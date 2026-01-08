Οικόπεδο γίνεται πλατεία στη Λυκόβρυση

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης εξασφάλισε την χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την απόκτηση του υπολοίπου ενός τρίτου του οικοδομικού τετραγώνου 90 στη Λυκόβρυση, μετά την οποία αυτό θα περιέλθει στην πλήρη κυριότητα του Δήμου, με τελικό σκοπό την δημιουργία πλατείας, πίσω ακριβώς από το Γυμνάσιο Λυκόβρυσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Στην σχετική του ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή προσθέτει ότι η χρηματοδότηση ξεπερνάει τις 300.000€.

«Κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα»

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης δηλώνει: «Η Δημοτική μας Αρχή προχωρά στην απαλλοτρίωση του οικοπέδου 90 στη Λυκόβρυση, με σκοπό τη δημιουργία νέας πλατείας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων ενισχύοντας τον δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα της περιοχής.

Με τη χρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος μας αξιοποιεί με υπευθυνότητα κάθε διαθέσιμο πόρο για την ανάπτυξη βιώσιμων, λειτουργικών και φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών. Στόχος μας είναι ένας Δήμος πιο ανθρώπινος, πιο λειτουργικός και πιο φιλικός με περισσότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου, συνάντησης και αναψυχής για όλους τους δημότες».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552855501306