Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Sean Combs: The Reckoning» φέρνει στο φως δεκάδες σκοτεινές πτυχές της ζωής και της καριέρας του άλλοτε πανίσχυρου μουσικού παραγωγού. Ωστόσο, μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές προέρχεται από τη Aubrey O’Day, πρώην μέλος των Danity Kane, η οποία εμφανίζεται να παλεύει δημόσια με μια ερώτηση που ακόμη και η ίδια φοβάται να απαντήσει: «Μήπως με βίασαν;».

Στη σειρά, η O’Day περιγράφει ότι είχε λάβει σεξουαλικά μηνύματα από τον Diddy σε μια περίοδο όπου η επαγγελματική τους σχέση είχε ήδη διαρραγεί. Διαβάζει μάλιστα ένα email του 2008, στο οποίο ο Combs της γράφει: «Δεν θέλω απλώς να σε… χρησιμοποιήσω. Θέλω να σε αλλάξω», καταλήγοντας ότι θα συνεχίσει να αυνανίζεται βλέποντας πορνό και σκεπτόμενος εκείνη.

«Μήπως με βίασαν;»

«Φαινόταν εξαιρετικά μεθυσμένη»

Η πιο δραματική στιγμή, όμως, έρχεται όταν η O’Day διαβάζει μια ένορκη κατάθεση που περιλαμβάνεται σε μία από τις δεκάδες αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν κατατεθεί κατά του Combs.

Η μάρτυρας υποστηρίζει ότι το 2005 άνοιξε κατά λάθος μια πόρτα, αναζητώντας την τουαλέτα, και βρέθηκε μπροστά στον Diddy και έναν ακόμη άνδρα που είχαν σεξουαλική επαφή με την O’Day, η οποία ήταν «ξαπλωμένη σε δερμάτινο καναπέ και φαινόταν εξαιρετικά μεθυσμένη». Δηλώνει μάλιστα «100% βέβαιη» ότι επρόκειτο για εκείνη.

Η O’Day ξεκαθαρίζει πως δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό και ότι αναζήτησε προσωπικά τη μάρτυρα για να την ρωτήσει αν μπορεί να κάνει λάθος — όμως εκείνη επέμεινε πως είναι απολύτως βέβαιη.

Η τραγουδίστρια εξηγεί ότι για μήνες δεν είχε μιλήσει δημόσια, φοβούμενη ότι η προσωπική της αδυναμία να θυμηθεί το περιστατικό ίσως χρησιμοποιούνταν για να αποδυναμωθούν οι υπόλοιπες ενάγουσες. «Το βάρος που κουβαλούσα ήταν τεράστιο» λέει. «Αν εκθέσω μία γυναίκα, δίνω στον Diddy και στη νομική του ομάδα το περιθώριο να υπονομεύσουν όλες τις υπόλοιπες».

«Γκρίζο πεδίο»

Η σκηνοθέτις της σειράς, Alexandria Stapleton, τονίζει ότι η ιστορία της O’Day αποτυπώνει το «γκρίζο πεδίο» της υπόθεσης Combs. «Οι εμπειρίες της είναι περίπλοκες, χωρίς εύκολες απαντήσεις», σημειώνει. «Το ερώτημα της O’Day δεν είναι αν κάτι συνέβη ή όχι, αλλά πώς παρουσιάζεις στον κόσμο μια αλήθεια που εσύ η ίδια δεν μπορείς να θυμηθείς πλήρως».

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να χαρτογραφήσει την πορεία του άλλοτε «βασιλιά της hip-hop», ο οποίος από δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας βρέθηκε να αντιμετωπίζει πάνω από 60 αστικές αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση.

Παρότι ο Combs αθωώθηκε από τις πιο βαριές κατηγορίες —όπως συνωμοσία για εκβιασμό και sex trafficking με χρήση εξαναγκασμού— καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες σχετικές με μεταφορά προσώπων με σκοπό πορνεία και εκτίει ποινή 50 μηνών, με ημερομηνία αποφυλάκισης τον Μάιο του 2028.

Έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία στις αστικές υποθέσεις.

Ο εκπρόσωπός του, Juda Engelmayer, χαρακτήρισε τη σειρά «ντροπιαστικό χτύπημα», εστιάζοντας ιδιαίτερα στη συμμετοχή του Curtis «50 Cent» Jackson στην παραγωγή — ενός καλλιτέχνη με μακρά κόντρα με τον Combs.

Η Netflix απάντησε μετωπικά: «Οι ισχυρισμοί εναντίον της σειράς είναι ψευδείς. Δεν πρόκειται για χτύπημα ή πράξη εκδίκησης».

*Με πληροφορίεα από: Business Insider