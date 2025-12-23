Πάτμος: Χρηματοδότηση για νέα αφαλάτωση στο νησί
Χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για έργο αφαλάτωσης στον Κάμπο Πάτμου, δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ημερησίως .
Ο Δήμος Πάτμου ανακοινώνει την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου προμήθειας και εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ημερησίως, για την περιοχή Κάμπος Πάτμου, με χρηματοδότηση ύψους 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021–2025.
«Η έγκριση και η χρηματοδότηση αποτελούν έναν ουσιαστικό Χριστουγεννιάτικο μποναμά για την Πάτμο, καθώς πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της λειψυδρίας στην περιοχή του Κάμπου.
Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικής, τεκμηριωμένης και επίμονης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής, η οποία ξεκίνησε με τη συνάντηση και την κατάθεση αιτήματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δουλέψαμε σκληρά για να καταθέσουμε μια ώριμη και πλήρη πρόταση, η οποία εγκρίθηκε και πλέον η χρηματοδότηση είναι γεγονός» προσθέτει στην σχετική του ανάρτηση ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης .
Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δημάρχου περιλαμβάνει:
- Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης εντός containers
- Υποδομές υδροληψίας θαλασσινού νερού και διάθεσης άλμης,
- Δεξαμενές αποθήκευσης,
- Αντλιοστάσιο διανομής νερού,
Όπως αναφέρεται, με την υλοποίησή του, διασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού για τις ανάγκες της περιοχής Κάμπος Πάτμου, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης.
