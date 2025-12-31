Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ψηφίστηκε στην τελευταία ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2025 ο προϋπολογισμός του νέου έτους 2026, με τον Δήμο Παπάγου–Χολαργού να συγκαταλέγεται στους πρώτους δήμους της χώρας που ολοκληρώνουν την εκπόνηση του ετήσιου προϋπολογισμού βάσει των νέων δημοσιονομικών κανόνων που τέθηκαν με το Π.Δ 54 και το Ν. 5217/11-7-2025, με στόχο την εναρμόνιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, «με το νέο θεσμικό πλαίσιο τα έσοδα και οι δαπάνες κατανέμονται ανά πηγή χρηματοδότης σε χωριστές κατηγορίες αποτυπώνοντας τη συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του Πράσινου Ταμείου , των άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην λειτουργία του Δήμου και στην υλοποίηση έργων και δράσεων προς όφελος της πόλης και των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος δήλωσε:

«Συνεχίζουμε ως διοίκηση να αντιμετωπίζουμε τον προϋπολογισμό ως ένα εργαλείο ανάπτυξης και όχι εντυπωσιασμού. Δεν μπαίνουμε στον πειρασμό της πλειοδοσίας και των πρόσκαιρων εντυπώσεων, δίνουμε προτεραιότητα στον χρονοπρογραμματισμό των έργων και των δράσεων που σχεδιάζουμε και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδότηση.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας με συνέπεια συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εγκαίρως, το σχέδιο εγκρίθηκε από την αρμόδια Δημοτική Επιτροπή, πέρασε τον έλεγχο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ομόφωνα, καθώς δεν υποβλήθηκε από την αντιπολίτευση κάποια αντιπρόταση όπως ο νόμος ορίζει».

Ξεχωρίζει η βιοκλιματική ανάπλαση

Ξεχωριστό έργο για την δημοτική Αρχή σίγουρα είναι η ανάπλαση του παραδρόμου της Λ. Μεσογείων σε μια έκταση περισσοτέρου των 2,5 χιλιομέτρων που αναμένεται να αρχίσει εντός του 2ου εξαμήνου του 2026. Ένα έργο που θα αναπλάσει το μέτωπο και το εμπορικό κέντρο της πόλης δημιουργώντας 152 θέσεις στάθμευσης, μεγαλύτερα και άρτια πεζοδρόμια και νέο οδόστρωμα σε όλο το μήκος του παραδρόμου.