Χανιά: Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη – Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
Οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατά της υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη και θα πληρώσει 1.200 ευρώ.
- Ένας serial killer, 5 νεκροί φοιτητές και η ιστορία πίσω από τη ταινία «Scream» - Η ιστορία του Ντάνι Ρόλινγκ
- Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η ΑΑΔΕ – Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι
- Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη - Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
Στη σύλληψη μιας 45χρονης, που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά.
Σύμφωνα με το patris.gr η Τροχαία Χανίων σταμάτησε την 45χρονη σε έλεγχο και όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε μεθυσμένη. Το ποδήλατο ακινητοποιήθηκε και στην 45χρονη βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, η Τροχαία στην Αττική εντόπισε μια γυναίκα να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης ηλεκτρικό πατίνι. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν δύο φορές πάνω από το όριο. Στη νεαρή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε το πατίνι.
- Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
- Όλες οι αλλαγές που έρχονται για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες για ενοίκια
- Επιστροφή Νίκο Μίχιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει φρένο στο κύμα τραυματισμών
- Πρωθυπουργός Γροιλανδίας σε Τραμπ: Φτάνει πια, όχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης
- Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
- «Αγορά της Φιλίας»: Για να μη δυσκολευτούν πολλοί το 2026 να βρουν φίλους
- Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
- Ο Γιαμάλ παρέλαβε το βραβείο «Μαραντόνα» με δώρο ένα Bugatti Tourbillon – Η αξία του πανάκριβου ρολογιού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις