Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τον καθαρισμό του Μόρνου

Ο ποταμός Μόρνος θα καθαριστεί και θα αποκατασταθούν σημεία στα οποία έχουν εντοπιστεί τεχνικές βλάβες, σύμφωνα με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την ένταξη του έργου για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Μόρνου στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ.)».

Η πράξη, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση της περιφέρειας, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι ο καθαρισμός του ποταμού Μόρνου εντός αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας με την παράλληλη αποκατάσταση υπαρχόντων τεχνικών που έχουν υποστεί βλάβες λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι:

Όπου έχουν δημιουργηθεί μαζικές τοπικές συσσωρεύσεις φερτών υλικών και έχει αναπτυχθεί έντονη βλάστηση από δέντρα (εντός της κοίτης του ποταμού), θα γίνει εκβάθυνση – διαπλάτυνση της κοίτης του ποταμού με χρήση μηχανικού εξοπλισμό.

Εντός της κοίτης του ποταμού και όπου υποδειχθεί από την υπηρεσία, θα γίνει σημειακή κοπή δέντρων.

Όπου υπάρχουν τεχνικά έργα από συρματοκιβώτια ή από σκυρόδεμα και είναι μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένα, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση τους με συρματοκιβώτια κατασκευασμένα από κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου.

«Φροντίζουμε εγκαίρως για να καθαριστεί η κοίτη του ποταμού Μόρνου τους καλοκαιρινούς μήνες του 2026, εξασφαλίζοντας από τώρα την αναγκαία χρηματοδότηση», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στις 500.000 ευρώ και εκτός από τον καθαρισμό, την εκβάθυνση και τη διαπλάτυνση της κοίτης, προβλέπεται και η αποκατάσταση τεχνικών έργων. Μετά την ένταξη του έργου, μπορούμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες δημοπράτησης για να ακολουθήσει η κατασκευή».