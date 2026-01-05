Δύο νέα έργα αφαλάτωσης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα

Δύο κρίσιμες παρεμβάσεις, που ενισχύουν τον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και την ενδυνάμωση των υποδομών ύδρευσης, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα. Τα έργα αφαλάτωσης εντάχθηκαν στο «ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021–2025», με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της περιφέρειας.

Ειδικότερα, στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, εντάχθηκε η πράξη που αφορά την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, δυναμικότητας 1.000 m³ ημερησίως. Η μονάδα, τεχνολογίας αντίστροφης όσμωσης και εγκατεστημένη σε containers, θα χωροθετηθεί στη θέση «Άγιος Μύρων», πλησίον υφιστάμενης γεώτρησης, και θα συνοδεύεται από δεξαμενές αποθήκευσης. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 694.400 ευρώ.

Παράλληλα, στην Ερμιονίδα, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού στο Πόρτο Χέλι, επίσης δυναμικότητας 1.000 m³ ημερησίως, με προϋπολογισμό 806.000 ευρώ. Το έργο, που υλοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, περιλαμβάνει σύγχρονη μονάδα αντίστροφης όσμωσης, τις απαραίτητες συνοδές υποδομές, καθώς και αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 100 kWp, ενισχύοντας τη λειτουργική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εγκατάστασης.

Οι δύο αυτές εντάξεις προστίθενται σε μια συνεκτική αλυσίδα έργων ύδρευσης και αφαλάτωσης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία και τους Δήμους.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται:

η πρώτη μονάδα αφαλάτωσης στη θέση «Μέσα Ντολός» στη Δυτική Μάνη (496.000 €),

η μονάδα αφαλάτωσης στον Δήμο Βέλου–Βόχας (1.550.000 €),

καθώς και η μονάδα αφαλάτωσης στην Κοινότητα Μονεμβασίας (223.200 €).

Επαρκές και βιώσιμο νερό

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός: «Οι εντάξεις έργων αφαλάτωσης σε Δυτική Μάνη και Ερμιονίδα αποτελούν μέρος ενός συνολικού, πολυεπίπεδου σχεδιασμού για το νερό στην Πελοπόννησο. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δίνουν απαντήσεις σε χρόνια προβλήματα επάρκειας και ποιότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες εποχικές πιέσεις και τουριστική ανάπτυξη».

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Πελοποννήσου