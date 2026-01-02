Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.
Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου έκανε γνωστό ότι με το «δεξί» ξεκίνησε το νέο έτος για την Περιφέρεια, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικών υποδομών στα νησιά.
Όπως ανέφερε, η συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά της Μυκόνου, της Πάρου και της Σύρου κλείνει οριστικά με τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης. Πρόκειται για τρεις σύγχρονες μονάδες που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.
Εκδόθηκε η πρόσκληση
Σύμφωνα με την ανάρτηση, ολοκληρώθηκε ο σχετικός φάκελος και εκδόθηκε η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα, με μοναδικό θέμα τη δημοπράτηση του έργου για τα τρία νησιά.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 194,92 εκατομμυρίων ευρώ και, όπως υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης, ολοκληρώνει ουσιαστικά τον σχεδιασμό των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στις Κυκλάδες και τη Δωδεκάνησο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μέσα σε τρία χρόνια αντιμετωπίστηκαν εκκρεμότητες δεκαετιών, αφήνοντας ως παρακαταθήκη ένα ολοκληρωμένο σύστημα σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
