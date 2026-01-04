DO’S: Κάνε αυτά που κώλωνες να κάνεις το προηγούμενο διάστημα, εκμεταλλευόμενος τη δυναμική σου διάθεση. Βγες και πέρνα καλά, εκμεταλλευόμενος και την κοινωνική σου διάθεση. Νιώθεις εξωστρεφής, αυτό φαίνεται και προσελκύει κόσμο και κοσμάκη γύρω σου! Άρα απόλαυσέ το για όσο κρατήσει! Ασχολήσου και με πιο δημιουργικά πράγματα.

DON’TS: Μην ξοδεύεις την ενέργειά σου σε άτομα- καταστάσεις που δεν πρέπει. Μην χαωθείς ανάμεσα σε αυτά που θες εσύ και σε αυτά που θέλει η οικογένεια. Με προσπάθεια και διάθεση όλα γίνονται! Μην αφήσεις τις πιέσεις που δέχεσαι να σε κάνουν να χάσεις την ψυχραιμία σου ή να αντιδράσεις υπερβολικά. Μην αφήνεις τίποτα να σε παρασύρει.