Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 09.01.2026]
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Κριός
DO’S: Σήμερα μπορείς με άνεση και αποφασιστικότητα να ξεκαθαρίσεις τα θολά σημεία που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έτσι θα μπορέσεις έμμεσα να μπλοκάρεις τα άτομα που χώνονται στις υποθέσεις σου χωρίς να έχουν το παραμικρό δικαίωμα. Αν γίνεις ψυχρός, ας πούμε, θεωρώ πως περνάς ξεκάθαρα το μήνυμα.
DON’TS: Μην εκφράσεις τις αντιρρήσεις ή και τις αντιδράσεις σου έντονα. Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός. Μην επιτρέπεις στα ερωτικά σου θέματα να επηρεάζουν την απόδοσή σου στα επαγγελματικά. Μην αφήνεις ούτε την κρίση σου να θολώσει ακραία, γιατί τότε είναι που δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν.
Ταύρος
DO’S: Αν θέλεις να βρεθείς στη θέση όπου λειτουργείς στοχευμένα και με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις, τότε πρέπει να βάλεις προτεραιότητες και να οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου. Σταμάτα, λοιπόν, να ζητάς βοήθεια, χωρίς να τη χρειάζεσαι πραγματικά. Αξιοποίησε τις σημαντικές πληροφορίες που έχεις, για να προωθήσεις στόχους.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Ακόμα και αν προκύψουν αντιπαραθέσεις, εσύ δεν πρέπει να βιαστείς και να βγάλεις μία ανταγωνιστική εικόνα εκεί πέρα, καθώς αυτό θα σε βάλει σε μπελάδες. Μην προσπαθείς να εξηγήσεις τις σκέψεις σου στους άλλους δίνοντας υπερβολικά παραδείγματα. Δε θα δουλέψει αυτό!
Δίδυμοι
DO’S: Άσε τη δημιουργικότητα και την επιθυμία σου να εκφραστείς άμεσα και με σαφήνεια να υπερτερήσουν. Δεν υπάρχει λόγος να τα περιορίσεις άλλωστε. Σταμάτα να καταπιέζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις με σημαντικά άτομα κι άκου τις συμβουλές ή δες τις εναλλακτικές που σου δίνουν. Ξεκαθαρίζουν τα οικονομικά.
DON’TS: Μη γίνεσαι τόσο πεισματάρης. Μη νομίζεις πως αν συγκεντρώσεις πάνω σου τον έλεγχο όλων των καταστάσεων θα μπορέσεις να κινηθείς και πιο στοχευμένα. Κάθε άλλο! Μην πετάς την σκούφια σου για καυγά ούτε, όμως, και για να κάνεις επίδειξη δύναμης, καθώς δε νομίζω πως σήμερα υπάρχει κάποιος που να σε ανταγωνίζεται, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Αφού και σήμερα έχεις μία όμορφη διάθεση, γιατί δεν εστιάζεις περισσότερο στα θέματα που αφορούν είτε τα ερωτικά, είτε καταστάσεις σχετικά με το σπίτι και την οικογένεια; Αναρωτιέμαι! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να εκφράσεις όσα σε προβληματίζουν ή τα κρατούσες μέσα σου, γιατί δεν ένιωθες έτοιμος να τα πεις.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Ειδικά αν νιώσεις ότι αναπτύσσεται ανταγωνισμός. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσεις είτε από συναδέλφους είτε ακόμα και από την σχέση σου. Δύσκολο, καταλαβαίνω! Όμως δεν πρέπει να αντιδράσεις με υπερβολικό τρόπο, αλλά ούτε και να υποχωρήσεις εκεί που δεν πρέπει, γιατί θα χαθούν οι ισορροπίες.
Λέων
DO’S: Αν θέλεις να επικοινωνήσεις σωστότερα και να κάνεις χωριό με ορισμένους ανθρώπους, πρέπει να συγκεντρωθείς πάνω σε αυτό. Στο πώς θα το πετύχεις δηλαδή. Άρα πάρε μέρος σε συζητήσεις, οργάνωσε και συναντήσεις και- πίστεψέ με- έτσι θα βοηθήσεις πολύ το κλίμα να γίνει πιο smooth. Καλό είναι να είσαι έτοιμος για παν ενδεχόμενο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχωθείς από το γεγονός ότι οι ρυθμοί ανεβαίνουν, καθώς εσύ μπορείς να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα και να τα πας περίφημα. Αρκεί να μην είσαι ανοργάνωτος, έτσι; Μη διστάσεις να εξηγήσεις στους άλλους το γιατί προτιμάς να δουλεύεις ατομικά. Βέβαια δεν στο προτείνω για σήμερα, καθώς θα ζοριστείς άδικα.
Παρθένος
DO’S: Εστίασε τόσο στις οικονομικές υποχρεώσεις, όσο και στις γενικότερες εκκρεμότητες που έχεις, καθώς πρέπει να βρεις τον σωστότερο τρόπο, για να τα ολοκληρώσεις και να σταματήσεις να αγχώνεσαι πια. Αν είσαι σε σχέση, μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα και να το πας πιο σοβαρά ή να δείτε τα θέματα που σας ζορίζουν από κοινού.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι απαιτητικός από τους άλλους, ειδικά αν δεν έχεις θέσει συγκεκριμένους στόχους. Άρα τι φοβάσαι μην παρεκκλίνεις από αυτούς; Μη γίνεσαι υπερβολικός στις αντιδράσεις σου, ακόμα κι αν υπάρχουν αντιρρήσεις σε όσα λες. Μην αγνοείς τις συμβουλές ή τις εναλλακτικές που προτείνουν οι δικοί σου άνθρωποι.
Ζυγός
DO’S: Πρέπει να το αποφασίσεις και να ξεκαθαρίσεις τα ζόρικα σκηνικά, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να βάλεις σε προτεραιότητα τα δικά σου θέλω. Άρα προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις μέσα στο κεφάλι σου τι είναι απαραίτητο να κάνεις σήμερα και τι είναι αυτό που σε πιέζει- αγχώνει, αλλά σε παίρνει να το αφήσεις για αύριο. Πες αυτό που νιώθεις.
DON’TS: Μην κωλώσεις να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου πάνω σε κάποια οικογενειακά θέματα που πέφτουν στο τραπέζι. Ωστόσο δεν θέλω να το κάνεις με επιθετικό τρόπο, καθώς αυτό δεν είναι του χαρακτήρα σου, σωστά; Πάντως το ότι ακούς υπερβολές, δεν είναι μια καλή δικαιολογία για να γίνεις κι εσύ υπερβολικός. Σου το λέω για να το ξέρεις!
Σκορπιός
DO’S: Πάρε και σήμερα τις αποστάσεις σου, καθώς πρέπει να μετρήσεις τις δυνάμεις και τις αντοχές σου. Να ξέρεις τι σε περιμένει αργότερα, βρε παιδί μου! Υπάρχει ανάγκη για ξεκούραση κι απολογισμό, καθώς πρέπει να επεξεργαστείς τα συναισθήματά σου. Δεν έχουν συμβεί και λίγα τελευταία, έτσι; Απόφυγε να δημιουργήσεις σενάρια στο μυαλό σου.
DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που σου δημιουργούν ορισμένες υποχρεώσεις να σε κάνουν έντονο ή επιθετικό, ίσως, σε συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Ειδικά αν νιώσεις ότι εκεί σε αμφισβητούν. Όμως μπορεί αυτό και να μην ισχύει, έτσι; Ταυτόχρονα, μην χάσεις την ψυχραιμία σου μεν, μη μένεις κοντά σε οτιδήποτε σε βγάζει από τα ρούχα σου δε.
Τοξότης
DO’S: Έχεις τη διάθεση να κάνεις πολλές αλλαγές και αυτό το βάζεις το πρόγραμμα ήδη από το πρωί οργανώνοντας συναντήσεις και παίρνοντας μέρος σε συζητήσεις. Μέσω αυτών, πάντως, μπορεί όσα θέλεις να έρθουν λίγο πιο στρωτά. Βέβαια πρέπει κι εσύ να πατήσεις τα σωστά κουμπάκια, που λέμε. Αν χρειαστεί να κάνεις και κάπου πίσω, κάντο.
DON’TS: Μην αφήσεις την αυτοπεποίθηση που νιώθεις σήμερα να πάει χαμένη. Άρα μη φοβηθείς να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στα οικονομικά. Ωστόσο μην το κάνεις χωρίς πλάνο και μην πας να το παίξεις «κάποιος», γιατί τότε θα τα χαλάσεις όλα. Μην είσαι απρόσεκτος στις σπατάλες που κάνεις. Μην απογοητευτείς από την ένταση στα ερωτικά.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις τις οποίες, όμως, πρέπει να τις βάλεις σε σωστή σειρά, ώστε να φέρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια πρέπει να αποφύγεις να αγχωθείς, γιατί αυτό θα περιορίσει τη δημιουργική σου έκφραση, κάτι που δεν θέλουμε, έτσι; Κάνε συζητήσεις για κάτι καλύτερο στα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην φοβηθείς να δείξεις την πιο δυναμική σου πλευρά, αν τύχει και κάνεις κάποια διαπραγμάτευση σήμερα. Το’ χεις! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο σου απέναντι σε συναδέλφους ή και στο άλλο σου μισό. Με λίγα λόγια, μην είσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι ή στον τρόπο με τον οποίο κάνεις κάποιες ανακοινώσεις.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε και σήμερα λίγο χρόνο με τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να ζυγίσεις τις καταστάσεις και να δεις τι πρέπει να αλλάξεις. Γενικώς καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο. Το να στοχεύεις σε συγκεκριμένα πράγματα δεν λέει κάτι, αν δεν συνοδεύεται από μία διπλωματική ενέργεια. Πώς αλλιώς θα περάσει αυτό που ζητάς;
DON’TS: Μην απορρίπτεις με τη μια τις προτάσεις των υπολοίπων, νομίζοντας πως εσύ τα ξέρεις όλα! Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να λειτουργήσεις λίγο πιο ατομικά και να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Μην είσαι απρόσεκτος σε μικροτραυματισμούς. Μην γίνεσαι υπερβολικός, υπεραναλυτικός, αλλά ούτε και απόλυτος.
Ιχθύες
DO’S: Σήμερα είναι η μέρα όπου το ένστικτό σου σχετικά με κάποιες καταστάσεις πρόκειται να επιβεβαιωθεί. Βέβαια μπορείς να το ψάξεις λίγο παραπάνω, καθώς έτσι και θα πετύχεις τη βαθύτερη κατανόηση κάποιων καταστάσεων, αλλά και θα είσαι πιο σίγουρος. Προσπάθησε έμμεσα να «ψαρέψεις» πληροφορίες για το άτομο που σου έχει γυαλίσει.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, καθώς αυτό είναι το καλύτερο για τα οικονομικά. Μη διστάσεις να κάνεις και τα θέλω σου πιο συγκεκριμένα. Βέβαια δεν πρέπει να χάνεις την επαφή με την λογική και την πραγματικότητα. Μη γίνεσαι υπερβολικός, καθώς αυτό είναι κάτι που δεν θα σε βοηθήσει καθόλου!
