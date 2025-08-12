science
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τα κοχύλια δεν είναι σουβενίρ – Επιστήμονες εξηγούν γιατί πρέπει να τα αφήνουμε στην παραλία
Περιβάλλον 12 Αυγούστου 2025 | 14:36

Τα κοχύλια δεν είναι σουβενίρ – Επιστήμονες εξηγούν γιατί πρέπει να τα αφήνουμε στην παραλία

Τα κοχύλια προσφέρουν καταφύγιο σε μια ποικιλία οργανισμών και προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Spotlight

Το να μαζεύεις κοχύλια στην παραλία είναι μια από τις παραδόσεις του καλοκαιριού, όπως το παγωμένο καρπούζι ή ένας υπνάκος στην άμμο. Κι όμως, η φαινομενικά αθώα αυτή συνήθεια έχει επιπτώσεις για τις ακτές και τους μόνιμους κατοίκους τους, προειδοποιούν επιστήμονες.

«Ας υποθέσουμε τα ακόλουθα» λέει στην El País o Μάικλ Κοβαλέφσκι ερευνητής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα που μελετά τα ασπόνδυλα. «Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 10 δισεκατομμύρια επισκέψεις στις παραλίες ανά τον κόσμο. Και ας πούμε ότι ένα κοχύλι συλλέγεται ανά 100 επισκέψεις, κάτι που ακούγεται μικρό. Μιλάμε όμως για περίπου 10.000 τόνους κοχυλιών που εξαφανίζονται από τις ακτές κάθε χρόνο».

Το νούμερο αντιστοιχεί σε τρεις πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Και, καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει τα οικοσυστήματα της Μεσογείου, οι απώλειες όλο και μεγαλώνουν.

Το 2014, ο Κοβαλέφσκι και συνάδελφοί του στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης δημοσίευσαν μελέτη στο PLoS One που κατέγραφε δραματικές απώλειες στην παραλία του Λάργκα στην Καταλονία. Συγκριτικά με τις πρώτες δειγματοληψίες το διάστημα 1978-1981, τα όστρακα μειώθηκαν κατά σχεδόν τρεις φορές έως την περίοδο 2010.

Οι οικολογικοί δείκτες παρέμειναν σταθεροί για το μεσοδιάστημα των 30 ετών και η πληθυσμιακή δυναμική των μαλακίων δεν άλλαξε. Αυτό σημαίνει ότι κύριος ύποπτος είναι οι τουρίστες, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 2,7 φορές την ίδια περίοδο.

Τα κοχύλια μεταξύ άλλων προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση

Τα κοχύλια μεταξύ άλλων προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση

«Περισσότερος τουρισμός σημαίνει μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη στην παράκτια περιοχή και αυξημένη δραστηριότητα σκαφών» λέει ο Κοβαλέφσκι. «Η χρήση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ακτών επίσης αυξάνεται προοδευτικά. Αυτό έχει σημασία γιατί αφορά μηχανήματα που περνούν πάνω από την άμμο και κονιορτοποιούν τα κοχύλια».

Στους παράγοντες αυτούς έρχονται να προστεθούν και οι ίδιοι οι τουρίστες. «Συμφωνώ ότι το να πάρεις μόνο ένα κοχύλι δεν είναι σημαντικό πρόβλημα» λέει ο Κοβαλέφσκι. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί μαζεύουν κουβάδες κοχυλιών που τελικά «καταλήγουν στα σκουπίδια και τις χωματερές».

Η συλλογή κοχυλιών είναι εξάλλου παράνομη στην Ισπανία. Αν και κανείς δεν διώκεται επειδή πήρε μόνο ένα κοχύλι, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα από 500 έως 3.000 ευρώ.

Δομικό υλικό για το οικοσύστημα

Πέρα από την αξία τους ως σουβενίρ, τα όστρακα παίζουν σημαντικούς οικολογικούς ρόλους. «Είναι μέρος του φυσικού οικοσυστήματος που κρατά τις παραλίες μας ζωντανές και σταθερές» λέει ο Φερνάντο Γκαρσία Γκερέρο, επιμελητής μαλακίων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών της Ισπανίας.

Μια από τις κύριες λειτουργίες των οστράκων είναι να σταθεροποιούν τις αμμώδεις παραλίες. «Κάθε κοχύλι, όσο και μικρό αν είναι, βοηθά να μένει η άμμος στη θέση της, επιβραδύνοντας την απώλεια σε κάθε παλίρροια. Χάρτη στα κοχύλια, οι παραλίες διατηρούν το σχήμα, τη σταθερότητα και την ικανότητά τους να ανθίστανται στη διάβρωση» εξηγεί ο Γκαρσία.

«Όταν τα όστρακα διαλύονται, επηρεάζουν επίσης την οξύτητα του νερού, καθώς περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αλλάζει το pH» προσθέτει ο Τζόρντι Μαρτινέλ Καλικό, συνεργάτης του Κοβαλέφσκι στη μελέτη του 2014. Το ασβέστιο που απελευθερώνεται από τη διάλυση των οστράκων ανακυκλώνεται στη θάλασσα και χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό από άλλα είδη που παράγουν όστρακα.

Τα κοχύλια προσφέρουν επίσης καταφύγιο σε μια ποικιλία οργανισμών, από μικρά ασπόνδυλα μέχρι φύκη. Κάποια πουλιά τα χρησιμοποιούν για να χτίζουν τις φωλιές τους για να ξύνουν και να ακονίζουν τα ράμφη τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ανθρώπινες επιπτώσεις στα παράκτια οικοσυστήματα είναι εν πολλοίς αναπόφευκτες αλλά μπορούν να περιοριστούν με την κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Όπως λέει ο Κοβαλέφσκι, «το να πάρεις ένα κοχύλι μπορεί να μοιάζει ασήμαντο. Δεν είναι όμως απαραίτητο. Καλύτερα να το αφήσετε εκεί που είναι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Functional freeze: Τι είναι και πώς θα ξεκολλήσεις

Επικαιρότητα
Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Θα αναθεωρήσουν τις εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή των τελευταίων 25 ετών!
«Δεν υπάρχει» 10.08.25

Οι ΗΠΑ ξαναγράφουν τις προηγούμενες εθνικές εκθέσεις για το κλίμα αμφισβητώντας την κλιματική αλλαγή

Την ώρα που όλος ο πλανήτης υποφέρει από ξηρασία και πλημμύρες, η λύση που βρήκαν οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, είναι να ξαναγράψουν τις εκθέσεις των τελευταίων 25 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή
Σπουδαία ανακάλυψη 08.08.25

Πλανήτης «κοντά στη Γη» μπορεί να έχει δορυφόρους ικανούς να φιλοξενήσουν ζωή

Στο αστρικό σύστημα Α Κενταύρου, στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, βρέθηκε ένας πλανήτης με πολλές ομοιότητες με τον Ήλιο μας, του οποίου οι δορυφόροι μπορεί να είναι κατοικήσιμοι. Μένει να επιβεβαιωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες
Κλιματική αλλαγή 08.08.25

Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα επιδεινώνονται και ποιες διαδρομές είναι πιο επικίνδυνες

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια θερμοκρασία, τόσο εντείνονται οι έντονες και ενίοτε βίαιες αναταράξεις σε πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο