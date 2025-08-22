Σαρωνίδα: Έλος με λύματα δίπλα σε λουόμενους – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Κραυγή αγωνίας απευθύνουν κάτοικοι και επισκέπτες της Σαρωνίδας, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην κεντρική πλαζ της περιοχής, όπου έχει σχηματιστεί ένα έλος με στάσιμα και βρώμικα νερά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιεύει το Orange Press, στο κεντρικότερο σημείο της παραλίας εκβάλλει ένα «ποτάμι λυμάτων», γεμάτο σκουπίδια, ακαθαρσίες και υλικά αδιευκρίνιστης προέλευσης, λίγα μόλις μέτρα από τους λουόμενους – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – που καθημερινά επιλέγουν να κολυμπήσουν εκεί.

«Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Κάθε χρόνο κανένας δεν ενδιαφέρεται να διορθώσει την κατάσταση που παρουσιάζεται πάνω στην ακτή. Ένα χάος, βρωμιά απερίγραπτη, δεν μπορείς να περάσεις. Πολλές φορές, όταν ο αέρας είναι ανάποδος, δεν μπορείς ούτε να αναπνεύσεις», δηλώνει κάτοικος που ζει μόνιμα στην περιοχή από το 2015.

Δείτε το βίντεο:

Αντιμέτωποι με σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για υγειονομική «βόμβα», καθώς τα νερά αυτά παραμένουν στάσιμα και δύσοσμα, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης. Επισημαίνουν ότι το πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση από τους αρμόδιους φορείς.

«Το πιο δυσάρεστο και θλιβερό από όλα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να δει από πού προέρχεται αυτό, τι γίνεται, γιατί λιμνάζει εδώ και να το διορθώσει. Είναι σαν να μην μας υπολογίζουν. Και είναι πολύ θλιβερό αυτό, είναι κρίμα, γιατί η Σαρωνίδα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Μπορείς να κάνεις πολύ ευχάριστες διακοπές, έρχεται πολύς κόσμος, έρχονται από την Αθήνα. Δυσάρεστο πάρα πολύ» προσθέτει.

Οι κάτοικοι τονίζουν πως έχουν θέσει το ζήτημα στη δημοτική Αρχή πολλές φορές, τόσο πρόσφατα όσο και στο παρελθόν, όμως δεν έχουν βρει ανταπόκριση.