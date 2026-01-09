magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 09.01.2026]
09 Ιανουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 09.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σήμερα μπορείς με άνεση και αποφασιστικότητα να ξεκαθαρίσεις τα θολά σημεία που υπάρχουν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Έτσι θα μπορέσεις έμμεσα να μπλοκάρεις τα άτομα που χώνονται στις υποθέσεις σου χωρίς να έχουν το παραμικρό δικαίωμα. Αν γίνεις ψυχρός, ας πούμε, θεωρώ πως περνάς ξεκάθαρα το μήνυμα.

DON’TS: Μην εκφράσεις τις αντιρρήσεις ή και τις αντιδράσεις σου έντονα. Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός. Μην επιτρέπεις στα ερωτικά σου θέματα να επηρεάζουν την απόδοσή σου στα επαγγελματικά. Μην αφήνεις ούτε την κρίση σου να θολώσει ακραία, γιατί τότε είναι που δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αν θέλεις να βρεθείς στη θέση όπου λειτουργείς στοχευμένα και με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις, τότε πρέπει να βάλεις προτεραιότητες και να οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου. Σταμάτα, λοιπόν, να ζητάς βοήθεια, χωρίς να τη χρειάζεσαι πραγματικά. Αξιοποίησε τις σημαντικές πληροφορίες που έχεις, για να προωθήσεις στόχους.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Ακόμα και αν προκύψουν αντιπαραθέσεις, εσύ δεν πρέπει να βιαστείς και να βγάλεις μία ανταγωνιστική εικόνα εκεί πέρα, καθώς αυτό θα σε βάλει σε μπελάδες. Μην προσπαθείς να εξηγήσεις τις σκέψεις σου στους άλλους δίνοντας υπερβολικά παραδείγματα. Δε θα δουλέψει αυτό!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Άσε τη δημιουργικότητα και την επιθυμία σου να εκφραστείς άμεσα και με σαφήνεια να υπερτερήσουν. Δεν υπάρχει λόγος να τα περιορίσεις άλλωστε. Σταμάτα να καταπιέζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις με σημαντικά άτομα κι άκου τις συμβουλές ή δες τις εναλλακτικές που σου δίνουν. Ξεκαθαρίζουν τα οικονομικά.

DON’TS: Μη γίνεσαι τόσο πεισματάρης. Μη νομίζεις πως αν συγκεντρώσεις πάνω σου τον έλεγχο όλων των καταστάσεων θα μπορέσεις να κινηθείς και πιο στοχευμένα. Κάθε άλλο! Μην πετάς την σκούφια σου για καυγά ούτε, όμως, και για να κάνεις επίδειξη δύναμης, καθώς δε νομίζω πως σήμερα υπάρχει κάποιος που να σε ανταγωνίζεται, έτσι;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού και σήμερα έχεις μία όμορφη διάθεση, γιατί δεν εστιάζεις περισσότερο στα θέματα που αφορούν είτε τα ερωτικά, είτε καταστάσεις σχετικά με το σπίτι και την οικογένεια; Αναρωτιέμαι! Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να εκφράσεις όσα σε προβληματίζουν ή τα κρατούσες μέσα σου, γιατί δεν ένιωθες έτοιμος να τα πεις.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Ειδικά αν νιώσεις ότι αναπτύσσεται ανταγωνισμός. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσεις είτε από συναδέλφους είτε ακόμα και από την σχέση σου. Δύσκολο, καταλαβαίνω! Όμως δεν πρέπει να αντιδράσεις με υπερβολικό τρόπο, αλλά ούτε και να υποχωρήσεις εκεί που δεν πρέπει, γιατί θα χαθούν οι ισορροπίες.

Λέων

Λέων

DO’S: Αν θέλεις να επικοινωνήσεις σωστότερα και να κάνεις χωριό με ορισμένους ανθρώπους, πρέπει να συγκεντρωθείς πάνω σε αυτό. Στο πώς θα το πετύχεις δηλαδή. Άρα πάρε μέρος σε συζητήσεις, οργάνωσε και συναντήσεις και- πίστεψέ με- έτσι θα βοηθήσεις πολύ το κλίμα να γίνει πιο smooth. Καλό είναι να είσαι έτοιμος για παν ενδεχόμενο.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχωθείς από το γεγονός ότι οι ρυθμοί ανεβαίνουν, καθώς εσύ μπορείς να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα και να τα πας περίφημα. Αρκεί να μην είσαι ανοργάνωτος, έτσι; Μη διστάσεις να εξηγήσεις στους άλλους το γιατί προτιμάς να δουλεύεις ατομικά. Βέβαια δεν στο προτείνω για σήμερα, καθώς θα ζοριστείς άδικα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε τόσο στις οικονομικές υποχρεώσεις, όσο και στις γενικότερες εκκρεμότητες που έχεις, καθώς πρέπει να βρεις τον σωστότερο τρόπο, για να τα ολοκληρώσεις και να σταματήσεις να αγχώνεσαι πια. Αν είσαι σε σχέση, μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα και να το πας πιο σοβαρά ή να δείτε τα θέματα που σας ζορίζουν από κοινού.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι απαιτητικός από τους άλλους, ειδικά αν δεν έχεις θέσει συγκεκριμένους στόχους. Άρα τι φοβάσαι μην παρεκκλίνεις από αυτούς; Μη γίνεσαι υπερβολικός στις αντιδράσεις σου, ακόμα κι αν υπάρχουν αντιρρήσεις σε όσα λες. Μην αγνοείς τις συμβουλές ή τις εναλλακτικές που προτείνουν οι δικοί σου άνθρωποι.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρέπει να το αποφασίσεις και να ξεκαθαρίσεις τα ζόρικα σκηνικά, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να βάλεις σε προτεραιότητα τα δικά σου θέλω. Άρα προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις μέσα στο κεφάλι σου τι είναι απαραίτητο να κάνεις σήμερα και τι είναι αυτό που σε πιέζει- αγχώνει, αλλά σε παίρνει να το αφήσεις για αύριο. Πες αυτό που νιώθεις.

DON’TS: Μην κωλώσεις να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου πάνω σε κάποια οικογενειακά θέματα που πέφτουν στο τραπέζι. Ωστόσο δεν θέλω να το κάνεις με επιθετικό τρόπο, καθώς αυτό δεν είναι του χαρακτήρα σου, σωστά; Πάντως το ότι ακούς υπερβολές, δεν είναι μια καλή δικαιολογία για να γίνεις κι εσύ υπερβολικός. Σου το λέω για να το ξέρεις!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε και σήμερα τις αποστάσεις σου, καθώς πρέπει να μετρήσεις τις δυνάμεις και τις αντοχές σου. Να ξέρεις τι σε περιμένει αργότερα, βρε παιδί μου! Υπάρχει ανάγκη για ξεκούραση κι απολογισμό, καθώς πρέπει να επεξεργαστείς τα συναισθήματά σου. Δεν έχουν συμβεί και λίγα τελευταία, έτσι; Απόφυγε να δημιουργήσεις σενάρια στο μυαλό σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση που σου δημιουργούν ορισμένες υποχρεώσεις να σε κάνουν έντονο ή επιθετικό, ίσως, σε συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Ειδικά αν νιώσεις ότι εκεί σε αμφισβητούν. Όμως μπορεί αυτό και να μην ισχύει, έτσι; Ταυτόχρονα, μην χάσεις την ψυχραιμία σου μεν, μη μένεις κοντά σε οτιδήποτε σε βγάζει από τα ρούχα σου δε.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις τη διάθεση να κάνεις πολλές αλλαγές και αυτό το βάζεις το πρόγραμμα ήδη από το πρωί οργανώνοντας συναντήσεις και παίρνοντας μέρος σε συζητήσεις. Μέσω αυτών, πάντως, μπορεί όσα θέλεις να έρθουν λίγο πιο στρωτά. Βέβαια πρέπει κι εσύ να πατήσεις τα σωστά κουμπάκια, που λέμε. Αν χρειαστεί να κάνεις και κάπου πίσω, κάντο.

DON’TS: Μην αφήσεις την αυτοπεποίθηση που νιώθεις σήμερα να πάει χαμένη. Άρα μη φοβηθείς να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στα οικονομικά. Ωστόσο μην το κάνεις χωρίς πλάνο και μην πας να το παίξεις «κάποιος», γιατί  τότε θα τα χαλάσεις όλα. Μην είσαι απρόσεκτος στις σπατάλες που κάνεις. Μην απογοητευτείς από την ένταση στα ερωτικά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις τις οποίες, όμως, πρέπει να τις βάλεις σε σωστή σειρά, ώστε να φέρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια πρέπει να αποφύγεις να αγχωθείς, γιατί αυτό θα περιορίσει τη δημιουργική σου έκφραση, κάτι που δεν θέλουμε, έτσι; Κάνε συζητήσεις για κάτι καλύτερο στα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην φοβηθείς να δείξεις την πιο δυναμική σου πλευρά, αν τύχει και κάνεις κάποια διαπραγμάτευση σήμερα. Το’ χεις! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο σου απέναντι σε συναδέλφους ή και στο άλλο σου μισό. Με λίγα λόγια, μην είσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι ή στον τρόπο με τον οποίο κάνεις κάποιες ανακοινώσεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πάρε και σήμερα λίγο χρόνο με τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να ζυγίσεις τις καταστάσεις και να δεις τι πρέπει να αλλάξεις. Γενικώς καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο. Το να στοχεύεις σε συγκεκριμένα πράγματα δεν λέει κάτι, αν δεν συνοδεύεται από μία διπλωματική ενέργεια. Πώς αλλιώς θα περάσει αυτό που ζητάς;

DON’TS: Μην απορρίπτεις με τη μια τις προτάσεις των υπολοίπων, νομίζοντας πως εσύ τα ξέρεις όλα! Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να λειτουργήσεις λίγο πιο ατομικά και να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις με τον δικό σου τρόπο. Μην είσαι απρόσεκτος σε μικροτραυματισμούς. Μην γίνεσαι υπερβολικός, υπεραναλυτικός, αλλά ούτε και απόλυτος.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα είναι η μέρα όπου το ένστικτό σου σχετικά με κάποιες καταστάσεις πρόκειται να επιβεβαιωθεί. Βέβαια μπορείς να το ψάξεις λίγο παραπάνω, καθώς έτσι και θα πετύχεις τη βαθύτερη κατανόηση κάποιων καταστάσεων, αλλά και θα είσαι πιο σίγουρος. Προσπάθησε έμμεσα να «ψαρέψεις» πληροφορίες για το άτομο που σου έχει γυαλίσει.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, καθώς αυτό είναι το καλύτερο για τα οικονομικά. Μη διστάσεις να κάνεις και τα θέλω σου πιο συγκεκριμένα. Βέβαια δεν πρέπει να χάνεις την επαφή με την λογική και την πραγματικότητα. Μη γίνεσαι υπερβολικός, καθώς αυτό είναι κάτι που δεν θα σε βοηθήσει καθόλου!

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style
Λίστα 08.01.26

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες κατακτά το στέμμα της πιο σπάταλης γαλαζοαίμαστης με κάθε νέο της ρούχο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.473 ευρώ γράφει η έκθεση της UFO No More

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς
Βίντεο 08.01.26

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς

«Δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ' όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κέλλυ Κελεκίδου

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη
Νέες απειλές 08.01.26

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Ο πράκτορας, που κατονομάστηκε ως Τζόναθαν Ρος, είχε εμπλακεί σε άλλο περιστατικό με αυτοκίνητο πριν από έξι μήνες. Πρώην στελέχη της ICE λένε ότι ο θάνατος της Γκουντ «επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους»

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08.01.26

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες του TikTok θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε στιγμιότυπα αγώνων και σε βίντεο από τα παρασκήνια. Ακόμη, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και σε ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)

Βαλβέρδε και Ροντρίγκο «ζωγράφισαν» για τη Ρεάλ που νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ όπου την περίμενε ήδη η Μπαρτσελόνα.

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style
Λίστα 08.01.26

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες κατακτά το στέμμα της πιο σπάταλης γαλαζοαίμαστης με κάθε νέο της ρούχο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.473 ευρώ γράφει η έκθεση της UFO No More

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης
Κόσμος 08.01.26

H ICE στην Μινεάπολη μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και συνέλαβε καθηγητές αμέσως μετά τον φόνο της 37χρονης

Χωρίς να έχει περάσει πολύ ώρα από τον φόνο της 37χρονης που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από άνδρα της ICE, η «υπηρεσία» μπήκε σε λύκειο, έριξε δακρυγόνα και τρομοκράτησε παιδιά και εκπαιδευτικούς

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ

LIVE: Άρσεναλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λίβερπουλ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης
Κάλλιο αργά... 08.01.26

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας υπογράφει συμφωνία για αποζημίωση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πρόκειται για ένα μόνο βήμα στην αντιμετώπιση ενός ενδημικού προβλήματος δεκαετιών, που έχει αφήσει χιλιάδες θύματα σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς δικαίωση, τόσο στην Ισπανία όσο και σε άλλες καθολικές χώρες

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία
Δείτε πόσα δίνει 08.01.26

Reuters: Ο Τραμπ δίνει στους Γροιλανδούς λεφτά για να αποσχισθούν από τη Δανία

Ο Τραμπ «προσφέρει» 100.000 δολάρια στους Γροιλανδούς για να ενταχθούν στις ΗΠΑ - Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας

