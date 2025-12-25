magazin
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Ο Sean «Diddy» Combs επιχειρεί νέο νομικό ελιγμό, ζητώντας από ομοσπονδιακό εφετείο όχι μόνο την αποφυλάκισή του, αλλά και την πλήρη ανατροπή της καταδίκης του για δύο αδικήματα που συνδέονται με την πορνεία.

Σύμφωνα με το BBC, σε αίτημα για ταχεία εκδίκαση της έφεσης, η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι η ποινή των 50 μηνών φυλάκισης επιβλήθηκε κατά παράβαση των κατευθυντήριων γραμμών και ότι η συμπεριφορά για την οποία κρίθηκε ένοχος δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. Η συνήγορός του, Αλεξάντρα Σαπίρο, κάνει λόγο για «παράνομη και αντισυνταγματική» ποινή, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «διαστροφή της δικαιοσύνης». Εναλλακτικά, ζητά την επανεπιμέτρηση της ποινής, εφόσον το δικαστήριο δεν ακυρώσει συνολικά την καταδίκη.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια της νομικής του ομάδας να μειώσει την ποινή ή να ακυρώσει το αποτέλεσμα της δίκης. Η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, που είχε χειριστεί την υπόθεση, αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα προς το Δεύτερο Εφετείο.

YouTube thumbnail

Oι κατηγορίες εναντίον του

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν κατηγορήσει τον Diddy ότι αξιοποίησε τον πλούτο, την επιρροή και την απειλή βίας για να εξαναγκάσει γυναίκες σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις. Κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης την άνοιξη, κατέθεσαν δύο πρώην σύντροφοί του — η Κάσι Βεντούρα και μια γυναίκα που εμφανίστηκε ως «Jane Doe» — περιγράφοντας κακοποιητική συμπεριφορά και εξαναγκασμό σε συμμετοχή σε λεγόμενα «freak-offs» με άνδρες συνοδούς.

Το σώμα των ενόρκων απάλλαξε τον Diddy από τις βαρύτερες κατηγορίες, όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και η σωματεμπορία, ωστόσο τον έκρινε ένοχο για δύο περιπτώσεις μεταφοράς προσώπων με σκοπό την πορνεία.

YouTube thumbnail

«Ένα ιστορικό καλών πράξεων δεν μπορεί να σβήσει ένα ποινικό μητρώο»

Μετά την καταδίκη του, τον Σεπτέμβριο, ο Diddy είχε ζητήσει από τον δικαστή Άρουν Σουμπραμανιάν αθώωση ή νέα δίκη, επικαλούμενος εσφαλμένη εφαρμογή του αντικατασταλτικού νόμου περί πορνείας, γνωστού ως Νόμος Μαν. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Ενόψει της επιμέτρησης της ποινής, οι συνήγοροί του είχαν ζητήσει μια ποινή που ουσιαστικά θα ισοδυναμούσε με τον χρόνο που είχε ήδη εκτίσει, ανοίγοντας τον δρόμο για άμεση αποφυλάκιση. Οι εισαγγελείς, αντίθετα, είχαν προτείνει κάθειρξη τουλάχιστον 11 ετών. Τελικά, ο δικαστής επέβαλε ποινή άνω των τεσσάρων ετών, επισημαίνοντας ότι, παρά τη φιλανθρωπική και επαγγελματική του πορεία, «ένα ιστορικό καλών πράξεων δεν μπορεί να σβήσει ένα ποινικό μητρώο».

Στο νέο δικόγραφο της έφεσης υποστηρίζεται ότι το δικαστήριο αγνόησε τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές και έλαβε υπόψη συμπεριφορές για τις οποίες ο Diddy είχε αθωωθεί. Οι δικηγόροι του κατηγορούν τον δικαστή ότι «ενήργησε σαν δέκατος τρίτος ένορκος», χαρακτηρίζοντας την ποινή «δρακόντεια».

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ο Diddy είχε απευθυνθεί στο δικαστήριο ζητώντας συγγνώμη από τις δύο γυναίκες που κατέθεσαν εναντίον του. «Οι πράξεις μου ήταν αηδιαστικές, ντροπιαστικές και άρρωστες», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι «χάθηκε στην υπερβολή και στον εγωισμό του».

Παράλληλα, ο Diddy βρίσκεται αντιμέτωπος με δεκάδες αστικές αγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονται κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση. Πολλές αγωγές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησε τη φήμη και τη δύναμή του για να εκφοβίσει ή να φιμώσει καταγγέλλοντες, ενώ ορισμένες κάνουν λόγο για ναρκωτικά που φέρεται να δίνονταν σε πάρτι πριν από τις καταγγελλόμενες επιθέσεις.

Εκπρόσωποι του Diddy επιμένουν ότι «ουδέποτε κακοποίησε ή διακίνησε σεξουαλικά οποιονδήποτε — άνδρα ή γυναίκα, ενήλικο ή ανήλικο».

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
