Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Spotlight

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε την κατηγορία για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον. Το πολιτειακό δικαστήριο (εκκρεμεί το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο) ωστόσο του αποδίδει τις κατηγορίες που σχετίζονται με ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το έγκλημα δεν εντάσσεται στην τρομοκρατία – παρότι υποκινήθηκε από ιδεολογία

Το γεγονός όμως ότι απερρίφθη η κατηγορία για δολοφονία στο πλαίσιο τρομοκρατίας απομακρύνει την ποινή του θανάτου. Η ανθρωποκτονία από πρόθεση επιφέρει σε πολιτειακό επίπεδο ποινές κάθειρξης από 15 χρόνια έως ισόβια, με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους μετά από 25 χρόνια. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει έρθει στο ακροατήριο η δίωξη από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, γεγονός που σύμφωνα με τους συνηγόρους του τον θέτει σε κίνδυνο. Επίσης, φοβούνται ότι θα είναι δύσκολο για τους ίδιους να τον υπερασπιστούν σε δύο διαφορετικές δίκες.

Ο ίδιος ο Μαντζιόνε, που κατηγορείται ότι σκότωσε τον Τόμσον στις 4 Δεκεμβρίου 2024, δήλωσε και πάλι αθώος για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Οι προδικαστικές ακροάσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί. Θα πραγματοποιηθούν πριν από την 1η Δεκεμβρίου, όταν ο Λουίτζι Μαντζιόνε εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Τι λέει η απόφαση

Σε απόφασή του, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δολοφονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Ωστόσο, η νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν μπορεί να την εντάξει στα εγκλήματα τρομοκρατίας, μόνο και μόνο επειδή υποκινήθηκε από ιδεολογία.

«Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος εξέφραζε σαφώς εχθρότητα προς την UHC και τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο στόχος του ήταν να “εκφοβίσει και να εξαναγκάσει τον άμαχο πληθυσμό». Και, πράγματι, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για έναν τέτοιο στόχο», έγραψε ο δικαστής Κάρο.

Μετά την ακρόαση, οι εισαγγελείς που είχαν συντάξει το αρχικό κατηγορητήριο εξέδωσαν δήλωση. Σε αυτήν ανέφεραν ότι σέβονται την απόφαση του δικαστηρίου «και θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες εννέα κατηγορίες».

Συγκέντρωση υποστηρικτών του Λουίτζι Μαντζιόνε έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης. REUTERS/Shannon Stapleton

Συγκέντρωση υποστηρικτών

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε εμφανίστηκε πρώτη φορά στο πολιτειακό δικαστήριο, φορώντας ρούχα της φυλακής. Κατηγορείται ότι είναι ο μασκοφόρος ένοπλος που πυροβόλησε τον Μπράιαν Τόμσον, στις 4 Δεκεμβρίου 2024, την ώρα που έφτανε σε συνέδριο επενδυτών στο ξενοδοχείο New York Hilton Midtown.

Στις σφαίρες που χρησιμοποίησε ο δράστης είχε χαράξει τις λέξεις «καθυστέρηση», «άρνηση» και «κατάθεση», οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσουν αποζημιώσεις.

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη πέντε ημέρες αργότερα, αφού εθεάθη να τρώει πρωινό σε ένα McDonald’s στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια, περίπου 370 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης.

Από τη συγκέντρωση υπέρ του Λουίτζι Μαντζιόνε με επίκληση στο ιταλικό Σύνταγμα: «Η Ιατρική Περίθαλψη είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα». REUTERS/Shannon Stapleton

Ο 27χρονος απόφοιτος έχει κερδίσει τη συμπάθεια πλήθους ανθρώπων, καθώς φέρεται ότι εξέφρασε την απογοήτευση πολλών Αμερικανών με τον κλάδο της ασφάλισης υγείας.

Στην ακροαματική διαδικασία υπήρχαν εντός του δικαστηρίου πολλοί οπαδοί του, αλλά και περισσότεροι έξω από το δικαστήριο.

