Σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού αλλά και στο δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζει η Πάτμος.

Ο βιολογικός καθαρισμός υπολειτουργούσε τις τελευταίες ημέρες ενώ κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την έντονη δυσοσμία και υπήρξε ανησυχία ότι τα λύματα καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα.

Το πρόβλημα τελικά εντοπίστηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό, μήκους 100 μέτρων, που καταλήγει στην ΒΔ πλευρά της Πάτμου, στην παραλία Χοχλακάς.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, έχει αναλάβει την επιδιόρθωσή του μετά τον έλεγχο που έγινε τις τελευταίες ημέρες και κλιμάκιο δυτών θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί σωστά

Ο αντιδήμαρχος Πάτμου, Θωμάς Υψηλάντης είπε στην ΕΡΤ, πως «και την στιγμή που είχαμε το πρόβλημα δυσλειτουργίας του βιολογικού, τα λύματα δεν δημιούργησαν πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Πρόκειται για ένα έργο αρκετά παλαιό που πρέπει να συντηρείται συνεχώς».

Ο κ. Υψηλάντης αναγνώρισε πως το έργο αυτό, πριν πραγματοποιηθεί, δεν έχει μελετηθεί όπως έπρεπε. «Ναι μεν», είπε ο κ. Υψηλάντης, «τα βυτιοφόρα άδειαζαν το περιεχόμενο τους στον βιολογικό αυτό όμως ουδέποτε κατέληγαν, έτσι όπως ήταν στη θάλασσα».

Ο βιολογικός καθαρισμός, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί στο επίπεδο που θα έπρεπε και οι προσπάθειες συνεχίζονται με την μεταφορά λυματολάσπης από έξω για την εύρυθμη κίνησή του.

Υπενθυμίζουμε ότι ανησυχία προκάλεσαν επίσης στους κατοίκους του νησιού οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με το νερό από βρύσες σπιτιών να είναι καφέ.

Ο δήμαρχος του νησιού, Ν. Τσαμπαλάκης, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το πρόβλημα με τα λύματα και ότι τα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης δεν συνδέονται.

Μιλώντας την ΕΡΤ ο κ. Τσαμπαλάκης είπε πως εντός ημερών ολοκληρώνεται η συνεργασία του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ, ώστε να εξεταστούν όλες οι παράμετροι που θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού που κάνουν χρήση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.

«Το βασικό πρόβλημα έγκειται στις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις, για την αντικατάσταση των οποίων, έχουν εξοικονομηθεί οι απαραίτητες πιστώσεις», πρόσθεσε.