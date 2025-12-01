Ξεκινάνε οι προδικαστικές ακροάσεις για τον Λουίτζι Μαντζιόνε

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός στελέχους της UnitedHealthcare έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν, θα εμφανιστεί στο κρατικό δικαστήριο τη Δευτέρα για μια σειρά ακροαματικών διαδικασιών υψηλού κινδύνου σχετικά με βασικά αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη του για φόνο.

Ο 27χρονος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2024 και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, σε ένα πεζοδρόμιο στο κέντρο του Μανχάταν. Δημόσιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία. Ο Μαντζιόνε έγινε λαϊκός ήρωας για ορισμένους Αμερικανούς που καταδικάζουν τα υψηλά έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.

Έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία και άλλες κατηγορίες και αναμένεται να δικαστεί το επόμενο έτος. Έχει επίσης δηλώσει αθώος σε μια ξεχωριστή ομοσπονδιακή υπόθεση, στην οποία οι εισαγγελείς σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή.

Ξεκινούν οι ακροάσεις στην υπόθεση του Μαντζιόνε

Οι ακροάσεις ενώπιον του δικαστή Γκρέγκορι Κάρο ενδέχεται να διαρκέσουν όλη την εβδομάδα και να περιλαμβάνουν καταθέσεις μαρτύρων που εμπλέκονται στη σύλληψή του στην Πενσυλβάνια, όπου, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, υποβλήθηκε σε παράνομη έρευνα και ανάκριση.

Οι δικηγόροι της υπεράσπισης επιδιώκουν να εμποδίσουν τους εισαγγελείς να παρουσιάσουν τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε, συμπεριλαμβανομένου ενός τρισδιάστατου εκτυπωμένου όπλου, ενός σιγαστήρα, ηλεκτρονικών συσκευών και ημερολογιακών σημειώσεων που φαίνεται να τον εμπλέκουν στη δολοφονία, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Οι δικηγόροι του επιδιώκουν επίσης να αποκρύψουν τις καταθέσεις που έδωσε στην αστυνομία κατά τη σύλληψή του, υποστηρίζοντας ότι ο Μαντζιόνε δεν ενημερώθηκε δεόντως για τα νομικά του δικαιώματα.

Οι εισαγγελείς του γραφείου του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ αντιτάχθηκαν στα αιτήματα του Μαντζιόνε να αποκρύψει τα αποδεικτικά στοιχεία και απέρριψαν τους ισχυρισμούς του ότι υποβλήθηκε σε παράνομη έρευνα και ανάκριση.

Ο Μαντζιόνε ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη αν κριθεί ένοχος για φόνο β’ βαθμού, ο οποίος ορίζεται ως εκ προθέσεως δολοφονία. Αντιμετωπίζει επίσης επτά κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλου και μία κατηγορία για κατοχή πλαστής ταυτότητας.

Ο Κάρο απέρριψε δύο κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Μαντζιόνε τον Σεπτέμβριο, κρίνοντας ότι οι εισαγγελείς δεν είχαν παρουσιάσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατηγορούμενος είχε την πρόθεση να εκφοβίσει τους υπαλλήλους της ασφάλισης υγείας ή να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική.

Δεν έχουν ακόμη οριστεί οι ημερομηνίες των δικών, ούτε για την υπόθεση σε επίπεδο πολιτείας ούτε για την υπόθεση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Μαντζιόνε κρατείται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν από τη σύλληψή του.