Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η μητέρα του Sean Combs, Janice Combs, τοποθετήθηκε σχετικά με τα αποκρουστικά γεγονότα που αποτυπώνονται στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Diddy: The Reckoning», την οποία υπογράφει ως παραγωγός ο ορκισμένος εχθρός του Diddy, 50 Cent.

Σε δήλωση προς το Deadline που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η Janice είπε ότι η σειρά, η οποία κυκλοφόρησε στο streaming service στις 2 Δεκεμβρίου, περιέχει «ψέματα» και «ανακρίβειες» σχετικά με τη ζωή του Sean.

«Η δήλωση μου αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με τις ψευδείς πληροφορίες που παρουσιάζονται στην σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, Sean Combs: The Reckoning», έγραψε.

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την ανατροφή και την οικογένεια του γιου μου Sean αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν περαιτέρω τη φήμη μας».

«Παραπλάνηση»

Η Janice Combs αναφέρθηκε και σε μια συνέντευξη από το πρώτο επεισόδιο της σειράς, η οποία εξετάζει ένα περιστατικό του 1991, κατά το οποίο εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ που διαφήμιζε ο Sean στο City College της Νέας Υόρκης.

View this post on Instagram

A post shared by Netflix US (@netflix)

Στο απόσπασμα, ο πρώην συνάδελφος του Sean, Kirk Burrowes, ισχυρίστηκε ότι είδε τον τραγουδιστή να χτυπάει τνη Janice εκείνη την ημέρα — κάτι που η ίδια αρνείται.

«Οι ισχυρισμοί του Kirk Burrows ότι ο γιος μου με χτύπησε ενώ συζητούσαμε μετά τα τραγικά γεγονότα στο City College στις 28 Δεκεμβρίου 1991 είναι ανακριβείς και προφανώς ψευδείς», δήλωσε η Janice. «Ήταν μια πολύ θλιβερή μέρα για όλους μας… Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αυτή την τραγωδία, λέγοντας ψέματα στο βωμό της προηγούμενης αποτυχημένης και τρέχουσας προσπάθειάς του να αποκτήσει αυτό που δεν ήταν ποτέ δικό του — την Bad Boy Records — είναι λάθος, εξωφρενικό και προσβλητικό».

«Ζητώ να ανακληθούν δημοσίως οι ψευδείς και παραπλανητικές αναφορές», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω επεισοδίου, o Burrowes λέει: «Είδα την Janice να ρωτάει τον Sean [για το μέλλον του] στη μουσική βιομηχανία. Μόλις είχε τελείωσει το σχολείο και συνέβη εκείνη η τρομερή τραγωδία. Η μητέρα του τον ρώτησε: ‘Πήρες τη σωστή απόφαση;’ Και τον είδα να την αποκαλεί σκύλα και την χαστούκισε».

Στη σειρά ντοκιμαντέρ, αναφέρεται ότι ο Sean Combs δεν απάντησε στο αίτημα των δημιουργών της ταινίας να σχολιάσει την κατηγορία ότι επιτέθηκε στη μητέρα του.

Επίθεση στην σειρά και τον 50 Cent

Η σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται μετά την καταδίκη του μεγιστάνα για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, για τις οποίες εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 50 μηνών.

Μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία της σειράς ντοκιμαντέρ, ο εκπρόσωπος του Sean, Juda Engelmayer, χαρακτήρισε το έργο «χτύπημα» σε μια δήλωση που δημοσίευσε το περιοδικό People, ισχυριζόμενος ότι «το Netflix βασίστηκε σε κλεμμένο υλικό που είχε λάβει έγκριση για κυκλοφορία».

«Όπως γνωρίζει και ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, ο κύριος Combs συλλέγει υλικό από τα 19 του χρόνια για να διηγηθεί τη δική του ιστορία, με τον δικό του τρόπο. Είναι άδικο και παράνομο να το οικειοποιείται το Netflix», υποστήριξε.

«Το γεγονός ότι το Netflix αφήνει κάποιον που του επιτίθεται δημόσια για δεκαετίες να αφηγηθεί την ιστορία του, μοιάζει με μια περιττή και βαθιά προσωπική προσβολή», πρόσθεσε ο Engelmayer, αναφερόμενος στον 50 Cent.

*Mε πληροφορίες από: People

