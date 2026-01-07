view
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Eνσωμάτωση

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφού οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις απήγαγαν τον Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στο Καράκας κατά τη διάρκεια μιας αμφιλεγόμενης επιδρομής πριν από την αυγή, τελικά μεταφέρθηκαν σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές της χώρας: το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης (MDC).

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας και η Φλόρες θα παραμείνουν σχεδόν σίγουρα στο Metropolitan Detention Center  μέχρι την ομοσπονδιακή δίκη τους για κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικά και όπλα – εισάγοντάς τους σε μια διαβόητη ομάδα που περιλαμβάνει τους Σον «Ντίντι» Κομπς, Γκισλέιν Μάξγουελ, Σαμ Μπανκμαν-Φρίντ και τον μεξικανό βαρόνο των ναρκωτικών «El Chapo».

Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στη γειτονιά Sunset Park του Μπρούκλιν, φιλοξενεί κρατούμενους με εκκρεμείς υποθέσεις στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανατολική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, καθώς και εκείνους που εκτίουν σύντομες ποινές.

Σύμφωνα με τον Guadian, τα αξιοσημείωτα ονόματα που αναφέρονται παραπάνω είναι μεταξύ των πολλών διακεκριμένων κατηγορουμένων που έχουν αναγκαστεί να κάνουν αυτή τη σωφρονιστική εγκατάσταση σπίτι τους τα τελευταία χρόνια.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, για μερικούς λαϊκός ήρωας, ο οποίος αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές και πολιτειακές κατηγορίες για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, είναι ένας ακόμα από αυτούς.

Άλλοι ευρέως γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον ράπερ Fetty Wap, τον διασυρμένο σταρ της R&B R Kelly, τον «Pharma Bro» επενδυτή Μάρτιν Σκρέ, καθώς και τον αρχηγό της σεξουαλικής αίρεση Nxivm Keith Raniere.

Ο Χουάν Ορλάντο Χερνάντζε, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που κρίθηκε ένοχος για διακίνηση κοκαΐνης το 2024, κρατήθηκε επίσης εκεί, ωστόσο έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Οι «απάνθρωπες» συνθήκες της φυλακής

Οι δικηγόροι υπεράσπισης που εκπροσωπούν τόσο διάσημους όσο και λιγότερο γνωστούς κρατούμενους έχουν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί ότι οι συνθήκες στο MDC είναι ανασφαλείς και απάνθρωπες.

Μετά τη σύλληψη του Κομπς για εμπόριο λευκής σαρκός τον Σεπτέμβριο του 2024, για παράδειγμα, οι δικηγόροι του ξεπεσμένου μεγιστάνα του χιπ-χοπ, Μαρκ Αγνίφιλo και Τένι Γκεράγκος, επικαλέστηκαν τη βία στο MDC για να ζητήσουν την αποφυλάκισή του με εγγύηση.

Οι δικηγόροι ανέφεραν σε επιστολή τους ότι ένας κρατούμενος σκοτώθηκε στο MDC το καλοκαίρι του 2024 και σημείωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις κρατούμενοι αυτοκτόνησαν εκεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Αναφέρθηκαν επίσης σε παραδείγματα από άλλες υποθέσεις που περιγράφουν «μόλυνση των τροφίμων και επικίνδυνες υγειονομικές συνθήκες», επικαλούμενοι άλλες περιπτώσεις όπου το MDC περιγράφηκε ως «βρώμικο», «πλημμυρισμένο από ναρκωτικά» και γεμάτο βία.

Ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν ακόμη αρνηθεί να στείλουν εκεί κατηγορούμενους που θεωρούν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τους άλλους.

Και η συνεργός του Έπσταϊν έχει περάσει από τα κελία του MDC

Η Μάξγουελ, η οποία το 2021 κρίθηκε ένοχη για τη συνδρομή της στον πρώην σύντροφό της Τζέφρι Έπσταϊν στη σεξουαλική κακοποίηση εφήβων κοριτσιών, πίεσε για την αποφυλάκισή της με εγγύηση κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο MDC, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες.

Είπε ότι οι φρουροί της φυλακής έριχναν φως στο κελί της κάθε 15 λεπτά για να βεβαιωθούν ότι ήταν ζωντανή.

(Ο Έπσταϊν πέθανε από αυτοκτονία στην πλέον κλειστή ομοσπονδιακή φυλακή του Μανχάταν το 2019.)

Μια διακοπή ρεύματος στο MDC το χειμώνα του 2019 άφησε τους κρατούμενους χωρίς θέρμανση για μια ολόκληρη εβδομάδα, ενώ ένας πολικός κυκλώνας έπληξε τη Νέα Υόρκη με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Οι κατηγορούμενοι συχνά ισχυρίζονταν ότι οι «σχεδόν διαρκείς περιορισμοί» δεν μπορούσαν «να εξηγηθούν πλέον από τους περιορισμούς του Covid-19», ανέφερε ο Furman στην απόφασή του.

YouTube thumbnail

Έλλειψη προσωπικού και υπερπληθυσμός

Το MDC, το οποίο φιλοξενεί 1.336 κρατούμενους σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών, έχει πληγεί από τον υπερπληθυσμό και την έλλειψη προσωπικού.

Μετά το κλείσιμο του σωφρονιστικού κέντρου Metropolitan του Μανχάταν το 2021, το MDC ήταν μεταξύ των εγκαταστάσεων που απορρόφησαν τον πληθυσμό των κρατουμένων του.

Η δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν, Κολίν ΜακΜάχον, δήλωσε μάλιστα το 2021 ότι τόσο το σωφρονιστικό κέντρο Metropolitan όσο και το κέντρο κράτησης Metropolitan «διοικούνταν από ηλίθιους», σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φρουρούν έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δίπλα στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν (MDC Brooklyn), μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Προέδρου Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 3 Ιανουαρίου 2026.

Στις εγκαταστάσεις, οι αξιωματούχοι αμέλησαν να «κάνουν οτιδήποτε ουσιαστικό» για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες.

Οι φύλακες σε αυτές τις φυλακές, είπε η McMahon, «αλλάζουν συνεχώς, χωρίς να μένουν ποτέ για περισσότερο από μερικούς μήνες ή ακόμα και ένα χρόνο».

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών (BOP) ωστόσο ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες στο MDC έχουν βελτιωθεί.

«Από τον Ιανουάριο του 2024, έχει σημειωθεί σημαντική μείωση της βίας, των περιορισμών στον προγραμματισμένο χρόνο που οι κρατούμενοι μπορούν να βγαίνουν από τα κελιά τους και των προσπαθειών εισαγωγής λαθραίων αντικειμένων στο MDC Brooklyn», ανέφεραν αξιωματούχοι του BOP σε πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο.

«Εν ολίγοις, το MDC Brooklyn είναι ασφαλές για τους κρατούμενους και το προσωπικό», ισχυρίστηκαν επίσης. Το προσωπικό του MDC έχει βελτιωθεί, με το 87% των θέσεων να έχουν καλυφθεί και μείωση του αριθμού των κρατουμένων από τον Ιανουάριο του 2024, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης, Μπρούκλιν. Κοιτάζοντας δυτικά κατά μήκος της 29ης Οδού και προς την 3η Λεωφόρο σε ένα ηλιόλουστο ανοιξιάτικο απόγευμα.

Ο Μαδούρο από πρόεδρος σε κατάδικο

Ο Μαδούρο και ο Φλόρες εμφανίστηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν τη Δευτέρα μετά τη μεταφορά τους στο MDC ενώ αμφότεροι δήλωσαν αθώοι.

Ο Μαδούρο  μάλιστα εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».

Ωστόσο, η παρουσία του Μαδούρο και της Φλόρες στο δικαστήριο ανέδειξε με σαφήνεια ότι δεν ήταν πλέον ηγέτες που απολάμβαναν την εξουσία που συνοδεύει την ηγεσία– τώρα ήταν ατημέλητοι κρατούμενοι που περίμεναν τη δίκη τους.

Ο Μαδούρο φορούσε τη μονότονη στολή της φυλακής – χακί παντελόνι με μπλε και πορτοκαλί πουκάμισο – ενώ η Φλόρες φορούσε παρόμοια χρώματα.

Η Φλόρες είχε επιδέσμους στο πρόσωπό της, οι οποίοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ήταν τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψη.

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα
Στα δύο η χώρα 07.01.26 Upd: 21:17

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα

Ο «κύβος ερρίφθη», αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Κλείνει ο Μπράλος και τα Μάλγαρα. Σε 48ωρο αποκλεισμό η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Έρχεται κακοκαιρία 07.01.26

«Έρχεται βαθύς χειμώνας και χιόνια ως τη θάλασσα» – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατροπές, με χαλάζι, χιόνια και τσουχτερό κρύο, αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σύνταξη
Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Marinera 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύνταξη
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Σήμερα τα Φώτα» 06.01.26

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Προηγήθηκε η λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Σύνταξη
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Πνίγεται στο χιόνι 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 05.01.26 Upd: 11:19

Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια - Διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έγιναν παρεμβάσεις στη συγκοινωνία των αεροσκαφών και πού οφείλονται οι παρεμβολές στο FIR Αθηνών

Σύνταξη
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!
Βόλεϊ 07.01.26

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!

Σπουδαίος Ολυμπιακός, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ κόντρα στην Άπελντοορν στην Ολλανδία κι εξασφάλισε «ξεκούραστα» την πρόκρισή του στη φάση των «16» του CEV Cup. Νίκη γοήτρου με 3-2 οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Πάρμα – Ίντερ

LIVE: Πάρμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Ίντερ για τη 19η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Τσέλσι για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τότεναμ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ
On Field 07.01.26

«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η διοίκηση της Τσέλσι θέλει να κάνει μεγάλο «δώρο» στον Λίαμ Ροσένιορ αλλά οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμιά πρόταση των «μπλε» για τον άσο της «βασίλισσας»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

