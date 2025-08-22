newspaper
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος
Ελλάδα 22 Αυγούστου 2025 | 22:04

Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος

Κίνδυνος μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής και και έντονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού στην Πάτμο λόγω της μη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού - Τι συμβαίνει με την ύδρευση

Σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργεία του βιολογικού καθαρισμού αντιμετωπίζει το νησί της Πάτμου.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ανεπεξέργαστη απόρριψη λυμάτων απευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλώντας μόλυνση ενώ έντονο είναι και το πρόβλημα της δυσοσμίας σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου (Πατμιακά Χρονικά, Δευτέρα 18 Αυγούστου), η δυσλειτουργία δεν αφορά μόνο τον υποθαλάσσιο αγωγό, αλλά κυρίως το ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας, το οποίο φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.

Καταγγελίες

Καταγγελίες από κατοίκους του νησιού αναφέρουν πως τη νύχτα βυτιοφόρα με βοθρολύματα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στις δεξαμενές του Βιολογικού, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν.

Καθώς παραμένουν εκεί όλη τη νύχτα, η δυσοσμία εξαπλώνεται, ενώ το πρωί οι κρουνοί ανοίγουν και τα απόβλητα διοχετεύονται κατευθείαν στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν και οι εικόνες με το καφέ νερό που τρέχει από βρύσες σε σπίτια στην Πάτμο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ο δήμαρχος του νησιού επισημαίνει ότι αυτό οφείλεται στο παλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης μεταξύ Σκάλας και Χώρας και ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Όπως επισημαίνουν κάτοικοι του νησιού στο in το πρόβλημα με το νερό στην Πάτμο είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Ως πόσιμο νερό χρησιμοποιούν μόνο εμφιαλωμένο ενώ σχεδόν όλα τα σπίτια χρησιμοποιούν δεξαμενές που αν δεν καθαριστούν τότε βγαίνει νερό με λάσπη και άλλες ακαθαρσίες από τις βρύσες λόγω και του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης.

googlenews

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε (ελαφρώς) τις απώλειες της εβδομάδας η αγορά

Stream newspaper
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Την σκότωσε για το κινητό – Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον»
Γυναικοκτονία στον Βόλο 22.08.25

«Την σκότωσε για το κινητό - Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον» - Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα οικονομικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και η εμμονή του δράστη με τη γυναίκα του - Ποια ήταν η αφορμή για την άγρια δολοφονία της 36χρονης - Τι κατέθεσαν τα παιδιά στην Αστυνομία

Σύνταξη
Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans
Ελλάδα 22.08.25

Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η  συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ, 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
«Επικίνδυνη ζώνη» 22.08.25

Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου μετά από μεγάλη κατολίσθηση (εικόνες)

Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Ελλάδα-ΗΠΑ 22.08.25

Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο

Η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε ιδιωτική βίλα στην Λίνδο της Ρόδου - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ιταλία με αφρομή την τουριστική κρίση στη χώρα.

Σύνταξη
Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες
Ελλάδα 22.08.25

Νέα αστυνομική επιχείρηση για την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική – Πάνω 1.000 συλλήψεις τους τελευταίους μήνες

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος επιχειρούν στην περιοχή σε σχεδόν καθημερινή βάση οι εξειδικευμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύνταξη
Φωτιά τώρα στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Ήχησε το 112
Ελλάδα 22.08.25

Πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Ήχησε το 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρύα Βρύση της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν o 40χρονος δράστης – Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο
Βόλος 22.08.25

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του - Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο τον Ιούνιο

Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας στον Βόλο - Με ένα εργαλείο από την ψησταριά σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα
Λαμβάνονται μέτρα 22.08.25

Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή με πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι και ένας που άφησε τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει... μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα – Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
Ανησυχία 22.08.25

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου

Οι γιατροί στην Τζιά έχουν ενημερώσει την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ - Οι ιογενείς λοιμώξεις κολλάνε πολύ εύκολα και απαιτείται προσοχή, τονίζει η Ματίνα Παγώνη

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket
Μπάσκετ 22.08.25

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε μετά τη νίκη της Εθνικής μας επί της Ιταλίας με 76-74, για το τουρνουά «Ακρόπολις» και γνωστοποίησε οτι η 12άδα που αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ θα ανακοινωθεί την Κυριακή.

Σύνταξη
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ
Κόσμος 22.08.25

Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε για άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, βρήκαν αντίσταση στα υπουργικά συμβούλια

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 74-76: Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)
Μπάσκετ 22.08.25

Νίκη με ανατροπή για την Εθνική, χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου! (vid)

Η Ελλάδα έβγαλε φοβερή ενέργεια στο δεύτερο και παρότι στην ανάπαυλα έχανε με 40-30, επικράτησε τελικά της αντιπάλου της, στην πρεμιέρα του Eurobasket Ιταλίας, με 74-76 στο ενθουσιώδες ΟΑΚΑ!

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Την σκότωσε για το κινητό – Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον»
Γυναικοκτονία στον Βόλο 22.08.25

«Την σκότωσε για το κινητό - Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον» - Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα οικονομικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και η εμμονή του δράστη με τη γυναίκα του - Ποια ήταν η αφορμή για την άγρια δολοφονία της 36χρονης - Τι κατέθεσαν τα παιδιά στην Αστυνομία

Σύνταξη
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ – Ακούστηκαν εκρήξεις [βίντεο]
Δείτε βίντεο 22.08.25

Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Ακούστηκαν εκρήξεις

Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτι στην περιοχή Ginaton, ενώ σειρήνες ηχούσαν σε όλο το Ισραήλ - Οι IDF δήλωσαν ότι το συμβάν βρίσκεται υπό εξέταση και ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans
Ελλάδα 22.08.25

Αναψυκτικά ηλικίας… 40 ετών και εύφλεκτα υλικά σε δυσπρόσιτες παραλίες της Χαλκιδικής συνέλεξαν οι Cleaningans

Οι Cleaningans υπογραμμίζουν πως «η  συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και το ελεύθερο κάμπινγκ. Μια δραστηριότητα που για τους λάτρεις της φύσης αποτελεί εμπειρία ζωής, αλλά που δυστυχώς οι ίδιες αυτές εικόνες της ανευθυνότητας, που στέκουν ακόμη εδώ, 40 χρόνια μετά, είναι και ο λόγος που πλέον δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη»

Σύνταξη
Χαστούκι Ντράγκι: Η ψευδαίσθηση της ΕΕ ως ισχυρής οικονομίας και παγκόσμιας δύναμης διαλύθηκε
Κόλαφος 22.08.25

Χαστούκι Ντράγκι: Η ψευδαίσθηση της ΕΕ ως ισχυρής οικονομίας και παγκόσμιας δύναμης διαλύθηκε

«Το μόνο που μπορεί να προκαλέσει η καταστροφή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για χάρη της επιστροφής στην εθνική κυριαρχία, είναι η περαιτέρω έκθεσή μας στη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», είπε ο Ντράγκι

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
Κόσμος 22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Sky News: Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας
Sky News 22.08.25

Ο ύποπτος για τις επιθέσεις στον Nord Stream «υπηρέτησε στον στρατό της Ουκρανίας»

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων στους αγωγούς Nord Stream είχε υπηρετήσει στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και στις ειδικές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με το Sky News.

Σύνταξη
Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν
Άγγελος θανάτου 22.08.25

Η ψυχή που φεύγει και η σεξουαλική ικανοποίηση: Έναν αιώνα μετά κανείς δεν γνωρίζει πόσους δολοφόνησε η Τζέιν Τόπαν

Καταδικάστηκε για 12 φόνους. Εκείνη υποστήριζε ότι δολοφόνησε 31 ανθρώπους. Οι φήμες λένε για πάνω από 100. Η «γλυκιά νοσοκόμα» Τζέιν Τόπαν προκαλεί ακόμα εφιάλτες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη – Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ
Super League 22.08.25

Αυτή είναι η πρόταση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τι ισχύει με τον Μοχάμεντ

Το «In» παρουσιάζει την πρόταση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη και καταγράφει πόσο έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την υπόθεση του Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο δράστης – Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία
Βόλος 22.08.25

Άφαντος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Έκκληση του θείου του να παραδοθεί στην Αστυνομία

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του - Το ενδεχόμενο να έχει βάλει τέλος στη ζωή του εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Τουρισμός: Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία – Σημάδια κόπωσης στη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας
Τα τελευταία στοιχεία 22.08.25

Χάνει δυναμική η ελληνική οικονομία - Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πτώση σημείωσε ο αριθμός των ξένων τουριστών στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Αύξηση των εισαγωγών, υποχωρούν οι εξαγωγές. Σημάδια κόπωσης της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ για Ρωσία: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση «είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα»
Κόσμος 22.08.25

Τραμπ για Ρωσία: Σε δύο εβδομάδες η απόφαση «είτε αφορά κυρώσεις ή δασμούς, είτε τίποτα»

Δηλώσεις πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, καθώς και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και άλλα ζητήματα

Σύνταξη
Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
«Επικίνδυνη ζώνη» 22.08.25

Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου μετά από μεγάλη κατολίσθηση (εικόνες)

Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Μπάσκετ 22.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
