πραγματοποιήσεις. Μην σε φτάνεις στα άκρα, καθώς έχεις μάλλον κουραστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Και σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Μην αγνοείς, λοιπόν, τα σημάδια που σου δίνει το σώμα και ο οργανισμός σου. Μην κινείσαι βιαστικά, γιατί κάνεις λάθη.
Παρθένος
DO’S: Νιώθεις την αλλαγή στην ατμόσφαιρα αυτή την εβδομάδα; Εννοώ την αλλαγή, που σε ωθεί να κάνεις πράξη αυτά που ήθελες ή και να κυνηγήσεις τα όνειρα, που έχεις καιρό, αλλά φοβόσουν να διεκδικήσεις. Εκμεταλλεύσου την αυτοπεποίθηση και τον δυναμισμό που έχεις αυτό το διάστημα. Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς.
DON’TS: Μην έχεις υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες από τα άτομα που σε πλαισιώνουν, καθώς δεν είναι αναγκασμένα να σου δίνουν ό, τι εσύ ζητάς, έτσι; Μην χάνεις τον χρόνο σου άσκοπα, γιατί είναι πολύτιμος. Ταυτόχρονα, μην εμπιστεύεσαι τα λόγια που λέει κάποιος πάνω στον ενθουσιασμό του, γιατί μπορεί να είναι και εντελώς μπαρούφες!
Ζυγός
DO’S: Μήπως αυτές τις μέρες πρέπει να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου; Εστίασε σε θέματα που σχετίζονται είτε με το ίδιο σου το σπίτι, είτε με κάποιο ακίνητο που έχεις και θες να αξιοποιήσεις. Βρες χρόνο, όμως, για να ασχοληθείς με τις οικογενειακές σου σχέσεις, γιατί κάτι περίεργο παίζει. Βοήθησε τους άλλους, χωρίς να χαλάς τη ζαχαρένια σου.
DON’TS: Μην χαώνεσαι, επειδή υπάρχει πίεση από την οικογένεια, τα επαγγελματικά ή και τα κοινωνικά. Μην χάνεις ούτε τις ισορροπίες σου εξαιτίας όλου αυτού του χάους. Προσπάθησε να το βρεις κάπου στη μέση, ώστε να μείνετε όλοι ευχαριστημένοι. Μην τα αφήνεις ούτε να «ρίχνουν» την ερωτική σου ζωή. Μη διστάσεις να βάλεις κάποια όρια.
Σκορπιός
DO’S: Είναι πολλές οι σκέψεις που γυρνάνε στο μυαλό σου, άρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, έτσι; Μα να τις βάλεις σε σωστή σειρά φυσικά! Αλλιώς άστο! Πες αυτά που έχεις να πεις, καθώς διακατέχεσαι και από πολλή πειθώ αυτό τη διάστημα. Άρα μπορείς να πείσεις τους άλλους να σε ακολουθήσουν. Το πρόσεξες αυτό; Πείσεις κι όχι επιβάλεις, έτσι;
DON’TS: Μην πιστεύεις αυτά που ακούς, γιατί ακούς πολλές χαζομάρες. Μην αφήνεις, λοιπόν, χωρίς σωστό φιλτράρισμα τις πληροφορίες που λαμβάνεις. Μην φοβάσαι να πάρεις αποφάσεις, απλά μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο θα τις ανακοινώσεις στους δικούς σου ανθρώπους. Μην αρνηθείς προτάσεις για ταξίδι- εκδρομή.
Τοξότης
DO’S: Τσέκαρε και διαφύλαξε τα κεκτημένα σου. Δεν κόπιαζες τόσο καιρό τσάμπα, σωστά; Πάντως αν θέλεις να το προχωρήσεις όλο αυτό και να κατακτήσεις κι άλλα πράγματα, τότε πρέπει να διατηρήσεις την υπομονή και τη δυναμική διάθεση που νιώθεις ήδη να σε διακατέχει αυτό το διάστημα. Δες πως μπορείς να επαναφέρεις το αίσθημα ασφάλειας.
DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις σου, καθώς δεν είσαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος γενικά. Φαντάσου, δηλαδή, αυτή την εβδομάδα τι έχει να γίνει! Μην είσαι ούτε αχόρταγος, καθώς υπάρχουν πολλοί που σου δίνουν ήδη πολλά. Το να ζητάς παραπάνω είναι τουλάχιστον αχάριστο! Μην κυνηγάς την επιβεβαίωση.
Αιγόκερως
DO’S: Απόλαυσε το ότι είσαι στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα. Είσαι δυναμικός, ελκυστικός και πολύ αποφασισμένος να διεκδικήσεις τους στόχους σου. Άρα όλα θα πάνε καλά! Αν το πιστέψεις, θα μπορέσεις να πετύχεις όλα όσα βάλεις στο μυαλό σου. Κάνε αυτή τη νέα και δημιουργική αρχή που καιρό θέλεις, αλλά ενδεχομένως φοβάσαι.
DON’TS: Μην το παρατραβάς με την γκρίνια και τα παράπονα. Κοινώς μη γίνεις υπερβολικός με το drama. Μην αντιδράς με υπερβολικό τρόπο, ακόμα κι αν ακούς μπούρδες! Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, γιατί ίσως φανείς εγωιστής. Μην σπαταλάς την ενέργεια που έχεις σε ανούσια σκηνικά. Δεν θα έχεις και κάθε βδομάδα τέτοια μεταχείριση!
Υδροχόος
DO’S: Κινήσου παρασκηνιακά κι απόφυγε την πολλή δράση. Κάτσε χαλαρά, πάρε ποπ κορν και παρακολούθησε τις εξελίξεις. Βγάλε τα συμπεράσματά σου και δες από ποιους πρέπει να ξεκόψεις ή ποια κεφάλαια πρέπει να κλείσεις οριστικά. Εστίασε σε σένα και προσπάθησε να δουλέψεις με τον εαυτό σου, καθώς κακό δεν κάνει, αλλά μόνο καλό!
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τον όγκο των υποχρεώσεων που υπάρχουν σχετικά με την καθημερινότητα. Άλλωστε εσύ άνοιξες τόσα μέτωπα, έτσι; Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να σε παραμελήσεις. Έχεις άγχος για όλα αυτά και είναι λογικό. Το παράλογο είναι που προσπαθείς- ανεπιτυχώς- να το κρύψεις από τους δικούς σου ανθρώπους.
Ιχθύες
DO’S: Εκμεταλλεύσου την κοινωνική διάθεση που έχεις, για να κάνεις κάποιες καινούργιες γνωριμίες. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς και να κινηθείς λίγο πιο ηγετικά στις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείσαι ή ακόμα και να εδραιωθείς στα επαγγελματικά. Γιατί όχι; Απόλαυσε το γεγονός ότι η προσοχή και τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου!
DON’TS: Μην εστιάζεις στην καλοπέραση και μόνο. Κοινώς μην το παρακάνεις, καθώς τα άκρα δεν βγαίνουν ποτέ σε καλό! Μην απαιτείς τα πάντα από τους απέναντι, όταν δεν είσαι σε θέση καν εσύ ο ίδιος να δώσεις ούτε τα μισά από αυτά. Μην εμπιστεύεσαι τα μεγάλα λόγια και τις κούφιες υποσχέσεις. Μην πιέζεις τους ανθρώπους γύρω σου.
