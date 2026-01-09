DO’S: Σήμερα μπορείς με άνεση και αποφασιστικότητα να ξεκαθαρίσεις τα θολά σημεία που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έτσι θα μπορέσεις έμμεσα να μπλοκάρεις τα άτομα που χώνονται στις υποθέσεις σου χωρίς να έχουν το παραμικρό δικαίωμα. Αν γίνεις ψυχρός, ας πούμε, θεωρώ πως περνάς ξεκάθαρα το μήνυμα.

DON’TS: Μην εκφράσεις τις αντιρρήσεις ή και τις αντιδράσεις σου έντονα. Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός. Μην επιτρέπεις στα ερωτικά σου θέματα να επηρεάζουν την απόδοσή σου στα επαγγελματικά. Μην αφήνεις ούτε την κρίση σου να θολώσει ακραία, γιατί τότε είναι που δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν.