Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος
Κίνδυνος μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής και και έντονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού στην Πάτμο λόγω της μη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού - Τι συμβαίνει με την ύδρευση
Σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργεία του βιολογικού καθαρισμού αντιμετωπίζει το νησί της Πάτμου.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ανεπεξέργαστη απόρριψη λυμάτων απευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλώντας μόλυνση ενώ έντονο είναι και το πρόβλημα της δυσοσμίας σε μεγάλο μέρος του νησιού.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου (Πατμιακά Χρονικά, Δευτέρα 18 Αυγούστου), η δυσλειτουργία δεν αφορά μόνο τον υποθαλάσσιο αγωγό, αλλά κυρίως το ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας, το οποίο φέρεται να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.
Καταγγελίες
Καταγγελίες από κατοίκους του νησιού αναφέρουν πως τη νύχτα βυτιοφόρα με βοθρολύματα αδειάζουν το περιεχόμενό τους στις δεξαμενές του Βιολογικού, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν.
Καθώς παραμένουν εκεί όλη τη νύχτα, η δυσοσμία εξαπλώνεται, ενώ το πρωί οι κρουνοί ανοίγουν και τα απόβλητα διοχετεύονται κατευθείαν στη θάλασσα.
Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν και οι εικόνες με το καφέ νερό που τρέχει από βρύσες σε σπίτια στην Πάτμο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ο δήμαρχος του νησιού επισημαίνει ότι αυτό οφείλεται στο παλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης μεταξύ Σκάλας και Χώρας και ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.
Όπως επισημαίνουν κάτοικοι του νησιού στο in το πρόβλημα με το νερό στην Πάτμο είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Ως πόσιμο νερό χρησιμοποιούν μόνο εμφιαλωμένο ενώ σχεδόν όλα τα σπίτια χρησιμοποιούν δεξαμενές που αν δεν καθαριστούν τότε βγαίνει νερό με λάσπη και άλλες ακαθαρσίες από τις βρύσες λόγω και του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης.
